La PNC capturó en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala al mexicano Hernán Palomera por una orden de extradición de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La PNC capturó este viernes en la Ciudad de Guatemala al mexicano Hernán Palomera, de 40 años, requerido por Estados Unidos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína. Su arresto lo convirtió en el extraditable número 45 detenido en Guatemala durante 2026, bajo una solicitud de entrega presentada por una corte federal de Illinois.

El operativo estuvo a cargo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y se realizó en la 2ª avenida y 14 calle de la zona 10 de la capital guatemalteca. Durante la aprehensión, los agentes incautaron dos teléfonos celulares.

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Palomera es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. La acusación incluye conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, dos cargos de distribución de 500 gramos o más de esa sustancia y posesión con intención de comercializar esa cantidad de droga.

El detenido utilizaba al menos ocho identidades alternativas, entre ellas “Ernesto Hernández”, “Hernán Arreda” y “Primo”. Las autoridades no detallaron cuáles eran los otros nombres empleados por el mexicano.

La PNC capturó en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala al mexicano Hernán Palomera por una orden de extradición de Estados Unidos. (Gobierno de Guatemala)

Una organización narcotraficante con base en Guadalajara

La investigación atribuye a Palomera la conducción de una estructura con sede en Guadalajara, México, dedicada a importar grandes cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense. El Ministerio Público de Guatemala indicó que las pesquisas de las autoridades de Estados Unidos lo sitúan al frente de la dirección y gestión de las operaciones de traslado de droga.

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La acusación no solo lo vincula con la distribución de cocaína dentro de Estados Unidos, sino también con la presunta coordinación de una red transnacional que trasladaba la sustancia desde México. La fiscalía guatemalteca difundió esos señalamientos a partir de la solicitud judicial de extradición.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que la captura fue coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. La institución sostuvo que estas acciones apuntan a reforzar la cooperación internacional y a ejecutar las órdenes judiciales emitidas contra personas requeridas por tribunales extranjeros.

Las autoridades guatemaltecas no informaron cuándo Palomera será llevado ante los tribunales del país ni cuánto podría demorar el procedimiento para definir su entrega a la justicia estadounidense. La detención preventiva forma parte del mecanismo de cooperación judicial entre Guatemala y Estados Unidos mientras avanza el trámite formal de extradición.

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La captura elevó de 44 a 45 el registro de personas arrestadas en Guatemala con fines de extradición durante este año. De acuerdo con el recuento divulgado por la Policía Nacional Civil, la mayoría de los requerimientos está relacionada con delitos de narcotráfico, mientras que los demás corresponden a otros ilícitos.

Ese registro no precisa cuántos de los detenidos ya fueron entregados a Estados Unidos ni cuántos continúan a disposición de los juzgados guatemaltecos. Tampoco se difundieron los plazos pendientes en cada uno de los expedientes.

La Policía Nacional Civil de Guatemala detuvo a Manuel Alejandro Marín Contreras en el Aeropuerto Internacional La Aurora tras su llegada desde Cancún. (PNC de Guatemala)

Cuatro arrestos en dos días por pedidos de Estados Unidos

El caso de Palomera se produjo después de otros tres arrestos efectuados en apenas 48 horas contra personas requeridas por cortes federales estadounidenses. Un día antes, agentes de la SGAIA detuvieron en el Aeropuerto Internacional La Aurora a Manuel Alejandro Marín Contreras, alias “El Gordo”, de 33 años, luego de que arribara desde Cancún.

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Marín Contreras es buscado por una corte federal del Distrito Este de Texas por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. Según la fiscalía, estaría vinculado con una red de narcotráfico que operaba desde 2017 en América del Norte, Central y del Sur.

La jornada anterior también dejó dos detenciones en la 19 calle y 7ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Allí fueron arrestados Eduardo Antonio Maaz Cruz, alias “Tono”, de 31 años, y el mexicano Esteban García Chacón, de 50.

Ambos son requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas por cargos asociados con el tráfico de fentanilo. La acusación en su contra es por conspiración para poseer y distribuir 400 gramos o más de una mezcla que contenía ese opioide sintético.

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El Ministerio Público atribuye a Maaz Cruz la gestión de la logística de transporte dentro de Guatemala. A García Chacón le adjudica participación en el traslado de los cargamentos que tenían como destino final Estados Unidos.

Los cuatro pedidos de extradición se relacionan con presuntas estructuras dedicadas al traslado internacional de cocaína o fentanilo hacia Estados Unidos. En todos los casos, las capturas permiten que los detenidos permanezcan bajo custodia en Guatemala mientras se resuelve el proceso judicial de entrega solicitado por las autoridades estadounidenses.