Jorge Rossi

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Eran tiempos en los que la televisión reunía a toda la familia. Y él, Jorge Rossi, no solo era un animador. Era uno de los hombres que entraba a los hogares argentinos para llevar felicidad. Por lo menos, durante el tiempo que duraba su programa. Fue uno de los conductores icónicos de Feliz Domingo (entre 1981 y 1986), junto a Silvio Soldán, y logró marcar un sello propio en el ciclo de entretenimientos Tal para cual (entre 2000 y 2002), en el que acuñó la frase: “¡Esa es mi mujer!”. Sin embargo, detrás de su sonrisa eterna, escondía una historia de lucha que pocos conocían.

Por aquellos años, no había realities ni redes sociales que pudieran hacer saltar a la fama a alguien de un día para el otro. Por más talento que tuviera. Era una época en la que las carreras se construían de a poco, con mucho trabajo y esfuerzo. Y así fue el proceso para Rossi, que había nacido el 10 de mayo de 1954 en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, y llegó a la Capital Federal a los 25 años para estudiar locución en el ISER. Traía un bolso lleno de ilusiones. Pero no mucho más que eso a la hora de enfrentarse a los desafíos de la gran ciudad.

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Es verdad que tenía facha. Presencia. Y una voz impecable. Eso, obviamente, lo ayudó a ingresar a un mundo en el que una buena imagen era fundamental. Pero también era un obsesivo del trabajo. Tenía algo de experiencia, ya que había dado sus primeros pasos en radios locales de su ciudad natal. Sin embargo, su primer trabajo profesional en Buenos Aires, después de un paso por Radio El Mundo y el noticiero del Canal 2 de La Plata, fue como movilero de exteriores en Semana Nueve, ciclo de Gerardo Sofovich que se emitía por Canal 9 en 1981, donde se encargaba de dar la temperatura.

Jorge junto al gran Silvio Soldán (Captura de video)

No pasó inadvertido. Tenía un rol menor, pero le ponía tanta energía que El Ruso vio su potencial. Y, al poco tiempo, se lo presentó a Soldán para que lo sumara como coconductor de su programa estudiantil, por entonces denominado Domingos para la juventud. Allí lo rebautizaron como El Bebé, por su rostro juvenil. Aprendió a manejar el vivo. Y fue amado por las mujeres de todo el país, que lo consideraban como un verdadero galán. Pero él ya tenía a su elegida: Marcela. La había conocido mientras estudiaba locución, se casó con ella en 1983 y ambos trajeron al mundo a tres hijos: Franco, Bruno y Renzo.

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Tras el máster que cursó al lado de Silvio, Jorge comenzó a trabajar en ciclos como A todo 9 (1983), Las mil y una de Sapag (1984), Libremente (1987), Domingo de todos (1988), Tevediario Dos (1989-1990), Sábados en familia (1990), 33 millones de consumidores (1992-1996), El show de Lita (1995) y El momento de la verdad (1997-1999). También se animó a incursionar en cine, muchas veces haciendo de sí mismo, en películas como Las colegialas (1986), Los taxistas del humor (1987), La virgen gaucha (1987), Isla se alquila por hora (1989), Y...¿dónde está el hotel? (1990) y Cargo de conciencia (2005). De la misma manera, participó en una cámara oculta de VideoMatch (1998) y tuvo un par de participaciones en Casados con hijos (2005 y 2006).

Pero su gran éxito fue, sin lugar a dudas, Tal para cual. Para entonces, Rossi había logrado romper con el acartonamiento que muchos conductores de su generación todavía arrastraban. Y se hizo mucho más cercano para el público, porque sabía que más allá de los premios lo que importaba era divertir a la gente. Luego se puso al frente de Viajes y paseos (2002-2009). También fue la cara de Telekino (2004-2012). Y condujo Volver a cantar (2011), trabajo por el que el 29 de octubre de 2012 obtuvo un premio Martín Fierro de Cable. Sin embargo, para entonces, su enfermedad ya estaba muy avanzada. Y ese momento en el que recibió la estatuilla, terminó convirtiéndose en su última aparición pública.

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El gran éxito de Rossi fue Tal para cual (Captura de video, mejorada con IA)

Pocos lo sabían. Pero, un año antes, le habían diagnosticado cáncer de pulmón con compromiso del mediastino. Rossi había sido fumador durante décadas y había llegado a una consulta médica a raíz de una tos persistente. Entonces le hicieron los estudios correspondientes que lo alertaron de la situación. En marzo de 2012, en tanto, fue intervenido quirúrgicamente. Y dos meses más tarde, comenzó con un tratamiento de radio y quimioterapia que lo debilitó bastante. A pesar de todo, siguió trabajando con la misma garra de siempre. Haciendo, quizá, un esfuerzo sobrehumano.

Pero después de haber levantado aquel galardón tan merecido, al que definió como “una caricia para el alma”, ya no pudo continuar su carrera. “Para mí fue muy especial porque se cumplían cuarenta años de profesión. En octubre de 1972 empecé a trabajar en la radio de Trenque Lauquen. Este es el primer Martín Fierro que recibo y fue muy emocionante”, dijo en aquella oportunidad. Y agregó sobre aquel ciclo con el que se había despedido de la pantalla chica: “Creo que un par de años más en ese programa me hubieran venido muy bien porque venía creciendo mucho. Pero, bueno, el destino quiso que fuera así”.

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Había dicho que su enfermedad estaba “controlada”, quizá, para llevar tranquilidad. Aunque se ocupó de dar un consejo. “Fumé durante treinta y cinco años y dejé en 2004. Ahora trato de decirle a todo el mundo que fuma, que no fume más”, dijo. La realidad, sin embargo, era que su estado se había agravando rápidamente. Y el domingo 11 de noviembre tuvo que ser internado. Jorge murió el 19 de ese mismo mes, a las 19:30. Tenía apenas 58 años. Estaba acompañado por su familia, su sostén de toda la vida. Y su partida generó un verdadero shock entre los televidentes que lo habían seguido durante más de tres décadas y no podían dar crédito a la triste noticia que anunciaban con profundo dolor todos los medios de comunicación.