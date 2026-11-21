Fray Romeo Musaragno transitaba Olavarría con sombreros imposibles: con una hélice, con un cuchillo falso que parecía atravesarle la cabeza. La extravagancia no era un disfraz separado de su misión: formaba parte de ella

Guardar

Hay ciudades que adoptan a un hombre y hombres que terminan convirtiéndose en parte de la memoria de una ciudad. Olavarría hizo las dos cosas con Fray Romeo Musaragno. El italiano llegó desde muy lejos, después de haber pasado por Uruguay, y durante más de tres décadas caminó sus calles, entró en comercios, recorrió campos, visitó familias humildes, pidió alimentos, consiguió medicamentos, levantó viviendas, ordeñó vacas y hasta inventó un día que no figura en ningún calendario oficial: el Día del Loco. Cada 22 de noviembre, Olavarría recuerda aquella ocurrencia de un fraile que entendía que la alegría también podía ser una forma de caridad.

Fray Romeo había decidido que el 22 de noviembre sería el “Día del Loco” y que habría que celebrarlo. Pero no hablaba de la locura como enfermedad ni como desgracia. Para él, el “loco” era el extravagante, el histriónico, el que se salía de las convenciones, el que se animaba a hacer aquello que los demás no se atrevían a hacer. Era, en definitiva, el “loco lindo”, una expresión tan argentina como el mate y la sobremesa. En 1989 instituyó también el 14 de octubre como el “Día del Mamado”, otra de sus ocurrencias. La fiesta del 22 de noviembre incluía la elección del “loco del año” y la entrega de un diploma.

PUBLICIDAD

La imagen de aquel franciscano resulta difícil de olvidar. Pequeño, delgado, vestido con el hábito, transitaba Olavarría con sombreros imposibles. Uno podía llevar una hélice; otro, un cuchillo falso que parecía atravesarle la cabeza. A veces aparecía con calcomanías de comercios y empresas que colaboraban con su obra. La extravagancia no era un disfraz separado de su misión: formaba parte de ella. Romeo sabía que una sonrisa podía abrir una puerta y que una broma podía conseguir lo que una solemne petición jamás habría logrado.

Había nacido en Maerne, Italia, el 29 de febrero de 1922, aunque su documentación registró el 2 de marzo. Provenía de una familia acomodada y desde muy joven ingresó en la orden de los hermanos menores conventuales franciscanos, e ingresó en el noviciado de Camposampiero y luego en Padua. Su vida estuvo marcada desde el comienzo por una salud frágil. Después de la Segunda Guerra Mundial debió atravesar numerosas intervenciones quirúrgicas y, en 1954, poco después de una internación, se ofreció como misionero para América. Su destino fue primero Uruguay. Allí pasó por distintas comunidades, entre ellas Chamizo y Progreso, antes de que su camino lo condujera definitivamente hacia la Argentina.

PUBLICIDAD

En 1967 llegó a Olavarría. Y fue como si aquella ciudad de la provincia de Buenos Aires hubiera estado esperando precisamente a un hombre como él. Su incorporación a la comunidad franciscana de Nuestra Señora de Monte Viggiano coincidió con una etapa en la que la presencia de los frailes se encontraba profundamente vinculada con la vida cotidiana de la ciudad y con la atención de los sectores más necesitados.

Uno de sus primeros grandes desafíos fue la Virgen de la Loma. El episodio había comenzado antes de su llegada, cuando un vecino encontró unas pequeñas imágenes religiosas en un campo cercano a la ruta y junto a ellas un frasco con monedas y un papel cuyo mensaje pedía que se hiciera algo en el lugar para proteger las imágenes de la lluvia. La historia comenzó a difundirse y la comunidad quiso levantar allí un sitio de oración. Fray Romeo no había iniciado aquel proyecto: los trabajos para preparar el terreno habían comenzado meses antes. Pero cuando llegó a Olavarría el proyecto se encontraba prácticamente detenido. Fue entonces cuando el fraile asumió un papel decisivo. Se ocupó de movilizar voluntades, conseguir materiales y sumar a instituciones, particulares, soldados y presos de buena conducta del Penal de Sierra Chica a una obra que finalmente pudo concretarse. El templete fue inaugurado el 10 de diciembre de 1967.

PUBLICIDAD

Virgen de la Loma

Aquel pequeño santuario ubicado junto a la ruta se convirtió en una de las expresiones religiosas más conocidas de Olavarría. Y, con el paso de los años, adquirió otra significación: allí, junto a la Virgen de la Loma, descansarían los restos de quien había sido uno de sus principales impulsores.

Pero si la Virgen de la Loma quedó asociada a fray Romeo, fue Cáritas de Monte Viggiano la que permitió comprender la dimensión cotidiana de su obra. Allí no había grandes discursos. Había necesidades concretas. Familias que necesitaban comida. Enfermos que requerían atención. Personas que no tenían ropa. Niños que necesitaban leche. Y para cada una de esas necesidades el fraile buscaba una respuesta.

PUBLICIDAD

Su jornada podía comenzar ordeñando vacas en el Recreo San Francisco. Después recorría panaderías y comercios para recoger alimentos. Visitaba supermercados, hablaba con comerciantes, pasaba por domicilios particulares, recogía donaciones y regresaba a Cáritas con todo aquello que había conseguido. También visitaba enfermos y llevaba comida a personas privadas de su libertad. Su método era sencillo: preguntar quién necesitaba algo y después salir a buscarlo.

La caridad no admitía demasiadas preguntas. En una entrevista, después de una delicada operación en la cabeza, dejó una frase que sintetizaba su pensamiento: “Es fácil juzgar cuando se tiene la comida todos los días”. Para él no existían pobres de primera y pobres de segunda. El hambre no podía analizarse desde la comodidad de quien tenía asegurado el almuerzo.

PUBLICIDAD

En esa misma lógica se inscribió su trabajo con las llamadas “Casitas Económicas”. El proyecto había sido iniciado en 1962 por el padre Emiliano Búffoli, mucho antes de la llegada de Romeo. La idea era simple y revolucionaria para aquella época: ayudar a familias de escasos recursos a acceder a una vivienda digna mediante un sistema de materiales entregados al fiado y sin intereses, con devolución progresiva y con la condición de que el terreno estuviera legalmente escriturado. La parroquia de Monte Viggiano actuaba como garante frente a las empresas proveedoras.

Fray Romeo tomó aquella iniciativa y le dio un impulso extraordinario. La primera vivienda había sido construida cerca del puente Roca en 1962. Durante los siguientes 25 años, el proyecto permitió construir y reformar alrededor de 350 viviendas. Detrás de cada número había una familia que dejaba atrás una vivienda precaria y podía empezar a imaginar un futuro diferente.

PUBLICIDAD

Monumento a Fray Romeo Musaragno, quien llegó a Olavarría en 1967 desde Italia y dedicó su vida a los más necesitados

Su relación con los comerciantes y empresarios locales fue fundamental. Cuando las cuentas se acumulaban y Cáritas no podía afrontar los compromisos, el fraile aparecía con las facturas en la mano. Una de las anécdotas más conocidas cuenta que Eusebio Bouciguez, uno de los empresarios que colaboraban con el proyecto, llegó a quitarle las boletas, romperlas y tirarlas al cesto de basura. No era simplemente una cuestión de dinero: era la confianza que la comunidad había depositado en aquel hombre que permanentemente estaba buscando recursos para otros.

Y estaba el Recreo San Francisco. La Orden Franciscana contaba con un campo de aproximadamente 220 hectáreas atravesado por el arroyo Nievas. En sus comienzos había sido destinado fundamentalmente al cultivo de trigo y maíz. Romeo vio allí una posibilidad que iba mucho más allá del esparcimiento. Transformó parte del establecimiento en una explotación agropecuaria que incluía lechería, ganadería, chacra, aves de corral y huerta. La leche tenía un destino concreto: los niños y los enfermos. Aquello que producía el campo regresaba a la comunidad en forma de alimento. El establecimiento llegó a convertirse también en un espacio de recreación para niños y jóvenes y en una pieza importante de la obra asistencial franciscana.

PUBLICIDAD

Romeo tenía además una relación muy particular con los jóvenes que realizaban el servicio militar. Según recuerdan las historias locales, algunos soldados eran destinados a colaborar con las tareas del campo. En lugar de limitarse a las obligaciones habituales, podían terminar arriba de un tractor o ayudando en la actividad rural. El fraile había descubierto otra fuente de trabajo, pero también otra forma de transmitir responsabilidad y solidaridad.

Su capacidad de movilizar personas era extraordinaria. En 1980 se conoció la noticia de que sería trasladado a Moreno, algo que podía ocurrir dentro de la organización franciscana. La reacción de la ciudad fue inmediata. Se juntaron firmas para pedir que permaneciera en Olavarría. Finalmente, el superior provincial, fray Lorenzo Ballán, dejó sin efecto la orden y Romeo pudo elegir quedarse. Cuando la noticia llegó por radio, el fraile respondió con una frase que quedó en la memoria local: “Sería un traidor si me fuera a Moreno, cuando la gente hizo de todo para que yo me quedara en Olavarría”.

PUBLICIDAD

Era difícil separar a Romeo de Olavarría. Había llegado como misionero extranjero y terminó siendo, para miles de personas, casi un personaje familiar. Lo conocían los comerciantes a quienes pedía alimentos, los empresarios a quienes solicitaba materiales, los soldados que trabajaban en el campo, las familias que recibían ayuda, los niños que participaban de sus actividades y también quienes simplemente lo encontraban por la calle con alguno de sus sombreros extravagantes.

Su humor no era superficial. Era una herramienta pastoral. Romeo entendía que un hombre demasiado solemne podía generar distancia, mientras que un fraile con una hélice en la cabeza podía conseguir que alguien se detuviera a escucharlo. Él mismo decía que vivía permanentemente con signos de locura. Cuando alguien le preguntó si una operación cerebral podía haberle quitado aquellos minutos de locura, respondió que quizá el bisturí le había agregado algunos más.

Romeo sabía que una sonrisa podía abrir una puerta y que una broma podía conseguir lo que una solemne petición jamás habría logrado

Así nació también el Día del Loco. No por casualidad, sino como una celebración de esa manera de entender la vida. El 22 de noviembre se convirtió en una fecha para reivindicar al que no encajaba del todo, al que hacía reír, al que era diferente, al que podía ser extravagante sin dejar de ser bueno. Romeo había descubierto que la santidad cotidiana no siempre tiene cara solemne. A veces usa un sombrero ridículo.

El 19 de agosto de 1998, Fray Romeo Musaragno murió en Olavarría a los 76 años. Había pasado más de tres décadas en la ciudad. Su muerte cerró la vida de un italiano que había llegado a América como misionero y que terminó siendo parte inseparable de la historia social y religiosa de una comunidad argentina. Sus restos fueron sepultados en el predio de la Virgen de la Loma, aquel lugar cuya construcción había ayudado a concretar.

Después de su muerte, Olavarría siguió encontrando maneras de recordarlo. Un monumento, un paseo, una plaza, una escuela y distintos espacios llevan su nombre. Pero acaso ninguna placa pueda explicar mejor quién fue que una escena sencilla: un fraile caminando por las calles con dos bolsas en las manos, buscando comida para alguien que no conocía demasiado, porque simplemente sabía que tenía hambre.

Tal vez allí esté la verdadera razón por la que cada 22 de noviembre algunos olavarrienses vuelven a celebrar el Día del Loco. Porque Romeo inventó aquella fiesta, pero dejó algo mucho más importante que una fecha. Dejó una manera de mirar al prójimo.

En tiempos en los que la palabra “loco” suele utilizarse para señalar al diferente, Romeo la convirtió en una bandera de alegría. Y quizá esa sea la última de sus muchas enseñanzas: que para hacer una obra buena hay que tener algo de locura; que para enfrentarse a la pobreza hay que animarse a pedir, insistir y volver a pedir; que para construir una casa primero hay que imaginar que una familia merece tenerla; que para alimentar a un niño hay que ordeñar una vaca antes de que salga el sol; y que, algunas veces, para que una ciudad recuerde a un hombre durante generaciones, alcanza con que ese hombre haya decidido dedicar su vida a los demás.

Fray Romeo Musaragno fue fraile, misionero, constructor, administrador, recolector de alimentos, promotor de viviendas, hombre de campo y personaje popular. Pero en Olavarría quedó definido por una palabra que él mismo convirtió en celebración: loco. Y el 22 de noviembre, cada año, la ciudad vuelve a darle la razón.