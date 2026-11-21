Wanda Nara y Martín Migueles cantando cumbia con un guiño para Mauro Icardi

Guardar

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi acumula más de cinco años de escándalos mediáticos, escenas en tribunales y mensajes que se leen entre líneas. Cada publicación de alguno de los dos, por mínima que parezca, puede ser interpretada como un nuevo capítulo de esa disputa que no da señales de apaciguarse y se manifiesta de las maneras más diversas.

El más reciente llegó con una canción. Mientras Mauro Icardi y la China Suárez se mostraban enamorados en Uruguay, Wanda subió un video grabado adentro de un auto, en el que conduce su pareja, Martín Migueles, y ambos cantan “Sos un botón”, de Flor de Piedra, un tema con una clara connotación a la que le pusieron sus respectivas dosis de picante.

PUBLICIDAD

El clip comienza con Wanda cantando encima de la canción: “No sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos...”. Allí, Migueles aprovecha la pausa para meter una línea propia: “No tiene”, una alusión a Mauro Icardi, que en reiteradas ocasiones se dijo que desde que está con la China Suárez se alejó de algunos de sus círculos, incluída su familia.

Martín Migueles, Wanda Nara y Mauro Icardi: un enfrentamiento que no da tregua

Wanda retoma la estrofa sin inmutarse: “Ya no estás con tus amigos. Y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón”. Y para la parte siguiente, parece mirár el espejo retrovisor de la luneta para enfatizar “y solo eras un cagón, y solo eras un botón”.

PUBLICIDAD

La empresaria acompañó la publicación con una frase también cargada de sentido: “A veces princesa y a veces soy esta”. La alusión a un hombre cobarde, que cambió de relaciones y que no posee amigos fue directamente relacionada con Mauro Icardi, teniendo en cuenta la noticia que se había conocido horas antes: el exdelantero de Galatasaray consiguió una medida judicial para que Migueles no se le acerque, lo que convirtió la escena en algo más que un simple momento de una pareja viajando en auto.

Del enfrentamiento en Nordelta a la restricción judicial

El origen de la tensión entre Migueles e Icardi se remonta al viernes 6 de noviembre, cuando la hija mayor de Icardi y Wanda, de 11 años, llamó a su madre para contarle que el futbolista la había golpeado. La denuncia derivó en un operativo policial en la propiedad de Nordelta y en la llegada de Migueles al lugar, donde se produjo un cruce cara a cara con Icardi frente a los efectivos presentes.

PUBLICIDAD

El cruce entre la actual pareja de Wanda Nara y el futbolista se dio en medio del operativo policial que se llevó a cabo el viernes por la tarde en la "Casa de los Sueños"

El propio Icardi grabó el intercambio con su celular y luego lo presentó como prueba ante la fiscalía de Tigre. En ese audio, Migueles lo desafió sin filtro: “Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, bobo. Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo te rompo la boca”. La policía debió intervenir para bajar la tensión, mientras Migueles insistía con nuevas provocaciones y el futbolista respondía con frases breves, sin levantar la voz.

Ese episodio fue el que terminó en tribunales. Icardi, a través de su abogado penalista Francisco Oneto, pidió una restricción de acercamiento que en un primer momento le fue rechazada. Tras apelar, consiguió el 20 de noviembre una resolución a su favor: Migueles no puede acercarse a menos de 100 metros de Icardi ni a menos de 300 metros de su domicilio en el barrio La Isla de Nordelta, “como también de cualquier lugar donde aquel pudiera hallarse o mudar su lugar de residencia”. La medida prohíbe además cualquier forma de contacto, “sea por cualquier medio y/o vía (vgr. personalmente, vía telefónica, mensajería instantánea, redes sociales, terceros, entre otros)”, y regirá por 45 días corridos desde la notificación, bajo apercibimiento de que un incumplimiento podría constituir delito de desobediencia.

PUBLICIDAD