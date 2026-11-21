El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires dispuso cortes nocturnos en AU Illia, Cantilo y Paseo del Bajo entre ayer y el mediodía del lunes 23 de noviembre, en el marco de los trabajos de pilotaje del futuro anillo peatonal La Pampa, una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido que se elevará sobre las autopistas y vías ferroviarias del norte porteño

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Desde ayer y hasta el mediodía del lunes 23, el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires lleva a cabo cortes nocturnos y restricciones parciales de tránsito sobre las autopistas Illia y Cantilo.

Los trabajos, ejecutados por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), corresponden a la etapa de pilotaje del futuro anillo peatonal y ciclovía La Pampa, una estructura metálica que se proyecta por encima de las autopistas y las vías ferroviarias del Belgrano Norte.

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El primer corte total entró en vigor este último viernes a las 22 y se extendió hasta las 8 de hoy. Durante esas horas, la AU Illia quedó inhabilitada en sentido provincia y un tramo del Cantilo también permaneciócerrado. En simultáneo, el Paseo del Bajo en sentido norte, a la altura de Retiro, quedará fuera de servicio.

Los vehículos particulares tendrán como alternativa circular por Av. Figueroa Alcorta o Av. del Libertador y retomar Cantilo pasado el Aeroparque; los camiones, por su parte, deberán desviarse por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

El sábado 21 de noviembre la situación irá cambiando a lo largo del día. Hasta las 14, la circulación estará habilitada de forma parcial, con dos carriles disponibles y dos restringidos a la altura de La Pampa.

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Entre las 14 y las 22, la restricción se ampliará: quedará habilitado un único carril y tres permanecerán cerrados por las tareas en curso. Pasadas las 22, el corte total volverá a regir hasta las 10 del domingo, con los mismos desvíos previstos para la noche del viernes.

El domingo 22 de noviembre será el día con menor impacto sobre el tránsito. Desde las 10 y hasta la medianoche, regirá únicamente un corte parcial con dos carriles disponibles y dos restringidos. No habrá corte total durante esa jornada.

AUSA concentró los trabajos en horario nocturno y durante el fin de semana, para reducir el impacto sobre la circulación habitual en el norte de Buenos Aires

El lunes 23 de noviembre arrancará, sin embargo, con una nueva restricción completa: desde las 0 y hasta las 12 se aplicará un corte total, con los mismos desvíos detallados para los días previos. Recién a partir del mediodía se restablecerá por completo la circulación, sin más restricciones.

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Los trabajos están a cargo de AUSA, el organismo dependiente del Ministerio que gestiona la red de autopistas urbanas porteñas. La decisión de concentrar las intervenciones en horario nocturno y durante los días del fin de semana responde a la necesidad de minimizar el impacto sobre la circulación habitual, según informó la Secretaría de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires.

Detrás de estos cortes está la obra del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal La Pampa, un proyecto destinado a mejorar la conectividad entre la ciudad y el Río de la Plata. El paso subterráneo vinculará de forma directa la Av. Figueroa Alcorta con la Costanera, atravesando por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

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Los vehículos particulares tuvieron como alternativa circular por Av. Figueroa Alcorta o Av. del Libertador, mientras los camiones se desviaron por Costanera, Güiraldes y Cantilo

Tendrá una extensión de aproximadamente 540 metros, cuatro carriles de circulación —dos por sentido— y una altura libre superior a los 4 metros, medida que permite el paso de transporte público y vehículos de emergencia.

La pieza central del proyecto es el anillo peatonal y ciclovía: una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total que se elevará por encima de la infraestructura vial y ferroviaria.

El diseño contempla que funcione, además, como mirador urbano, con la posibilidad de cruzar de forma segura entre la ciudad y el río tanto a pie como en bicicleta. Los pilotes que AUSA ejecutará durante este fin de semana largo forman parte de esa estructura.

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