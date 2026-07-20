Sociedad

Chubut: preocupación por el sobreseimiento de mapuches que habían sido condenados por usurpar tierras en un Parque Nacional

La Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a los integrantes de la comunidad Lof Paillako que habían sido condenados por usurpar una fracción de Los Alerces

Guardar
Google icon
Mapuches - Parque Nacional Los Alerces
La causa se inició en 2020 tras la ocupación de la seccional de guardaparques El Maitenal y una reivindicación territorial difundida en redes sociales

La Sala II de la Cámara de Casación anuló la condena impuesta por la Justicia Federal a Ernesto Cruz Cárdenas y su pareja, Belén Salinas, por el delito de usurpación de una fracción de tierras del Parque Nacional Los Alerces.

No obstante, el tribunal mantuvo vigentes las restantes acusaciones vinculadas con agresiones a funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y daños ocasionados a bienes del organismo.

PUBLICIDAD

El fallo desató polémica en la Patagonia, donde distintos sectores consideran que la resolución podría derivar en nuevas disputas por tierras públicas y privadas. La Asociación Civil Consenso Patagonia fue una de las que se hizo eco de los fallos, advirtiendo “los riesgos” que podrían generar ambos sobreseimientos.

En agosto de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, presidido por el juez Enrique Baronetto, había condenado a Cruz Cárdenas a tres años de prisión en suspenso y a Salinas a un año y seis meses de prisión en suspenso por la usurpación de tierras públicas dentro del Parque Nacional Los Alerces.

PUBLICIDAD

La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina apeló aquella sentencia y la Cámara de Casación resolvió ahora revocar las condenas y sobreseer a ambos por el delito de usurpación.

La causa se inició en 2020, cuando integrantes de la comunidad ocuparon la seccional de guardaparques El Maitenal y difundieron en redes sociales una reivindicación territorial sobre el predio.

El municipio de Villa La Angostura hizo obras en predios privados para beneficiar a una comunidad mapuche
El fallo en Los Alerces se sumó a la absolución de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi y reavivó la preocupación por futuras ocupaciones de tierras

Posteriormente, se registraron daños en instalaciones públicas y en un puente de la zona. Durante el juicio, los imputados sostuvieron que su reclamo se fundamentaba en un arraigo ancestral y cuestionaron el accionar de la Administración de Parques Nacionales. En ese sentido, hicieron hincapié en la preexistencia de sus familias en el territorio y denunciaron una política de “hostigamiento” por parte del organismo.

La identificación de Cruz Cárdenas con el pueblo mapuche es relativamente reciente. Antes de integrarse a la comunidad, trabajó como brigadista de incendios forestales contratado por la Administración de Parques Nacionales, institución de la que luego se desvinculó, según declaró, por razones ideológicas.

La familia de Salinas reside en tierras públicas. Sin embargo, según la acusación fiscal, tanto ella como Cruz Cárdenas avanzaron sobre una superficie mayor, donde incluso ocuparon una seccional de guardaparques.

La Fiscalía Federal, a cargo de Mariano Sánchez, centró la acusación en cuatro hechos atribuidos a Cruz Cárdenas, dos de los cuales también involucraban a Salinas.

La comunidad permanecía en un predio perteneciente a la Administración de Parques Nacionales, organismo que actuó como querellante durante el proceso.

En el verano de 2025, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezaron un operativo de desalojo en el lugar. Sin embargo, cuando las fuerzas llegaron al predio, los integrantes de la comunidad ya lo habían abandonado.

Incendio en Parque Nacional Los Alerces
La Sala II de la Cámara de Casación anuló la condena por usurpación contra Ernesto Cruz Cárdenas y Belén Salinas por tierras del Parque Nacional Los Alerces.

Al fundamentar su decisión, la Cámara sostuvo que el accionar de los imputados debía analizarse a la luz de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado respecto de los pueblos originarios, que reconocen la preexistencia del pueblo mapuche y su derecho a reclamar las tierras que consideran ancestrales.

Desde la Gremial de Abogados, los letrados Gustavo Franquet y Luis Soares afirmaron que “esta sentencia vuelve a restablecer la justicia en relación con el reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuche, que fueron llevadas al fuero penal en violación de la normativa nacional e internacional vigente”.

Además, destacaron la actuación de la Sala II y cuestionaron el fallo de primera instancia, al señalar que el juez Baronetto “desechó toda la prueba presentada por la defensa y aceptó la totalidad de la ofrecida por la Fiscalía y la Administración de Parques Nacionales”.

Preocupación por el antecedente

El sobreseimiento despertó preocupación en distintos sectores políticos de la Patagonia, donde consideran que la decisión podría convertirse en un antecedente para futuras ocupaciones de tierras públicas y privadas.

Se trata del segundo fallo de características similares dictado recientemente por la Cámara de Casación. Días atrás, el mismo tribunal absolvió a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quienes habían sido condenados por usurpaciones ocurridas entre 2017 y 2022 en Villa Mascardi.

En ese caso, los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci revocaron la sentencia dictada por el juez federal Alejandro Silva. Los magistrados entendieron que el fallo presentaba vicios de arbitrariedad y que no se había acreditado con certeza la autoría material de los hechos atribuidos a los acusados.

En mayo de 2025, Silva había impuesto distintas penas de prisión en suspenso. Matías Daniel Santana y Yéssica Fernanda Bonnefoi habían sido condenados a dos años y seis meses; Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas, a dos años y cuatro meses; Betiana Ayelén Colhuan, machi de la comunidad, a dos años y dos meses; y María Celeste Ardaiz Guenumil, a un año de prisión en suspenso por un hecho de usurpación.

En ese fallo, la Cámara sostuvo que el tribunal de origen incurrió en un error jurídico al considerar la usurpación por despojo como un delito permanente. Según la resolución, tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que se trata de un delito instantáneo con efectos permanentes, por lo que el hecho se consuma en el momento en que se produce el despojo de la posesión.

Temas Relacionados

Parque Nacional Los AlercesParques NacionalesMapuchesConflicto territorial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ladrones en Nordelta: el video del audaz robo de dólares a un conocido cantante

Ocurrió el 13 de junio último en el exclusivo sector de Las Tipas. Fue protagonizado por tres delincuentes que llegaron y se fueron a pie. La Policía Bonaerense capturó a un sospechoso en las últimas horas

Ladrones en Nordelta: el video del audaz robo de dólares a un conocido cantante

La estrategia de Estados Unidos para impedir que Irán amplíe su poder militar

El avance del arsenal iraní y la necesidad de evitar que fortalezca su capacidad de disuasión impulsan a Washington a transformar su estrategia de defensa, acelerar la producción de armamento y apostar por nuevas tecnologías militares

La estrategia de Estados Unidos para impedir que Irán amplíe su poder militar

Neuquén: tras la final del Mundial, un joven murió decapitado y otros tres resultaron heridos por manipular un mortero con pirotecnia

La explosión se produjo en un descampado del barrio Z1, luego de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Neuquén: tras la final del Mundial, un joven murió decapitado y otros tres resultaron heridos por manipular un mortero con pirotecnia

Comenzó el juicio por el crimen de Máximo Jerez, el nene de 11 años asesinado en un atentado narco en Rosario

El debate oral y público comenzó este lunes en el Centro de Justicia Penal. Cuatro imputados afrontan un pedido de prisión perpetua, y un quinto involucrado, de cuatro años y medio de cárcel

Comenzó el juicio por el crimen de Máximo Jerez, el nene de 11 años asesinado en un atentado narco en Rosario

Un chiste de mal gusto: un piloto español le hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial

Durante un vuelo que coincidió con la final de la Copa del Mundo, los viajeros vivieron una escena tan inesperada como polémica. El comandante informó que la Selección Argentina se había consagrado campeona, pero minutos después se supo que se trataba de una broma

Un chiste de mal gusto: un piloto español le hizo creer a pasajeros argentinos que habían ganado el Mundial

DEPORTES

El comunicado de Rosario Central por la controversia que se generó por su posteo de la Selección: por qué faltaba Messi en la foto

El comunicado de Rosario Central por la controversia que se generó por su posteo de la Selección: por qué faltaba Messi en la foto

De Guardiola a Haaland: por qué el ajedrez gana terreno entre los jugadores de fútbol profesional

Julián Zucchi tras defender a Argentina por perder la final del Mundial: “Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos”

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

La confesión de una de las figuras de España tras vencer a su ídolo Messi en la final del Mundial: “Me da pena verlo perder”

TELESHOW

Ricardo Arjona en la final del Mundial 2026: “La lucha de la selección argentina refleja la pelea constante de todos los latinoamericanos”

Ricardo Arjona en la final del Mundial 2026: “La lucha de la selección argentina refleja la pelea constante de todos los latinoamericanos”

El romántico detalle de Eduardo Costantini a su esposa Elina en medio de sus vacaciones por Europa: “Amor de mi vida”

El tierno gesto de los hijos de Luisana Lopilato después de la derrota de la Selección que emocionó a todos

El desenfrenado festejo de Lizy Tagliani en la calle por el logro de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños junto a la final de la Selección: “Qué orgullo ser argentinos”

INFOBAE AMÉRICA

Presidente de Guatemala confirma investigación tras un tiroteo policial donde resultó herida una niña

Presidente de Guatemala confirma investigación tras un tiroteo policial donde resultó herida una niña

Estados Unidos redefine su doctrina militar frente a China: el plan del Pentágono para cerrar el acceso al Pacífico

Un informe de UNICEF y la OPS alerta en América Latina: más de 53,000 niños asesinados en siete años

Francia denunció que Irán detuvo e interrogó a dos empleados de su Embajada en Teherán

Españoles en Guatemala sufrieron y gozaron el título mundial de La Roja