Investigan la repentina muerte de joven influencer dominicana tras estar reunida con una venezolana y un hombre de 60 años (Cortesía: Melissa Medina).

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La madrugada transcurrió entre el silencio de los pasillos de la torre Arpel 07 y el registro ininterrumpido de las cámaras de seguridad. Ese rastro audiovisual, pieza central de la investigación que hoy conducen la Policía Nacional y el Ministerio Público, reconstruye paso a paso las últimas horas con vida de Melissa Medina, una joven de 22 años empresaria e influencer.

Todo comenzó pasadas las dos de la madrugada del martes 17 de noviembre. Según las grabaciones recopiladas por los investigadores y presentadas por el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, a las 2:06 a. m. ingresó al edificio Mariana Michelena, una joven venezolana de 21 años que acompañaría a Melissa durante aquella jornada.

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Diecinueve minutos más tarde, a las 2:25 a. m., las cámaras captaron la llegada de Medina. Entró al inmueble caminando por sus propios medios, con vida y sin señales visibles de alerta, sin imaginar que aquellas imágenes se convertirían en el último registro de su ingreso al lugar.

Durante las siguientes dos horas, el movimiento en los accesos principales pareció detenerse, hasta que a las 4:26 a. m. el lente de vigilancia volvió a encuadrar una presencia clave: el empresario Eliezer Salvador arribó a la torre residencial y subió al apartamento donde se encontraban ambas jóvenes. Lo ocurrido detrás de esa puerta durante los siguientes 84 minutos constituye hoy el principal enigma que intentan despejar los peritos y fiscales.

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El reloj marcó las 5:50 a. m. cuando la escena dio un giro dramático. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Melissa abandonaba el apartamento, pero ya no lo hacía por sí sola. Inconsciente y sin capacidad de sostenerse, la joven era cargada y sostenida por Mariana Michelena y Eliezer Salvador mientras descendían hacia el lobby del edificio. El trayecto por el vestíbulo reflejaba la urgencia de un traslado improvisado en medio de las primeras luces del día.

Imágenes de videovigilancia muestran el momento en que la joven es sacada inconsciente del edificio alrededor de las 5:50 a. m. rumbo a un centro de salud.

21 minutos después, a las 6:11 a. m., otro video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales documentó la llegada de Melissa a un centro médico. El esfuerzo por reanimarla resultó infructuoso: el personal de salud que la recibió certificó que la joven había llegado sin signos vitales. En apenas tres horas y cuarenta y seis minutos desde su entrada a la torre Arpel 07, su vida se había apagado.

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Una investigación científica sin personas detenidas

Hasta el momento, el caso se mantiene en una fase estrictamente técnico-pericial y no hay personas capturadas ni imputadas formalmente por el fallecimiento. El coronel Diego Pesqueira explicó este viernes 20 de noviembre que la Policía Nacional ha tomado entrevistas a dos personas clave: a Mariana Michelena, testigo presencial de las horas previas, y al vigilante de seguridad de la torre Arpel 07, cuya identidad permanece bajo reserva para proteger el curso de las indagatorias.

En cuanto al empresario Eliezer Salvador, cuya presencia en el apartamento quedó plenamente confirmada por los videos de vigilancia, las autoridades precisaron que aún no ha sido entrevistado directamente por los agentes investigadores, aunque se confirmó que ya se ha establecido contacto a través de su representante legal. Su estatus jurídico, al igual que el rumbo procesal del expediente, depende por completo de lo que determinen los exámenes médicos.

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Melissa Medina llega sin vida a centro médico La joven empresaria Melissa Medina fue trasladada a un centro de salud en el sector Naco, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales

Mientras los investigadores reconstruyen cada lapso de tiempo entre las 2:25 y las 6:11 de la mañana, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ofreció un primer adelanto técnico sobre el estado del cuerpo. De acuerdo con los hallazgos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el deceso de Melissa Medina apunta a una falla cardíaca.

Sin embargo, el Ministerio Público y la Policía Nacional han sido enfáticos en señalar que ese dato inicial no cierra el caso. Las autoridades aguardan los resultados definitivos y toxicológicos de Patología Forense para establecer qué provocó exactamente ese fallo cardiorrespiratorio y descartar o confirmar la intervención de terceros o el consumo de alguna sustancia.

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Solo cuando ese informe científico llegue a manos de los fiscales se definirán las próximas acciones legales en torno a una madrugada que aún guarda demasiadas preguntas.