Video: la lesión de Cuti Romero que lo dejó afuera de la final del Mundial entre Argentina y España

¡DOS CAMBIOS MÁS EN ARGENTINA!



Simeone y Medina ingresaron en lugar de Cuti Romero y De Paul. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/UtLpBaf3v5 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

La selección argentina sufrió una nueva baja en la final contra España con la salida por lesión de Cristian Cuti Romero. Previo a la pausa de hidratación del segundo tiempo, el defensor se tiró al suelo con gestos de dolor y, tras el detención del partido, Lionel Scaloni decidió reemplazarlo por Facundo Medina. El entrenador también puso en el terreno de juego a Giuliano Simeone en lugar de Rodrigo De Paul.

Si bien no se observó cuándo fue el momento exacto de la lesión del Cuti Romero, el defensor dejó el campo con molestias y se sumó a la salida, también forzada, de Lisandro Martínez. Su compañero de defensa salió a los 44 minutos del primer tiempo por un dolor en la parte posterior de su muslo derecho.

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Cabe recordar que el Cuti Romero había llegado a la Copa del Mundo prácticamente sin rodaje porque se estaba recuperando de una lesión en su rodilla que se produjo en plena temporada con el Tottenham. Sin embargo, el defensor cordobés pudo llegar en óptimas condiciones a la cita en Estados Unidos y disputó todos los partidos, a excepción del encuentro ante Jordania en la última fecha, en el que Scaloni rotó a algunos titulares al estar clasificado a la siguiente ronda.

En cuanto al partido, Argentina no pudo encontrar su mejor versión en los 90 minutos, prácticamente no creó situaciones de gol y España tuvo las ocasiones más peligrosas para abrir el marcador. Sin embargo, Dibu Martínez fue el gran protagonistas con varias intervenciones que evitaron la ventaja de los europeos. En la última acción del tiempo regular, el arquero del Aston Villa le ahogó el grito de gol de tiro libre a Lamine Yamal.

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En la prórroga, España marcó un gol por intermedio de Nico Williams, pero el árbitro lo anuló por un pisotón de Mikel Merino contra Nicolás Otamendi en la previa de la jugada. Argentina no pudo sostener el empate pese a la enorme actuación del Dibu Martínez y sufrió el tanto de Ferran Torres a los 106 minutos con un fuerte remate.