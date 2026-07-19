La dificultad que sufrieron De Paul y Paredes en su ritual antes de la final entre Argentina y España: el fuerte mensaje del vestuario

De Paul, Paredes y la cábala de los caramelos durante el show previo a la final del Mundial. 🍬 pic.twitter.com/ut1G5TVC4k — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

La final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España se presentó con un ambiente impactante en el MetLife Stadium de Nueva York. Desde la previa del certamen, los futbolistas de ambos combinados empezaron a jugar su propio partido y, como de costumbre, los jugadores albicelestes cumplieron con sus históricos rituales que arrastran desde Qatar 2022.

El micro de la Albiceleste arribó al estadio a las 14:36 de Argentina y el primero en bajar del micro fue Lionel Scaloni. En otro de los vehículos que llevó a la delegación del país se encontró el reconocido artista Andrés Calamaro. A la hora de entrar al vestuario, los jugadores se tomaron con una frase contundente que los suele acompañar en todos los partidos. “Es Nuestra Bandera la que Defendemos. Mostremos al Mundo que Juntos Podemos. ARGENTINA”, es el mensaje que estaba escrito en un banderín que llevaba impresa la imagen de la virgen de Luján.

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Otra de las cábalas de Argentina sufrió un contratiempo. La organización llevó a cabo una ceremonia de clausura en la que participaron artistas de la talla de Post Malone, Swae Lee y el streamer IShowSpeed. El show se realizó en el momento en el que los jugadores albicelestes quisieron hacer el reconocimiento de campo protocolar. Durante el mismo, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes concretan el “ritual de los caramelos”. Los mediocampistas rebuscaron la manera de hacerlo en el costado del terreno de juego, ya que la cancha estaba repleta por la escenografía del espectáculo.

La frase que apareció en el vestuario de la selección argentina y dejó a todos paralizados. pic.twitter.com/IYa89zYl2Z — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) July 19, 2026

Uno de los pocos que habló en la previa de la final contra España fue Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni. “El mensaje es que los disfrutaremos a nuestra manera. Sabemos que es muy difícil llegar a esta partido. Hay que estar presentes y disfrutarlo. Hay que jugarlo y competirlo. Va a salir esa parte del barrio que cada uno de los futbolistas tiene adentro”, comentó el Ratón en diálogo con DSports.

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En esta misma línea, respecto a cómo se va a desarrollar el partido, argumentó: “Desde el juego, evidentemente, va a haber una pelota que los dos quiere, y mucho. Entonces, la clave va a ser cómo la pierdas a la pelota y cómo termines las jugadas. Jugamos ante una selección que maneja bien los tiempos. Hay que estar finos. La cabeza es una parte fundamental. Son detalles que pueden jugar en contra. Lo emocional toma un rol importante”.

Lionel Scaloni sorprendió con la formación inicial de la selección argentina y realizó tres modificaciones en comparación al equipo que arrancó contra Inglaterra. Una de estas fue el ingreso de Rodrigo De Paul en lugar de Leandro Paredes en la mitad de la cancha, además de que Nicolás González hará lo propio sobre Giuliano Simeone. La otra variante se centró en la defensa: Gonzalo Montiel reemplazó a Nahuel Molina.

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En relación con la final disputada el 18 de diciembre de 2022 en el Lusail Stadium ante Francia, Scaloni repetirá a ocho futbolistas: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez. Los otros tres nombres fueron Montiel, Lisandro Martínez y Nico González.

Del lado español, Luis de la Fuente repitió los mismos once que vienen de eliminar a Francia en semifinales. La defensa sostuvo una continuidad casi completa durante todo el Mundial. El arquero Unai Simón y los defensores Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella disputaron todos los partidos. El lateral Pedro Porro se adueñó del puesto desde el cruce con Austria y no salió más en toda la fase de eliminación directa.

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En el mediocampo, Rodri fue el único nombre estable durante todo el recorrido. Fabián Ruiz había comenzado como titular contra Cabo Verde, luego perdió su lugar y lo recuperó frente a Bélgica. Dani Olmo, suplente en el debut, alcanzó su quinta titularidad consecutiva, aunque fue reemplazado de manera habitual en los segundos tiempos.

En ataque, Mikel Oyarzabal comenzó todos los partidos, mientras que Lamine Yamal llegó al torneo con una lesión y solo fue suplente en el estreno ante Cabo Verde; Álex Baena, desde la segunda fecha, quedó fijo en el equipo.

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En su séptima final del mundo, Argentina jugará con su indumentaria principal: camiseta celeste y blanca, short blanco y medias blancas. En el arco, Dibu Martínez llevará otra vez un buzo verde, el mismo color que utilizó en la final de hace casi cuatro años en Lusail. La elección remite a Qatar 2022 y también contrasta con dos antecedentes adversos. La selección argentina había usado la camiseta suplente en las finales perdidas 0-1 contra Alemania en Italia 1990 y Brasil 2014.