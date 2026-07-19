Las polémicas de la final del Mundial entre Argentina y España: la roja a Enzo Fernández, el gol anulado y el gesto de Cucurella

ARGENTINA SE QUEDÓ CON UNO MENOS



Enzo Fernández vio la segunda amarilla por esta dura entrada a Cubarsí. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/g8iyr7o3J8 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación en la final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España. Con el resultado sin goles en el MetLife Stadium y el tiempo extra en el horizonte, el volante del Chelsea recibió la tarjeta roja por una entrada sobre Pau Cubarsí. El árbitro principal Slavko Vincic no dudó en su decisión y, pese a las protestas de la Albiceleste, dejó al equipo conducido por Lionel Scaloni con 10 hombres. Otra de las acciones que generó debate ocurrió en el primer tiempo extra: el réferi anuló correctamente un gol de la Roja por falta de Mikel Merino.

En medio de un desarrollo del partido con la Roja monopolizando la posesión de la pelota ante un elenco sudamericano que se replegó cerca de su área, Enzo Fernández recibió la primera tarjeta amarilla a los 82 minutos de la final. El argentino pidió una infracción en la mitad de la cancha por parte de Aymeric Laporte y, una vez que divisó que el árbitro no le cobró una falta a favor, realizó un efusivo gesto de reprobación con sus brazos. El réferi esloveno vio el enojo del mediocampista y lo apercibió.

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Con el cronómetro marcando los 92 minutos y a tan solo dos del tiempo suplementario, Enzo Fernández recibió la segunda amonestación al llegar tarde a un cruce con Pau Cubarsí en la mitad de la cancha. El mediocampista albiceleste impactó sobre el marcador central español y el árbitro Slavko Vincic lo expulsó sin dudar. El jugador surgido en River Plate se retiró del estadio pidiendo disculpas al público argentino.

La entrada de Enzo Fernández en la que recibió la segunda amonestación (Dan Mullan/Getty Images/AFP)

Es por eso que fue una correcta expulsión. El árbitro Slavko Vinčić interpreta adecuadamente la acción al identificar una entrada imprudente sobre el adversario. El jugador argentino llega tarde a la disputa, impacta directamente sobre su rival y provoca un contacto con entidad suficiente para ser sancionado como infracción.

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Desde el aspecto disciplinario, la acción merece tarjeta amarilla por la forma y la consecuencia de la entrada. Como el volante ya se encontraba amonestado, Vincic exhibe correctamente la segunda tarjeta amarilla y, de manera inmediata, la tarjeta roja correspondiente.

¡ESTUVO RÁPIDO EL 10! CUCURELLA SE TAPÓ LA BOCA PARA HABLARLE A MESSI Y EL CAPITÁN ARGENTINO RECLAMÓ ROJA PARA EL ESPAÑOL. ¡EL VAR NO INTERVINO!



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Uno de los episodios que dejó interrogantes se produjo cuando Marc Cucurella se acercó a Lionel Messi y, mientras intentaba dirigirse a él, se cubrió la boca con una de sus manos. La acción fue advertida por el árbitro Slavko Vinčić, quien decidió no adoptar ninguna medida disciplinaria. Del mismo modo, el VAR tampoco consideró que existieran elementos suficientes para recomendar una revisión en el campo de juego.

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Desde el punto de vista técnico, la situación admite análisis a la luz de las nuevas recomendaciones arbitrales incorporadas para este Mundial, orientadas a sancionar determinadas conductas antideportivas vinculadas a la confrontación y al intento de ocultar expresiones mediante el acto de cubrirse la boca. En esta oportunidad, ni el equipo arbitral ni el VAR interpretaron que la acción reuniera los requisitos necesarios para aplicar ese criterio disciplinario.

Enzo Fernández se retiró del terreno de juego pidiendo disculpas a los hinchas argentinos (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

La otra jugada polémica sucedió a los 97 minutos, en el marco del primer tiempo extra. Durante un ataque de España que terminó con gol de Nico Williams, el árbitro esloveno cobró infracción a favor de Argentina antes de que se consumara el tanto de la Roja.

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El árbitro divisó un pisotón de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi e, inmediatamente, el volante europeo chocó contra Emiliano Dibu Martínez. Tras el rebote del arquero albiceleste, el extremo definió para el 1-0, aunque el réferi ya había invalidado la jugada.

Tras la acción que mantuvo la paridad en el marcador, Lionel Scaloni realizó la última modificación que tenía disponible para el ingreso de Marcos Senesi en lugar de Julián Álvarez. De esta manera, con 10 hombres en el campo de juego y a falta de aproximadamente 20 minutos para el final de partido, la selección argentina intentó resister las arremetidas de España.

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El gol anulado a España por una falta de Merino sobre Otamendi pic.twitter.com/fU5eCAmpnI — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026