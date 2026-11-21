Davide Ancelotti, DT del Lille, comentó cómo gestionó dentro del plantel el lanzamiento del GTA VI

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El lanzamiento de GTA VI generó un boom mundial. Incluso llegó a la preparación de un partido de la Ligue 1. Davide Ancelotti explicó que habló con los futbolistas del Lille sobre el uso del videojuego y la necesidad de preservar las horas de descanso, en la antesala del cruce ante Olympique de Lyon.

El entrenador italiano no planteó una prohibición ni anunció medidas de control sobre la vida privada de los integrantes de su plantel. Su postura fue otra: apeló a la responsabilidad de los jugadores, con el argumento de que el cuidado físico y la recuperación forman parte de las obligaciones de un futbolista profesional.

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La escena se produjo durante la conferencia de prensa previa al encuentro. Consultado por la expectativa que generó la salida del nuevo título de la saga, Ancelotti admitió que el tema apareció en sus conversaciones internas. “Es un asunto del que hablé”, dijo el técnico de 37 años. El hijo de Carlo Ancelotti sostuvo que no acostumbra a vigilar los horarios de sus dirigidos ni las actividades que realizan cuando están fuera del centro de entrenamiento. “Doy responsabilidad a los jugadores y confío en ellos”, señaló. “No estoy detrás de ellos para saber a qué hora se van a dormir o qué hacen en sus casas”.

El debate surgió por una particularidad de la rutina del Lille. El equipo no realiza concentraciones obligatorias en hoteles antes de cada partido, por lo que los futbolistas descansan en sus casas. Esa situación les permite administrar su tiempo libre durante la noche previa a los compromisos de la competencia. Ancelotti reconoció que los jugadores sin hijos o sin otras responsabilidades familiares pueden tener más tiempo disponible para jugar. De todos modos, remarcó que la posibilidad de encender una consola no elimina las exigencias del alto rendimiento.

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“Son profesionales del fútbol y usan su cuerpo como una herramienta de trabajo, por lo que deben respetarlo”, expresó. La frase sintetizó el mensaje que trasladó al grupo: los videojuegos no están vedados, aunque no pueden afectar el sueño, la recuperación ni la preparación para competir.

La relación entre el descanso y el desempeño deportivo forma parte de la planificación habitual de los clubes. Las horas de sueño inciden en la recuperación muscular y en la respuesta física de los futbolistas, sobre todo cuando el calendario incluye partidos seguidos. En este caso, la irrupción de GTA VI añadió un elemento de conversación poco frecuente en las conferencias de prensa previas a una jornada de liga.

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El entrenador del conjunto francés también dejó claro que entiende el interés de los jugadores por el lanzamiento. Lejos de presentar el videojuego como un hábito ajeno a su generación, recordó su propia experiencia con las consolas. “He tenido todas: Sega, Nintendo 64 y PlayStation 1, 2, 3 y 4”, enumeró Davide Ancelotti. “Yo también juego”, añadió, antes de explicar que su vida familiar le impide sumarse a las largas sesiones que puede demandar un estreno de estas características.

“Ahora tengo dos hijos en casa y no puedo jugar a GTA VI”, comentó con humor. La referencia no buscó cuestionar a los integrantes del plantel que usan videojuegos, sino ubicar el asunto dentro de una lógica de responsabilidades personales y profesionales. La posición del técnico evitó dos extremos. Por un lado, no propuso controles sobre el descanso de cada futbolista ni restricciones específicas vinculadas con el juego. Por otro, tampoco minimizó el riesgo de que una noche frente a la consola tenga consecuencias en la preparación deportiva.

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El mensaje de Ancelotti se dirigió a un grupo que conoce los efectos de una rutina alterada antes de competir. Los jugadores pueden jugar, según explicó, siempre que mantengan los límites necesarios para llegar en condiciones al partido.

El defensor Tanguy Nianzou confirmó que el lanzamiento despertó interés dentro del vestuario y reconoció que algunos integrantes del equipo ya se sumaron al fenómeno. El futbolista francés, de 24 años, habló antes que su entrenador y coincidió con la necesidad de evitar que la expectativa afecte la preparación.

“Nuestras cabezas están más concentradas en el partido contra Lyon”, aseguró. Aun así, admitió que la espera por la nueva entrega de la serie había generado entusiasmo entre los jugadores. “La expectativa por GTA es grande porque pasaron 13 años desde el último juego”, señaló. Nianzou también explicó cuál era, a su entender, un límite razonable para no alterar el descanso nocturno. “Jugamos, sí, pero como profesionales sabemos que en algún momento hay que parar. A las 20:00 o 20:30, como máximo, todos van a dejar de jugar”, afirmó.

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