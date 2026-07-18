Sociedad

Por los festejos del Mundial, retiraron de Plaza de Mayo las piedras en homenaje a las víctimas de COVID-19

Presidencia informó que serán resguardadas en Casa Rosada y devueltas al mismo lugar cuando finalice la movilización de personas que se espera en el centro porteño

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Retiran provisoriamente las piedras de Plaza de Mayo en homenaje a las víctimas del COVID-19 de manera preventiva ante los festejos por el Mundial
Retiran provisoriamente las piedras de Plaza de Mayo en homenaje a las víctimas del COVID-19. Es en prevención ante los festejos por el Mundial

Las piedras en homenaje a las víctimas del COVID-19 que se encuentran depositadas desde 2021 en Plaza de Mayo fueron retiradas en las últimas horas por orden de la Presidencia de la Nación, de manera provisoria y preventiva ante los festejos que se producirán tras la final del Mundial 2026 que disputará mañana la Selección argentina.

Presidencia informó que serán resguardadas en la Casa Rosada y que informó de la decisión a los familiares de las víctimas. Según el Gobierno nacional, las piedras fueron retiradas para preservarlas de posibles daños durante celebraciones que podrían concentrar a miles de hinchas en Plaza de Mayo. El traslado se hizo junto con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Retiran provisoriamente las piedras de Plaza de Mayo en homenaje a las víctimas del COVID-19 de manera preventiva ante los festejos por el Mundial
El Gobierno informó que las familias de las víctimas fueron informadas del procedimiento

En un comunicado se informó que la medida respondió a sugerencias de las fuerzas de seguridad. También afirmó que su “única finalidad” es preservar las piedras y evitar daños durante los festejos.

El Gobierno nacional agregó que el resguardo en la Casa Rosada será temporal. Una vez que termine el evento que motivó la medida, las piedras volverán al lugar donde estaban instaladas, alrededor del monumento a Manuel Belgrano.

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El operativo de seguridad previsto para los festejos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que desplegará 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad para el operativo de la final en la zona del Obelisco. El personal pertenece a Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y las comisarías vecinales 1B y 1D.

Retiran provisoriamente las piedras de Plaza de Mayo en homenaje a las víctimas del COVID-19 de manera preventiva ante los festejos por el Mundial
Las tareas las llevaron a cabo personal del Ejército y del Gobierno de la Ciudad

La administración porteña indicó que al terminar el partido habrá vallados en tramos de Corrientes y de la Diagonal Norte. También instalará paneles fenólicos alrededor del Obelisco y aplicará cortes preventivos de tránsito en las inmediaciones.

La Ciudad añadió que montará un Puesto Médico de Avanzada de Defensa Civil en Diagonal Norte entre Carlos Pellegrini y Suipacha. Allí habrá ambulancias del SAME, personal de Defensa Civil y seguimiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Según el Gobierno porteño, el operativo también incluirá drones de la Policía de la Ciudad y helicópteros del Escuadrón Aéreo sobre la zona.

La planificación oficial ante una celebración todavía indefinida

Retiran provisoriamente las piedras de Plaza de Mayo en homenaje a las víctimas del COVID-19 de manera preventiva ante los festejos por el Mundial
El Gobierno se comprometió a reinstalar las piedras tras los festejos, cerca del monumento a Manuel Belgrano

Tal como informó Infobae, el Gobierno nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires preparan operativos de seguridad para el domingo, con el objetivo de que las concentraciones y los festejos “se desarrollen en paz”. El medio añadió que el esquema porteño toma como base el aplicado en la semifinal, con más de mil efectivos y calles cerradas alrededor del Obelisco.

Hasta este sábado persiste la incertidumbre sobre el regreso del plantel previsto para el lunes. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no comunicó el itinerario que realizará.

Ese panorama también alcanza a la provincia de Buenos Aires, donde el Ministerio de Seguridad adapta los despliegues según la cantidad de personas prevista en cada municipio. La definición sobre recorridos, horarios y número de efectivos sigue pendiente de la decisión del plantel y de una comunicación oficial de la AFA.

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