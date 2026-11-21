Abel Pintos cerró su primera temporada de conciertos en el Teatro Gran Rex con cinco funciones completas de su Buenaventura Tour

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Con el Gran Rex agotado y la ansiedad a flor de piel, el público no esperó la señal. A las 21 del viernes 20 de noviembre, los aplausos ya llenaban la sala, y el teatro respondió con una luz roja y el sonido de los instrumentos, sin voz todavía. Entonces apareció Abel Pintos: entró caminando desde un costado del escenario, sin apuro, y la sala estalló.

Era la quinta y última función de su primera temporada en la emblemática sala porteña con el Buenaventura Tour, que le permitió debutar allí después de 30 años de carrera. Desde temprano, sobre la avenida Corrientes había fanáticos con vinchas y remeras, y público de todas las edades, incluidos los más chicos.

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El repertorio del espectáculo incluyó obras como 'Pájaro cantor', 'Cien años' y una versión del tema 'Creo en ti', de Reik (Foto: Instagram)

Abrió con “Hasta aquí”, y en ese momento se prendieron las luces de la sala para que pudiera ver a su público, que ya se estaba parando para bailar y cantar. Poco después se sacó el saco y el sombrero y se quedó con un chaleco celeste con detalles bordados en blanco, lentes de sol y pantalón de sastre oscuro. Fue el único cambio de look de toda la noche.

Con “Ibuprofeno” se sumó su imagen a la pantalla de fondo, y con “Pájaro cantor” explotó la sala: todo el teatro se puso de pie y Abel bailó con el micrófono en la mano mientras sonaba el solo de saxo. Después las luces pasaron a violetas, rosadas y turquesas para “Quien pudiera” y “Todo de mí”, y con “Espejo” el estribillo volvió a estallar. “Tu voz” mantuvo a la gente parada, y desde “3”, bajo luces rojas, el recital entró en un tramo introspectivo, de canciones tristes, que siguió con “El amor en mi vida”. Cuando terminó, la ovación lo desbordó: se llevó las manos al rostro, emocionado.

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La cantante Natalie Pérez subió al escenario como invitada para interpretar a dúo la canción 'Flores en el río'

Casi sin pausa, empezó a hablar para presentar a su invitada. “La primera vez que la escuché cantar me generó una sensación de alegría y de ternura, claramente inexplicable”, contó sobre Natalie Pérez. Ella subió entre ovaciones, con un vestido rosa y un turbante, y le contestó: “Casi me hacés llorar”. Juntos cantaron “Flores en el río”, y Natalie se despidió con un deseo: “Ojalá la música nos siga uniendo”.

Uno de los momentos más fuertes fue “La llave”, con luces azules y solo una guitarra acústica hasta el final del primer estribillo, antes de que entraran los demás instrumentos. Mucha gente lloró en la sala, y Abel, también conmovido, le tiró besos al público al terminar. Es el tema que había cantado ante el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione, y la noche anterior lo había interpretado en el Gran Rex junto a los dos chicos con los que lo cantó en esa visita, aunque esta vez no estuvieron presentes.

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Pintos recordó que su debut en el recinto coincidió con los 30 años de carrera que también celebraba Sandro al llegar a ese teatro

Siguió con “Sin principio ni final”, y recién ahí, casi una hora después del comienzo, se colgó la guitarra acústica por primera vez. El tramo siguiente mezcló “Cacería”, “Solo”, con aire de folclore, y “Asuntos pendientes”. Después vino una versión de “Creo en ti”, de Reik, con solo las guitarras en escena, y la banda volvió con “No me olvides”, que Abel empezó recitando y terminó con otra ovación. Con “La culpa” y “Tiene tu amor” siguió el clima íntimo, y con “Alguna vez” apareció un fondo en blanco y negro que imitaba una cámara antigua, un micrófono de sonido distorsionado y un arreglo lento con vientos. Enseguida llegó “Cien años”, un despliegue vocal que le valió una ovación larga.

El cierre fue más festivo: con “Hielo al vino” la gente se paró a bailar, y siguieron “Abrazados y mirándonos” y “Suave y elegante”, con aire de cumbia, y un cuarteto con “Que me falte todo”. Antes del final, Abel pidió un aplauso para la que considera “la mejor banda del mundo” y se tomó un momento para hablar de unaa de las grandes figuras de la música popular argentina.

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Al finalizar el concierto de más de dos horas, el músico cantó sobre la avenida Corrientes desde una estructura montada en la vereda

“Esta sala tiene un solo rey y ese rey es Sandro”, dijo, y agregó que fue “un honor” haber hecho el concierto frente a Olga, su viuda, que estaba entre el público. Fue un homenaje con historia: Olga Garaventa lo había visitado antes en el camarín, y de ese encuentro surgieron dos coincidencias. Sandro también debutó en el Gran Rex al cumplir 30 años de carrera, y la primera función de Pintos fue el 13 de noviembre, la fecha en que Sandro lanzó su primer disco hace 63 años, un día especial para sus históricas seguidoras, “las nenas”.

Después de esas palabras cantó “Motivos”, rezó y se despidió con una reverencia en medio de los aplausos. Tras más de dos horas de show, la noche todavía no había terminado. Abel salió a la calle, frente al teatro, con un escenario armado bajo un cartel que decía “Gracias Buenos Aires”, y volvió a interpretar sus clásicos “No me olvides” y “Motivos” ante la gente que se había quedado, que no dejó de levantar los celulares para registrar la sorpresa.

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La presentación al aire libre concluyó con la interpretación de las canciones 'No me olvides' y 'Motivos' ante el público reunido en la calle

Cuando las últimas notas se perdieron sobre la avenida Corrientes, quedó claro que Abel Pintos no necesitó grandes escenografías, bailes ni cambios de vestuario para cerrar su debut en el Gran Rex. Le bastó su voz, su banda y la complicidad de un público que lo siguió hasta la calle, con los celulares en alto, para que la noche terminara tal como había empezado: con las luces apagándose y el aplauso de miles de personas que no querían irse.