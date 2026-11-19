PNA desplegó un avión y un helicóptero para el rescate, que se concretó a unos 60 kilómetros mar adentro

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El Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Mar del Plata recibió una comunicación que disparó un operativo. A las 5 de la madrugada del jueves el capitán del crucero AIDAsol, de bandera italiana, pidió asistencia para una pasajera de 63 años, de nacionalidad alemana, que presentaba síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV). El cuadro que describía no dejaba margen para la duda: hipertensión, disartria, hemiparesia y parálisis facial en el lado izquierdo.

El buque venía de Buenos Aires con destino a Puerto Madryn y, en ese momento, navegaba a 79 millas náuticas —unos 146 kilómetros— de la costa marplatense. Un médico de la Autoridad Marítima Nacional tomó contacto por radio con el profesional que atendía a la mujer a bordo y, tras evaluar el cuadro en conjunto, recomendaron la evacuación aérea. La disartria —dificultad para articular las palabras—, la hemiparesia —pérdida de fuerza y control muscular en un lado del cuerpo— y la parálisis facial izquierda eran señales que no admitían espera.

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La PNA le ordenó al capitán que pusiera proa al puerto marplatense. Mientras el AIDAsol viraba de rumbo, desde la Estación Aérea Mar del Plata, con base en el Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla, despegaron en paralelo un helicóptero y un avión de la fuerza para interceptar al crucero en alta mar.

Los médicos recomendaron el rescate por vía aérea tras constatar cuadros de parálisis facial y pérdida de fuerza muscular en la paciente

A las 6.38, el seguimiento satelital ubicaba al AIDAsol frente al sector costero de Arenas Verdes, al este de Quequén, con un curso sobre el fondo de 49,6 grados y una velocidad de 19,3 nudos (35,7 kilómetros por hora). El viento del sudoeste soplaba a 19,6 nudos. Las aeronaves de la PNA alcanzaron al crucero cuando este se encontraba a 33 millas náuticas (unos 61 kilómetros) de la costa, según el parte oficial de la fuerza.

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Lo que vino después fue la parte más delicada. Con llovizna, vientos y olas de un metro y medio, el helicóptero se mantuvo sobre la cubierta del AIDAsol mientras los rescatistas descendían para izar a la pasajera en una camilla sanitaria. Una vez a bordo de la aeronave, emprendieron el regreso hacia tierra. En el hangar de la Estación Aérea los esperaba una ambulancia con profesionales de la salud, que trasladó a la mujer a una clínica de Mar del Plata.

El AIDAsol fue construido por el astillero alemán Meyer Werft y está en servicio desde 2011. Tiene 253,3 metros de eslora, 32,2 metros de manga, 14 cubiertas y un calado de 7,3 metros. Su propulsión es diésel-eléctrica, con una potencia instalada de 36.000 kW, y la naviera AIDA Cruises le atribuye una velocidad de 21,8 nudos —equivalentes a 40,4 kilómetros por hora—, según indicó el medio Pescare.

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Una ambulancia trasladó a la ciudadana alemana hacia una clínica de Mar del Plata tras el aterrizaje en la estación aérea

Tres canadienses fueron rescatados en Mar del Plata cuando un velero se incendiaba

El sábado 31 de octubre, la PNA llevó adelante en Mar del Plata un amplio operativo de rescate para asistir a dos hombres, una mujer y un perro que se encontraban en un velero canadiense, el cual comenzó a incendiarse al intentar amarrar en el puerto local. Los tres ocupantes pudieron ser evacuados a tiempo y, luego de ser evaluados por personal sanitario, no se registraron heridos.

Mientras bomberos de la Fuerza apagaban el fuego declarado en la embarcación de bandera canadiense, personal de la Autoridad Marítima nacional puso a salvo a todas las personas a bordo.

Un velero de bandera canadiense proveniente de Piriápolis sufrió un principio de incendio mientras maniobraba en el puerto de Mar del Plata

La emergencia se inició durante la noche, a partir de un aviso que el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la PNA en Mar del Plata recibió de un club náutico de la ciudad. El reporte indicaba que un velero proveniente de Piriápolis, Uruguay, había sufrido un principio de incendio a bordo durante las maniobras de amarre en una boya de cortesía. Frente a esa situación, el barco fue conducido hacia la sección octava del Espigón Nº 2 del puerto marplatense.

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Tras abordar el velero, los efectivos evacuaron mediante el semirrígido de la fuerza a sus tres ocupantes: dos hombres de 76 y 72 años y una mujer de 84, todos de nacionalidad canadiense. El perro que acompañaba a la tripulación también fue rescatado. En las terminales dos y tres del puerto desembarcaron los rescatados, donde los esperaba de manera preventiva una ambulancia con personal sanitario. Los profesionales que los asistieron comprobaron que todos estaban en buen estado de salud.