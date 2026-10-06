Sociedad

Volvía de ver jugar a su hijo en Chubut y murió en un choque: su hermano también perdió la vida

El accidente ocurrió cerca de Garayalde, Chubut, alrededor de las 20:20, y dejó dos muertos, una joven internada en terapia intensiva y un camionero herido. Los fallecidos eran el padre y el tío de un pequeño que milita en las divisiones infantiles de Racing Club de Trelew

Uno de los camiones se cruzó de carril e impactó de frente contra el Volkswagen Gol en que viajaban los tres ocupantes, el automóvil quedó completamente destruido por la violencia del golpe
Uno de los camiones se cruzó de carril e impactó de frente contra el Volkswagen Gol en que viajaban los tres ocupantes, el automóvil quedó completamente destruido por la violencia del golpe
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Dos hermanos, oriundos de Trelew, perdieron la vida en un accidente vial en la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de Garayalde, Chubut, cuando regresaban desde Comodoro Rivadavia tras haber acompañado a un menor a un torneo de fútbol infantil. El impacto, de una violencia que dejó el automóvil completamente destruido, involucró además a tres camiones y dejó a una tercera ocupante del vehículo internada en terapia intensiva.

El viaje había comenzado con un propósito bien concreto: acompañar a U. Díaz, jugador de las divisiones infantiles de Racing Club de Trelew, a un torneo que se disputó durante el fin de semana en la ciudad petrolera. Los hermanos Díaz —de 28 y 30 años, respectivamente el tío y el padre del niño— compartían el trayecto de regreso con una joven de 22 años cuando, alrededor de las 20:20, su Volkswagen Gol colisionó de frente contra uno de los camiones que circulaba por esa misma arteria. La colisión ocurrió a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta 3.

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Ambos fallecieron en el lugar. La joven que los acompañaba sobrevivió al impacto y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanece internada con lesiones de consideración. El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, confirmó en declaraciones al programa “Buen Día Comodoro” de ADNSUR que la mujer se encuentra fuera de peligro, aunque su situación clínica es grave.

En cuanto a la mecánica del siniestro, Mulero explicó que uno de los camiones circulaba en sentido norte-sur cuando se cruzó de carril y colisionó con otro transporte que avanzaba en dirección contraria. Ese segundo camionero logró esquivarlo en parte y controlar su vehículo. El primer camión, en cambio, continuó su trayectoria y terminó impactando de frente contra el Gol en el que viajaban los tres. “Un choque frontal, fue un impacto muy violento, teniendo en cuenta que es un vehículo de menor porte contra un camión que por la inercia del propio peso causó lesiones y estragos en lo que es el vehículo y en la humanidad de las personas”, describió el jefe policial en diálogo con La Opinión Austral.

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Los hermanos Díaz tenían 28 y 30 años y eran oriundos de Trelew, viajaban junto a una joven de 22 años que sobrevivió al impacto con lesiones de consideración
Los hermanos Díaz tenían 28 y 30 años y eran oriundos de Trelew, viajaban junto a una joven de 22 años que sobrevivió al impacto con lesiones de consideración

Uno de los camiones involucrados —marca Volkswagen— era conducido por un joven de 26 años, de quien se aguardan los resultados del dosaje de sangre. El segundo transporte, un Iveco guiado por un hombre de 51 años, arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia que realizó en el lugar el personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). El conductor del primer camión también resultó herido —sufrió un golpe en la cabeza— y fue trasladado al Hospital Regional, donde se encontraba estable y fuera de peligro. Hasta el momento, no se dispuso su detención.

“No hay ninguna directiva por parte de la Fiscalía acerca del conductor del camión. Si bien todavía está internado, fuera de peligro, en observaciones, no hay ninguna disposición por el momento”, precisó Mulero. Las actuaciones policiales y judiciales continúan en curso para determinar con exactitud la secuencia que derivó en el impacto y establecer las responsabilidades que correspondan.

Durante la mañana del lunes, familiares de las víctimas viajaron desde Trelew hasta Comodoro Rivadavia para realizar los trámites correspondientes. Los cuerpos de los hermanos Díaz fueron trasladados a la Morgue Judicial y quedaron a disposición de la Justicia para la práctica de las autopsias y la posterior entrega a sus allegados.

La noticia del fallecimiento también tuvo repercusión en el ámbito deportivo de Trelew. Racing Club de Trelew difundió un comunicado en el que expresó su acompañamiento al pequeño tras la muerte de su padre y su tío. “Desde Racing Club de Trelew queremos acompañar con profundo dolor a U. López Díaz, jugador de nuestra institución, y a toda su familia en este difícil momento”, señaló el club. El texto también incluyó “Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de su papá y hacemos llegar nuestro abrazo y toda nuestra fuerza a U. y a sus seres queridos”. El comunicado cerró con una frase dirigida directamente al niño: “U., no estás solo. Estamos con vos y con toda tu familia”.

La investigación sigue su curso con las pericias destinadas a reconstruir la dinámica exacta de la colisión, mientras la familia de los hermanos Díaz aguarda la restitución de los cuerpos para poder despedirlos.

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