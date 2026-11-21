Patrick Pélissier, ministro de Justicia y Seguridad Pública, dijo que el primer ministro haitiano ordenó acelerar el proyecto, que prevé tres prisiones para responder a la falta de capacidad penitenciaria. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

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Haití anunció este viernes un acuerdo con una empresa de El Salvador para construir tres nuevas prisiones, luego de la visita oficial del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, al país centroamericano, de acuerdo con la agencia Associated Press (AP)

La decisión se conoce mientras ambos países profundizan su cooperación tras el envío de militares salvadoreños para combatir a las pandillas haitianas.

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Según AP, Pélissier afirmó que la primera cárcel comenzará a construirse “pronto” y que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ordenó acelerar el proyecto lo antes posible. Según explicó, una empresa de El Salvador estará a cargo de las obras junto con una firma local.

La visita de Pélissier a El Salvador coincidió con una conferencia internacional y tuvo como uno de sus puntos centrales el recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega cárcel salvadoreña que se convirtió en uno de los símbolos de la política de seguridad de Bukele.

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Pélissier recorrió las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

El ministro haitiano elogió esa infraestructura y describió el encierro bajo el modelo salvadoreño. “Una vez que entras, no hay esperanza de volver a ver el mundo exterior”, afirmó, según AP.

La falta de cárceles se agravó tras los ataques de las pandillas haitianas

La construcción de nuevas prisiones busca responder a un problema que se profundizó en Haití desde 2024, cuando grupos armados atacaron las dos mayores cárceles del país y liberaron a miles de reclusos.

Las pandillas controlan cerca del 70% de Puerto Príncipe, además de extensas áreas de la región central haitiana. Esa expansión debilitó a la Policía Nacional de Haití y redujo la capacidad estatal para detener y recluir a sospechosos.

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Grupos armados atacaron las dos mayores cárceles de Haití en 2024 y liberaron a miles de reclusos. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

Antes de los ataques, el sistema penitenciario ya afrontaba un fuerte hacinamiento. Expertos en derechos humanos advirtieron que algunos reclusos dormían de pie por falta de espacio y que cientos de personas murieron en los últimos años dentro de los centros de detención por hambre, sed y enfermedades.

Dos soldados salvadoreños murieron en un campamento en Haití

El anuncio sobre las cárceles coincidió con la información de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) sobre la muerte de dos soldados y las heridas de otros dos militares en Haití. El hecho ocurrió durante la manipulación de explosivos en un campamento.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias y solidaridad con las familias de quienes fallecieron”, señalaron las fuerzas armadas salvadoreñas en un mensaje publicado por medio de X. La institución indicó que los dos heridos recibían atención médica, aunque no difundió detalles sobre su estado de salud.

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Dos soldados salvadoreños murieron por un accidente con explosivos dentro de un campamento en Haití. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos envió un mensaje de solidaridad tras conocerse la noticia. “Acompañamos a El Salvador en este momento de dolor y honramos el sacrificio de quienes dieron su vida en servicio de otros”, señaló la representación diplomática estadounidense.

Los fallecidos integraban el contingente de 2,500 militares salvadoreños desplegados en el país caribeño después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación el 18 de octubre de 2026. El grupo fue atacado por pandillas en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe.