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Pese a la derrota de Argentina, miles de personas se concentran en el Obelisco: las fotos desde el dron de Infobae

Cientos de hinchas se acercaron al centro de la Ciudad de Buenos Aires para destacar el logro del equipo de Lionel Scaloni a pesar de la derrota en la final del Mundial ante España

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - obelisco - drone
Miles de personas se concentran en el Obelisco a pesar de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial

Cientos de personas se acercaron al centro de la Ciudad de Buenos Aires pese a la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. El Obelisco se transformó en uno de los íconos de la concentración de los hinchas argentinos que agradecieron al equipo de Lionel Scaloni tras la final.

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Hay cerca de siete mil personas en el Obelisco en las primeras horas tras el final del partido

Pasadas las 19, las cercanías de la avenida 9 de Julio comenzaron a colmarse de personas vestidas con la celeste y blanca que hinchaban por la selección. A pesar de los operativos de seguridad, la circulación en las principales arterias en el centro porteño estaba cortada.

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De acuerdo a los primeros reportes, se concentraron cerca de 7 mil personas cerca de las 20, minutos después de que se terminó la premiación en la que Rodri levantó el trofeo que le dio la segunda estrella a la selección española.

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El Teatro Colón también se iluminó de celeste y blanco

La selección argentina dio pelea hasta el alargue, pero llegó muy justo físicamente y la Roja se impuso 1-0 con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos para quedarse con su segunda estrella después de Sudáfrica 2010 y destronar al vigente ganador de Qatar 2022.

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Algunos hinchas vivieron el partido en el centro porteño

Emiliano Martínez sostuvo el arco albiceleste con 11 atajadas, aunque al equipo de Lionel Scaloni le faltó más presencia en ataque. Una muestra de eso es que su primer remate al arco fue en el descuento del suplementario: Giuliano Simeone mandó la pelota por encima del travesaño.

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En el Obelisco proyectaron imágenes de diferentes partidos de la Selección

Luego de que María Becerra cantó el himno nacional argentino en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, la Celeste y Blanca empezó a experimentar los problemas que debió atravesar a lo largo del partido. Una mala entrega de Rodrigo De Paul forzó una falta de Lisandro Martínez a Mikel Oyarzabal, que dejó sentido al zaguero central y tuvo que ser reemplazado antes del final del primer tiempo por Nicolás Otamendi..

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La circulación estaba cortada en la avenida 9 de Julio

Tras el show de mediotiempo con la presencia de Shakira y Madonna, entre otros artistas, el fútbol volvió a ser protagonista en los Estados Unidos. Ya en los primeros segundos del complemento, quedó claro que la colina iba a seguir igual de empinada para el bicampeón de América: el Dibu registró una nueva aparición para tapar un ataque de Álex Baena. Y la pausa de hidratación trajo una nueva baja en la Argentina: Cristian Romero no pudo continuar y Facundo Medina tomó su lugar.

A pesar de esto, la Albiceleste respiraba gracias a su arquero porque volvió a rechazar un derechazo cruzado de Pau Cubarsí y despejó otro remate desde la puerta del área a los 92 minutos. Segundos después, Enzo Fernández -quien ya había sido amonestado por protestar- le cometió una infracción a Pau Cubarsí en mitad de cancha y el árbitro Slavko Vincic le mostró la tarjeta roja por doble amarilla.

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La bandera argentina y los hinchas sobre las plataformas del Metrobus porteño

Con 10 jugadores y la zaga central titular afuera por lesión, el tricampeón del mundo salió a la cancha para afrontar el alargue después de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. Dos más tarde, España se adelantó por el gol de Nico Williams, pero la acción fue invalidada por un correcto pisotón previo a Nicolas Otamendi. El asedio nunca aminoró y Scaloni reforzó la defensa con la entrada de Marcos Senesi por Julián Álvarez. De esta manera, agotó los seis cambios permitidos y Lautaro Martínez se quedó en el banco.

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Así se veía el Obelisco durante la noche

A los 102′, Mikel Merino perdonó a su rival con un cabezazo desviado y Vincic se hizo notar en el cierre del primer tiempo del alargue porque no cobró una clara falta de Cucurella a Simeone, que provocó las quejas airadas del Gringo Scaloni en el banco. El juez tuvo un arbitraje muy cuestionable, aunque la Roja mereció la victoria en el trámite general.

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Algunos hinchas se mostraron tristes sobre el final del encuentro

De igual manera, esto está lejos de tapar el gran Mundial que hizo Argentina a lo largo de estas semanas de competencia. La Albiceleste tuvo una primera fase perfecta con triunfos a Argelia, Austria y Jordania. A partir de los cruces de eliminación directa, comenzó a mostrar grietas. Los suplementarios con Cabo Verde y Suiza en 16avos de final y cuartos, sumado a la remontada sobre la hora ante Egipto en octavos, desgastaron físicamente a este equipo, que tuvo una muestra de carácter implacable para imponerse a Inglaterra en semifinales. Sin embargo, las bajas en la final fueron demasiadas para hacer frente al vigente campeón de la Eurocopa, que se llevó un título merecido a su país.

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Fotos: Emiliano Lasalvia, Gastón Taylor y Jaime Olivos

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