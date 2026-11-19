Aníbal Gordon fue detenido en 1984 por el secuestro de Guillermo Patricio Kelly. Murió a los 57 años en la cárcel.

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La primera vez que Aníbal Gordon cayó en una comisaría fue por robar un auto en San Isidro y por una causa de defraudación. Era 1951 y tenía apenas 21 años. Ese fue el primero de todos los delitos que se le conocieron a Gordon, un protagonista atípico de la violencia de los años setenta, que pasó por los servicios de inteligencia, la Triple A y los centros clandestinos de detención de la dictadura.

El primer gran golpe de Gordon fue veinte años después de que le abrieran su prontuario policial, en febrero de 1971. Fue el líder de la banda que se llevó más de 20 millones de dólares de la sucursal que el Banco de Río Negro tenía en pleno centro barilochense.

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Sus hombres entraron armados con pistolas y ametralladoras, redujeron a los empleados sin disparar ni una vez, y se hicieron del botín millonario. Gordon ya era un hombre maduro que podía apelar a toda su frialdad a la hora de someter a sus víctimas.

Algo de eso se ve, entre tantas otras características de personalidad, en el personaje que interpreta Rodrigo de la Serna, protagonista de la serie Gordon, que acaba de estrenar Netflix sobre la vida delictiva de ese hombre nacido en Colón, provincia de Buenos Aires, en 1930, que se convirtió en una pieza fundamental de la violencia paraestatal y estatal en la Argentina.

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Un vendedor de chatarra con doble vida

En sus primeros años en el delito, Gordon combinó su vida fuera de la ley con una supuesta “vida tranquila” en lo familiar. Se casó, tuvo hijos y, ante sus convivientes y sus vecinos, era un revendedor de chatarra. Era educado y solía mediar en los conflictos que surgían en su entorno. Y mientras tanto, robaba autos y joyerías, y profundizaba sus contactos en el mundo criminal.

De la Serna encarna a Aníbal Gordon en la serie que Netflix estrenó este miércoles (Lucía de Armas/Netflix.)

El millonario robo en Bariloche lo hizo dar un salto. El armamento de guerra usado para dar el golpe impresionó a la Policía Federal y a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Hubo incluso quienes creyeron ver detrás de todas esas armas a una célula guerrillera. Por eso investigaron exhaustivamente quién había estado detrás: las pistas los llevaron hasta Aníbal Gordon.

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La Policía desarticuló a la banda y, a principios de 1972, encerró a su líder la cárcel de Devoto, la que acaba de cerrar tras la visita del papa León XIV. Esa experiencia cambiaría el destino de ese ladrón bonaerense que estaba a punto de convertirse en otra cosa.

El pabellón que le cambió la vida

Gordon fue imputado por el robo millonario del banco y también por la tenencia de armas pesadas, y por eso lo juzgó la Cámara Federal Penal de la Nación, que por esos años era conocida como el “Tribunal Antisubversivo”. Por eso, las autoridades penitenciaras lo alojaron por error en el pabellón 37, destinado a los presos políticos de las organizaciones armadas de izquierda, y no a un pabellón de presos comunes, en donde le correspondía estar.

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El día a día de Gordon allí era rodeado de militantes -en algunos casos, jerarcas- de Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). El ladrón cocinaba para todos, los trataba con caballerosidad y elogiaba continuamente “el proyecto revolucionario” de los jóvenes que lo rodeaban. A la vez, relataba sus crímenes y subrayaba especialmente sus acciones más violentas.

Algunos reclusos empezaron a sospechar de Gordon cuando propuso un plan de fuga demasiado obvio. Otros, cuando montó una escena de llanto desgarrador tras la fuga de presos del penal de Rawson y los fusilamientos de Trelew que la siguieron.

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Gordon fue liberado en medio de la amnistía para presos políticos decretada por el gobierno de Héctor J. Cámpora.

Pero aunque algunos empezaron a sospechar de sus actitudes, nadie sabía que llevaba al menos cuatro años con contactos como agente informal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ni que lo “colarían” en la amnistía para presos políticos dispuesta en mayo de 1973 por el gobierno de Héctor J. Cámpora.

Los años de la Triple A

Tras esa liberación, Gordon fue reclutado de lleno como agente inorgánico de la SIDE. Algunos de los nombres con los que trabajó fueron “El Viejo”, “Silva”, “Coronel Ezcurra” y “El Coronel”. Cualquier crimen que cometía contaba con la impunidad garantizada por el Estado.

Por esos años, cada vez más convulsionados, lo integraron a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Esa banda parapolicial de extrema derecha, concebida por José López Rega y manejada desde lo operativo por el comisario Juan Ramón Morales, lo puso a cargo de una de las principales patotas de la fuerza.

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Secuestraban, torturaban y ejecutaban a intelectuales, sindicalistas y dirigentes de izquierda. En esos operativos ilegales, Gordon hacía gala de su frialdad y hasta de sus buenos modales al hablar con las víctimas a las que haría ejecutar apenas minutos después, o con sus familiares.

La banda liderada por Aníbal Gordon estuvo detrás de los asesinatos de Silvio Frondizi, intelectual, docente y hermano del ex presidente Arturo Frondizi, y del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, acribillado a balazos en pleno centro porteño. Algunas investigaciones judiciales lo vincularon con el secuestro y asesinato de José Ignacio Rucci y de decenas de militantes que aparecían ejecutados y maniatados en baldíos del Gran Buenos Aires.

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Un civil a cargo de un centro de tortura y desaparición

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 implicó una reorganización de la SIDE para ponerse completamente al servicio del plan sistemático de represión, tortura y desaparición forzada de personas. Aníbal Gordon quedó a cargo de las Bases de Operaciones Tácticas de los servicios de inteligencia.

Un croquis de Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que encabezaba Gordon en Floresta.

Apenas empezada la dictadura, la banda de Gordon operó en una casona del barrio de Floresta, en la calle Bacacay. Pero enseguida necesitaron un predio mayor para secuestrar, torturar, ejecutar y desaparecer.

Gordon, bajo la identidad falsa de Felipe Salvador Silva, alquiló un taller mecánico en Venancio Flores y Emilio Lacarra. Empezó a operar allí, a su cargo, el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que dependía del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y del general Guillermo Suárez Mason.

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Gordon fue el único civil que encabezó de manera directa uno de los centros de tortura y exterminio de la dictadura. Por allí pasaron más de trescientas víctimas. Gordon y su banda torturaban sobre todo a través de la aplicación de picana eléctrica y colgando a los secuestrados en ganchos de carnicería, con los brazos levantados durante días.

El destino de muchos de los ejecutados en Orletti fue ser introducidos en tambores rellenos con cal y cemento fresco para luego ser arrojados en el Río Luján, una metodología implementada por la SIDE para llevar a cabo la desaparición forzada de personas. Mientras cumplía con esas órdenes, Gordon y su banda robaban bienes y propiedades de los secuestrados.

Pero el 3 de noviembre de 1976 los planes ejecutados en ese centro clandestino terminaron repentinamente. José Ramón Morales y Graciela Vidaillac, un matrimonio de militantes que habían sido secuestrado días antes, lograron escaparse mientras los guardias dormían.

Ella se sacó las ligaduras que ataban sus manos y liberó a su esposo. Tomaron fusiles y se abrieron paso hasta la calle y pudieron escaparse. Como la ubicación del predio había quedado al descubierto, las Fuerzas Armadas ordenaron el cierre de Automotores Orletti.

Los robos finales y la muerte

Gordon no paró de delinquir. Trasladó a su banda a depósito clandestino en la calle Pomar, en Nueva Pompeya. Allí, siempre cumpliendo órdenes de la SIDE, detenía ilegalmente, interrogaba y torturaba. Secuestró a dirigentes del Partido Comunista y al empresario Pedro León Zavalía, por cuya liberación exigió un rescate millonario.

La primera vez que Gordon fue detenido fue por robar un auto y por defraudación, cuando tenía 21 años.

A principios de los ochenta, cuando la dictadura empezaba a replegarse, Gordon reorientó su actividad criminal: se especializó en secuestros extorsivos y en el robo de obras de arte de peso internacional.

De todos esos robos, el más resonante fue el que golpeó al Museo Nacional de Bellas Artes, en las primeras horas de la Navidad de 1980. El criminal se vio involucrado en la sustracción de pinturas de artistas como Renoir, Matisse, Cézanne y Gauguin, valuadas en más de veinte millones de dólares. Él y su banda también robaron tres museos rosarinos.

En agosto de 1983, cuando la dictadura tenía los días contados, Gordon encabezó el secuestro del periodista y político nacionalista Guillermo Patricio Kelly. El criminal usó un uniforme de coronel del Ejército para perpetuar el secuestro: Kelly permaneció 16 horas privado ilegalmente de su libertad y fue brutalmente golpeado.

La investigación del secuestro de Kelly llevó a la Policía a La Cumbrecita, Córdoba. Cuando rodearon la vivienda, Gordon abrió fuego. Pero finalmente fue arrestado junto a su hijo, Marcelo. En la casa había un enorme arsenal de guerra, con fusiles FAL, ametralladoras, explosivos y escopetas, además de documentos falsos. Gordon fue detenido, ya sin el paraguas de las fuerzas que lo habían amparado hasta ese entonces.

El 29 de octubre de 1986, fue condenado a 16 años de prisión como autor responsable del secuestro extorsivo de Guillermo Patricio Kelly y por tenencia ilegal de armas de guerra. La Justicia Federal lo procesó por crímenes de lesa humanidad. La salud de Gordon ya estaba deteriorada.

Pasó sus últimos meses internado con custodia policial en el Hospital Santojanni. Murió el 13 de septiembre de 1987, a los 57 años, en la cárcel. Tenía cáncer de pulmón. Y todo lo que vio, hizo y calló sobre cientos de desaparecidos.