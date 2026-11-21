Kadry Thomas Mackenzie asumió su primer rol de liderazgo estudiantil a los 12 años en una escuela de Limón con actividades deportivas y tutorías académicas. (Cortesía: UNFPA Costa Rica/Priscilla Mora Flores, Colectivo Nómada)

Guardar

“A mí me gustaría que vieran a las juventudes afrodescendientes como líderes”, afirma Kadry Thomas Mackenzie, de 21 años en una nota al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). “A la mayoría nos ha tocado sobrevivir al mundo, sobrevivir a las burlas, tal vez a la pobreza (...) tenemos casi toda la vida luchando por nuestros derechos”.

La historia de esta joven de Limón, en la costa caribeña de Costa Rica, sitúa en primer plano las desigualdades que enfrentan las poblaciones afrodescendientes para acceder a educación, salud y empleo.

PUBLICIDAD

Limón es la provincia con mayor población afrodescendiente del país y, para Mackenzie, también representa un territorio donde muchas oportunidades permanecen lejos de casa.

“El liderazgo y el activismo han estado presentes desde que tengo memoria”, cuenta. Identifica a su abuela y a su madre como sus principales referencias.

A los 12 años fue elegida representante estudiantil en su escuela. Organizó actividades para recaudar fondos y mejorar los servicios del centro educativo, dio tutorías a alumnos con dificultades académicas y usó el deporte para convocar a jóvenes de comunidades con condiciones de vulnerabilidad.

Su intención era acompañarlos en sus estudios y ofrecerles actividades que los mantuvieran alejados de las drogas y otros riesgos. Al mismo tiempo, su participación pública la enfrentó con formas de discriminación por ser una mujer joven afrodescendiente y por sus limitaciones económicas.

PUBLICIDAD

Kadry Thomas Mackenzie, una joven afrodescendiente de Limón, convirtió las burlas y las barreras económicas que enfrentó desde niña en una tarea de liderazgo para acompañar a otros estudiantes de la costa caribeña de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las burlas marcaron el inicio de su activismo

Desde niña, Mackenzie recibió burlas por el color de su piel, su cabello y por hablar inglés criollo. A los 18 años participó en un taller sobre paz y diversidad que cambió su forma de enfrentar esas experiencias. Otra joven le dijo: “Si tú lo callas, nunca va a terminar”.

“Empecé a alzar la voz”, recuerda. “Yo silencié mucho la discriminación que recibí durante mi vida, el ‘bullying’, porque así lo llamaron, para no decir directamente que me estaban discriminando o estaban realizando racismo conmigo”.

El informe del UNFPA señala que más de 153 millones de personas afrodescendientes viven en América Latina y el Caribe. Junto con los pueblos indígenas, afrontan mayores barreras que el resto de la población en educación, servicios de salud y oportunidades laborales.

PUBLICIDAD

El documento también advierte que los cambios demográficos de la región no benefician a todos por igual. Aunque la fecundidad cayó 69% desde 1950 y hubo avances en la reducción del embarazo adolescente, persisten desigualdades asociadas con los ingresos, el territorio y el género.

Para estudiar Derecho, Mackenzie tuvo que mudarse a San José, la capital costarricense. Ese traslado resume una de las barreras que identifica para los jóvenes de su provincia.

“Los jóvenes limonenses tienen que migrar, si realmente quieren llevar a cabo la carrera de sus sueños”, explica. “Vivir en San José nos implica el triple de lo que gasta cualquier otro joven que no es de Limón. Muchos han tenido que dejar sus estudios botados”.

PUBLICIDAD

La falta de textos escolares sobre la historia afrodescendiente en Costa Rica motivó la creación de la organización Juventud 180.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dificultades también son culturales. Durante su etapa escolar, Mackenzie no encontraba en las bibliotecas ni en los materiales educativos referencias sobre la historia afrodescendiente de Costa Rica.

Esa ausencia la llevó a crear Juventud 180, un espacio para jóvenes que enfrentan racismo, barreras económicas y educativas o la necesidad de trasladarse para continuar sus estudios.

“Un giro de 360 grados llega al mismo punto, pero un giro de 180 inicia en un punto y termina en otro”, explica sobre el nombre de la organización. “Eso es lo que significa Juventud 180: jóvenes transformadores, que buscan un cambio o que luchan por sus derechos”.

PUBLICIDAD

Un espacio para hablar de salud sexual sin miedo

Con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el proyecto No Dejar a Nadie Atrás, integrantes de Juventud 180 recibieron formación sobre educación integral de la sexualidad, liderazgo y derechos. Mackenzie sostiene que esos espacios ayudaron a modificar conversaciones que antes eran un tabú.

“Ya las adolescentes no tienen miedo de decir: ‘Yo ocupo un método anticonceptivo porque quiero evitar tener un embarazo en la adolescencia’ o ‘yo debo usar el condón porque quiero evitar una ITS’”, señala.

La necesidad de esa información cobra relevancia en una región donde la tasa de fecundidad adolescente supera los 50 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años, frente a un promedio mundial de 39. El documento agrega que las adolescentes afrodescendientes de América Latina y el Caribe tienen un riesgo de embarazo 50% mayor que las no afrodescendientes.

PUBLICIDAD

Mackenzie aspira a volver a Limón para fortalecer organizaciones comunitarias y acompañar a otros jóvenes. Su objetivo, dice, es que una niña afrodescendiente de 12 años pueda estudiar y convertirse en profesional “sin tener que dejar todo atrás, sin tener que esconder su cultura y su orgullo étnico”.