Julio de 2018: "Pity" Álvarez al ser trasladado por la Policía

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Después de tres meses de juicio, “Pity” Álvarez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, pero no irá a una cárcel. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dispuso su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario, una medida que recién podrá hacerse efectiva cuando cese su internación involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar y se verifiquen las condiciones de la vivienda propuesta por su defensa.

La decisión volvió a poner en primer plano una etapa de su vida que el músico dejó atrás en septiembre de 2021: los más de tres años que pasó detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, mientras esperaba un juicio que se postergó durante años debido a su estado de salud mental.

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Durante ese período, el ex Viejas Locas estuvo alojado en PRISMA, el dispositivo de salud mental del penal, donde coincidió con otros reclusos cuyos casos tuvieron una enorme repercusión pública. Entre ellos estaban Eduardo Vázquez, exbaterista de Callejeros condenado por el femicidio de Wanda Taddei; Gerardo Billiris, el anestesista condenado por un brutal ataque contra una joven; y Martín Ríos, conocido como el “Tirador de Belgrano”.

Eduardo Vázquez, Gerardo Billiris y Martín Ríos, conocido como el “Tirador de Belgrano”: los reclusos con los que "Pity" compartió sus días en Ezeiza

Desde su entorno recuerdan que el músico despertaba admiración entre algunos de sus compañeros. Sin embargo, su paso por Ezeiza estuvo lejos de ser sencillo. Aunque mantuvo el contacto con su familia y encontró en la música una forma de sobrellevar el encierro, también atravesó problemas de salud y situaciones de hostigamiento que fueron denunciadas públicamente por su madre, Cristina Congiú.

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“Solo intenta subsistir, no molesta a nadie. Pero, sin embargo, sé que padece allí situaciones de permanente acoso”, contó la mujer a Infobae en octubre de 2018. También aseguró que no le respetaban la intimidad y comparó lo que ocurría en el penal con el hostigamiento que, según ella, había sufrido su hijo en el barrio Samoré.

"Pity" y su mamá, Cristina (Foto/Nicolás Stulberg)

Los primeros días en PRISMA

Álvarez llegó a la cárcel de Ezeiza el 13 de julio de 2018, luego de entregarse en la Comisaría 52 de Villa Lugano por el homicidio de “El Gringo” Díaz. Antes de quedar detenido, reconoció públicamente haberle disparado: “Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

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Durante sus primeras horas en el penal permaneció bajo controles médicos y comenzó un tratamiento por sus antecedentes de consumo problemático de drogas. Su familia temía especialmente las consecuencias de la abstinencia.

La adaptación al encierro fue difícil. Según reconstruyó el periodista Bruno Larocca en una nota publicada en la revista Rolling Stone, durante los primeros meses el músico atravesó períodos de angustia y aislamiento. Con el tiempo comenzó a acostumbrarse a algunas rutinas: miraba películas, leía, escribía y estableció vínculos con otros detenidos.

El músico junto al cura rockero, con quien tiene un vínculo de amistad desde hace más de una década (Foto/Maximiliano Luna)

El que lo acompañó desde el comienzo fue el sacerdote César Scicchitano, más conocido como el “cura rockero”, con quien mantiene una amistad desde hace casi dos décadas. Al recordar la llegada del músico al penal, el religioso contó que muchos esperaban encontrarse con una persona conflictiva, pero se sorprendieron por su comportamiento. “Cristian es muy compañero de los que están ahí, siempre se sintió uno más”, contó a Rolling Stone.

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Antes de que la pandemia alterara la dinámica de las visitas, los internos recibían a sus familiares en espacios comunes del sector. Allí se producían encuentros entre detenidos y allegados, se compartían facturas y se organizaban partidos de truco.

“Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, dijo el cantante el día que se entregó (Foto/Maximiliano Luna)

La música, las visitas y un cumpleaños en prisión

El 21 de septiembre de 2018, poco más de dos meses después de su detención, “Pity” volvió a tocar la guitarra frente a un público. Fue durante una actividad organizada para los familiares de los internos. Una de las canciones que eligió fue “Homero”, de Viejas Locas, inspirada en su padre, fallecido en 1997.

Su madre presenció aquella presentación y luego contó a Infobae que había sido un momento especial para él, “porque pudo reencontrarse con la música”.

Durante sus primeros meses detenido también participó de actividades musicales junto a otros internos, entre ellos Vázquez y Billiris. El exbaterista de Callejeros coordinaba un taller de percusión dentro del programa.

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Sin embargo, esas presentaciones fueron excepcionales. Con el tiempo, las autoridades limitaron el acceso de Álvarez a una guitarra para evitar situaciones que pudieran interpretarse como un trato privilegiado. El músico comenzó entonces a dedicar parte de sus días a escribir cuentos e historias.

En mayo de 2022 se viralizó un video de "Pity" tocando en el Solar Colonial, donde estaba internado

Las visitas familiares fueron otro sostén durante el encierro. Su madre llegó a viajar hasta Ezeiza tres veces por semana para llevarle ropa, películas y libros. También mantuvo el contacto con su hija Blondie, con quien hablaba por teléfono.

El 28 de junio de 2019, cuando cumplió 47 años, Cristina lo visitó junto al padre César. Afuera del penal, un grupo de fanáticos organizó un homenaje para cantarle sus canciones. También recibió mensajes de colegas, entre ellos Andrés Calamaro.

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Pero Álvarez no quería exponerse públicamente. “No aguanto más estar acá. Les pido que no den notas a nadie”, les había dicho a sus allegados, según reconstruyó entonces el periodista Rodolfo Palacios.

El 28 de junio de 2019 cumplió 47 años en prisión

Los problemas de salud y la pandemia

Con el paso de los meses, el encierro comenzó a reflejarse en su estado físico. Álvarez aumentó considerablemente de peso y presentó distintas complicaciones médicas.

Un informe del Cuerpo Médico Forense de marzo de 2020 identificó dificultades cognitivas y antecedentes de consumo de múltiples sustancias. Cinco meses después, una evaluación de PRISMA registró obesidad mórbida, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hepatitis C.

La pandemia agravó las dificultades. Las restricciones sanitarias limitaron las visitas presenciales y el contacto con familiares y amigos.

En noviembre de 2020, el músico fue trasladado a un hospital por una descompensación relacionada con la diabetes. Durante esa internación también se detectó que tenía COVID-19 y debió recibir atención especializada.

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2018: el músico en una internación previa a su detención

Su madre cuestionó públicamente la asistencia que había recibido en prisión. Al momento de su salida, volvió a denunciar las condiciones de encierro y habló de un deterioro en su salud.

Mientras tanto, la causa por el asesinato de Díaz seguía sin llegar a juicio. La discusión sobre si Álvarez estaba en condiciones psíquicas de afrontar el debate se convirtió en uno de los principales obstáculos para su realización.

"Pity" Álvarez junto a la víctima, Cristian "El Gringo" Díaz

Por qué salió de Ezeiza

La salida de Álvarez fue consecuencia de decisiones judiciales vinculadas con su salud mental y con los límites de la prisión preventiva. La Ley 24.390 establece, como regla general, un plazo de dos años para esa medida, que puede prorrogarse por uno más en determinadas circunstancias, sin perjuicio de las excepciones previstas legalmente.

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El juicio debía comenzar el 1° de marzo de 2021, pero el TOC N° 29 lo suspendió después de que el Cuerpo Médico Forense concluyera que el músico atravesaba una situación de incapacidad sobreviniente y que el estrés del debate podía agravar su estado.

La defensa pidió su sobreseimiento, pero los jueces lo rechazaron. En cambio, mantuvieron suspendido el proceso y dieron intervención a la Justicia civil para determinar dónde debía continuar su tratamiento.

Los integrantes del Tribunal Oral N° 29: Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner (presidente) y Hugo Navarro (Foto/Adrián Escandar)

En abril de ese año, el tribunal también resolvió hacer cesar su prisión preventiva. Los magistrados consideraron que no era constitucional mantenerlo encarcelado por tiempo indefinido cuando no se podía establecer cuándo estaría en condiciones de ser juzgado.

En julio de 2021, Álvarez cumplió tres años detenido sin sentencia. Finalmente, el 9 de septiembre de ese año se conoció su traslado desde Ezeiza a un centro terapéutico de Castelar. El lugar elegido fue Solar Colonial, una clínica especializada en salud mental, la misma donde está internado desde el 2 de octubre pasado.

En junio de 2022, el Tribunal Oral N° 29 dispuso su arresto domiciliario con monitoreo electrónico, por lo que debió utilizar una tobillera.

Tras conocer el veredicto, Silvina, la hermana de "Pity", celebró la domiciliaria (Foto/Adrián Escandar)

La medida se mantuvo durante varios meses, hasta que en marzo de 2023 los jueces ordenaron retirarle el dispositivo y levantaron el arresto domiciliario. Desde entonces, el seguimiento de su tratamiento quedó en manos de la Justicia civil.

Dos meses después, en mayo de 2023, fue trasladado a Fundación Eira, en Tortuguitas. Su permanencia allí terminó en septiembre, en medio de una controversia: las autoridades de la institución denunciaron que había abandonado el tratamiento, mientras que su familia sostuvo que había sido trasladado a Vive Libre, una comunidad terapéutica de Villa Ballester, por decisión de su madre.

Durante los años siguientes, la posibilidad de realizar el juicio continuó condicionada por las evaluaciones médicas. Finalmente, el debate comenzó en agosto de 2026, aunque la defensa volvió a cuestionar que Álvarez estuviera en condiciones de afrontarlo.

Sebastián Queijeiro, uno de los abogados del músico (Foto/Adrián Escandar)

Este viernes, más de ocho años después del crimen de Díaz, los jueces Juan María Ramos Padilla, Hugo Navarro y Gustavo Goerner lo condenaron a 12 años de prisión y ordenaron su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario. La decisión fue celebrada por su hermana Silvina y los abogados defensores, quienes habían pedido su absolución.

Los fundamentos del fallo permitirán conocer en detalle las razones por las que los jueces optaron por el arresto domiciliario. También resta determinar cuánto tiempo de detención se le computará como parte de la condena. Aunque Álvarez pasó más de tres años en Ezeiza y luego cumplió un período de arresto domiciliario, todavía no se precisó cuánto se le descontará de la pena.