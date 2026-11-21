Marcelo Kohen. Es uno de los abogados que encabeza la representación argentina en el Tribunal del Mar ((ITLOS))

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La última vez que Marcelo Kohen estuvo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para defender a la Argentina fue en 2012. Entonces, el objetivo era recuperar la Fragata Libertad, retenida por autoridades de Ghana a instancias del fondo NML Capital, del financista estadounidense Paul Singer, que reclamaba el cobro de títulos de deuda argentina adquiridos tras el default de 2001 y excluidos de los canjes de 2005 y 2010. El tribunal, en aquel momento, falló de forma unánime a favor de Buenos Aires y el buque insignia de la Armada fue liberado.

Kohen, rosarino, radicado en Ginebra desde los años ochenta, profesor titular de derecho internacional y secretario general del Institut de Droit International, volvió a la sede del organismo en Hamburgo hace 10 días con un caso diferente pero con la misma herramienta procesal: una solicitud de medidas provisionales bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta vez, enfrente, está el Reino Unido. Y lo que está en juego es el petróleo en el entorno de las Islas Malvinas.

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El abogado integró la defensa argentina junto a Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y agente del país ante el tribunal; María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia; y el asesor Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales.

El fallo está previsto para el 28 de noviembre. Detrás de la urgencia jurídica hay también una preocupación que atraviesa distintos sectores de la política argentina: que los ingresos del proyecto Sea Lion terminen financiando y consolidando la presencia británica en las Islas antes de que haya una resolución definitiva sobre la soberanía, una discusión que tiene lugar en otro ámbito: la ONU.

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“Los Estados tienen derecho a decidir cuándo, cómo y bajo qué condiciones van a explotar recursos no renovables”, señaló Kohen´, y advirtió: “Si el Reino Unido comienza la explotación de petróleo, esos derechos se pierden para siempre”.

El abogado Marcelo Kohen durante su exposición en una audiencia del Tribunal del Mar ((ITLOS))

— El Reino Unido repitió durante las audiencias que detrás de cada argumento argentino está la discusión sobre la soberanía de las Islas. ¿Por qué cree que Londres eligió centrar su defensa en ese punto?

El objetivo del Reino Unido es que el Tribunal considere que no existe prima facie jurisdicción y que, por lo tanto, no pueda pronunciarse sobre el pedido argentino de medidas provisionales. El Tribunal solo puede fundar su jurisdicción en cuestiones relativas a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, no sobre disputas de soberanía territorial. La Argentina fue muy cuidadosa en señalar que su solicitud está basada en el respeto de los derechos y obligaciones que emanan de dicha Convención y que no busca introducir en el caso la cuestión de soberanía. Se trata únicamente de preservar los derechos argentinos sobre la plataforma continental objeto de controversia mientras esta no sea resuelta.

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— El proyecto Sea Lion prevé extraer más de 310 millones de barriles de petróleo de una zona cuya soberanía está en disputa. Si eso ocurre antes de que haya un fallo definitivo, ¿qué pierde Argentina de manera irreversible?

Hemos explicado que la perforación y la extracción de petróleo ocasionan una modificación física irreversible de la plataforma continental y de sus recursos no renovables. Una vez producidos, no se puede volver atrás. Además, los Estados tienen derecho a decidir cuándo, cómo y bajo qué condiciones van a explotar recursos no renovables. Si el Reino Unido comienza la explotación de petróleo, estos derechos llamados “decisionales” se pierden para siempre.

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— La fiscal general británica presentó el referéndum de 2013 como prueba del derecho a la autodeterminación. Usted lo describió como un “referéndum de autosatisfacción”. ¿Puede explayarse sobre ese punto?

Se trata de un referéndum que no fue ni organizado ni controlado por las Naciones Unidas. La Asamblea General definió la manera de descolonizar Malvinas: a través de la solución de la controversia de soberanía entre los dos Estados. No aplicó el derecho de libre determinación de los pueblos a la población actual. El referéndum de 2013 fue totalmente ignorado por las Naciones Unidas: las Malvinas siguen inscriptas en la lista de territorios a descolonizar.

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— Argentina envió al Reino Unido una nota verbal en agosto pidiendo un intercambio de puntos de vista que no obtuvo respuesta favorable. El Reino Unido discutió ante el Tribunal el alcance exacto de ese pedido. ¿Qué solicitaba concretamente esa nota y qué valor le asigna en el marco del caso?

Se trataba de una reiteración, en el aspecto concreto, de lo que la Argentina propone al Reino Unido con amplio respaldo internacional: que haya negociaciones. El intercambio de puntos de vista es también una condición previa fijada por la Convención para solicitar luego medidas provisionales. El Reino Unido las desoyó y aceptó tácitamente ante el Tribunal que esta condición estaba cumplida.

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— Los abogados británicos presentaron cifras concretas de pérdida: USD 1.000 millones estimados para Rockhopper. Además, el CEO de Navitas sostuvo por escrito que incluso la más breve de las suspensiones sería “terminal” para el proyecto. ¿Cómo pondera Argentina esos números frente al daño que alega para sus propios derechos soberanos?

Los pretendidos daños económicos que sufrirían Rockhopper y Navitas son ajenos a la controversia entre la Argentina y el Reino Unido. De todas maneras, dichos supuestos perjuicios económicos no son comparables con la pérdida irreparable que sufrirían los derechos argentinos. Los daños económicos son compensables; la modificación de la plataforma continental es irreversible.

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— ¿Qué expectativa tiene con relación al fallo? Más allá del resultado que se conocerá el 28 de noviembre, ¿qué implica para Argentina el solo hecho de haber llevado por primera vez un aspecto de la disputa por las Malvinas ante un tribunal internacional?

Hicimos una muy buena presentación. Hemos colocado al Reino Unido en la posición de tener que justificarse ante un tribunal internacional. Tuvo que invocar la existencia de la controversia de soberanía para evitar que el Tribunal se pronuncie, cuando hasta ahora actuó como si la controversia no existiera. La única manera que tenía la Argentina para evitar que el Reino Unido avance con la explotación hidrocarburífera era recurrir ante la jurisdicción internacional. La legislación interna y los procedimientos judiciales, si bien tienen un impacto, no pueden por sí solos impedir que el Reino Unido explote los recursos de los espacios marítimos circundantes a Malvinas. Es el gobierno británico quien controla fácticamente esos espacios.

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