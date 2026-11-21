Las autoridades interceptaron una embarcación con 225 paquetes de presunta cocaína en las costas de Baní. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

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Las autoridades dominicanas informaron este viernes que interceptaron una embarcación rápida con 225 paquetes de presunta cocaína durante una operación de vigilancia e interdicción realizada frente a las costas de Baní, en la provincia de Peravia. Tres hombres, dos de nacionalidad venezolana y uno dominicano, quedaron detenidos tras la persecución por aire, mar y tierra.

Según un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo contó con la participación de la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea de República Dominicana, bajo coordinación del Ministerio Público y con apoyo de agencias de inteligencia del Estado.

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La institución indicó que las unidades conjuntas desplegaron el operativo luego de recibir información sobre una embarcación que avanzaba hacia territorio dominicano en actitud sospechosa, con un cargamento de sustancias controladas procedente de Sudamérica.

La persecución terminó a varias millas al sur de Punta Salinas

Las patrullas aéreas, marítimas y terrestres ubicaron la lancha tipo Go Fast a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. Tras varias horas de seguimiento, los agentes lograron detener la embarcación e intervenir a sus ocupantes.

Tres hombres, dos venezolanos y un dominicano, quedaron bajo arresto durante la intervención marítima. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La DNCD señaló que la lancha tenía dos motores fuera de borda, de 75 caballos de fuerza cada uno. Durante la inspección, los agentes encontraron nueve pacas con 225 paquetes envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

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Las autoridades también ocuparon varios garrafones de combustible, cinco teléfonos celulares, dos dispositivos GPS, agua, alimentos y otros objetos que serán incorporados a la investigación. El material decomisado permitirá establecer la ruta que habría seguido la embarcación, así como posibles vínculos con redes dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Los tres detenidos fueron trasladados a la jurisdicción de la provincia de Peravia. De acuerdo con la información oficial, serán presentados ante la Jurisdicción de Atención Permanente en las próximas horas para el conocimiento de medidas de coerción por una presunta violación de la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

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La sustancia será analizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses

Aunque las autoridades identificaron preliminarmente el cargamento como presunta cocaína, el tipo y el peso exacto de la sustancia todavía deberán ser confirmados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Los paquetes fueron enviados al organismo bajo protocolo de cadena de custodia, según informó la DNCD. El resultado del análisis será incorporado al expediente judicial que se abrirá contra los apresados.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses analizará el material incautado para certificar su peso exacto y su composición. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La institución sostuvo que el procedimiento refleja la coordinación entre las instituciones de seguridad que participan en las operaciones contra el narcotráfico. “Este nuevo golpe evidencia la fortaleza y la capacidad operativa de las fuerzas conjuntas y combinadas de la República Dominicana”, afirmó la entidad.

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La investigación ahora se concentrará en establecer el origen de la droga, el destino previsto de los paquetes y la posible participación de otras personas en la estructura logística de la operación. Los teléfonos, los GPS y los demás elementos incautados serán relevantes para reconstruir el recorrido de la lancha y sus contactos.

El caso quedó en manos del Ministerio Público de Peravia, mientras el Inacif realiza los análisis de laboratorio.