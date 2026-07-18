Sociedad

Vuelve el frío y las tormentas al AMBA luego de varios días de temperaturas primaverales

A lo largo del fin de semana, se esperan condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. El pronóstico para el domingo y cómo podría afectar a las concentraciones de hinchas por la final Argentina-España

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clima CABA
Las probabilidades no superarán el 40%, pese al descenso de la temperatura

Después de que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentara un breve adelanto primaveral producto de que se registraran temperaturas superiores a los 20 grados, el comienzo del fin de semana estará marcado por la inestabilidad climática. Además del descenso en el termómetro, este sábado se espera una jornada con tormentas aisladas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las primeras horas del día estarán pintadas de gris, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los grados. No obstante, la tarde aumentaría las posibilidades de que se desarrollen las tormentas aisladas.

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La probabilidad se ubicará entre un 10% y un 40% hasta la madrugada del domingo, inclusive. Asimismo, indicaron que habrá una leve presencia de vientos que provendrán en dirección sur y sureste, los cuales no llegarían a superar los 31 km/h.

Para el domingo, día en el que la selección argentina jugará la final del Mundial 2026 contra España en la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos), las condiciones seguirán inestables en el AMBA. Aunque las tormentas desaparecerán del radar, el organismo meteorológico indicó que el resto del día persistirá la nubosidad y temperaturas que descenderán a una mínima de 10 grados y una máxima de 15 grados.

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Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
Se espera una fuerte concurrencia de personas en el Obelisco con motivo de la final entre Argentina y España (RS Fotos)

Pese a la inestabilidad pronosticada, se mantiene latente la posibilidad de que miles de personas participen de las concentraciones en puntos claves de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para ver el partido y las eventuales celebraciones que pudieran darse, de acuerdo con el resultado.

Las alertas meteorológicas que estarán activas este fin de semana

A nivel nacional, las alertas meteorológicas se extienden por diversas regiones. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado será el día en que los habitantes de varias provincias deberán mantener ciertas precauciones, según la zona en la que se encuentren.

Mientras que el sur de Jujuy y el oeste de Salta presentarán alerta naranja por viento zonda, el centro-norte de Jujuy, Tucumán y el oeste de Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por vientos y nevadas. Incluso, las cordilleras de La Rioja, San Juan y Mendoza reciben advertencias de nivel naranja por nevadas y amarilla por vientos intensos.

El SMN también advirtió sobre precipitaciones y nevadas en el norte de Neuquén, el oeste de Río Negro (excepto el sector cordillerano), el sureste de Santa Cruz y el sur de Chubut. De esta manera, el este de Formosa y Misiones se mantendrá bajo alerta amarilla por vientos.

Las regiones que estarán bajo alerta este sábado (SMN)
Las regiones que estarán bajo alerta este sábado (SMN)

A la vez que el centro-sur de Corrientes, el norte-centro de Santa Fe, el sureste de Santiago del Estero y el sur de Entre Ríos presentan alerta amarilla por tormenta, el norte de Entre Ríos elevará la advertencia a nivel naranja. Además, el sur de Chubut, el oeste y sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla por frío extremo.

Para el domingo, se mantienen las advertencias por viento zonda en Jujuy y Salta. Al igual que el oeste de Catamarca continuará bajo alerta naranja por vientos y viento zonda, la cordillera de La Rioja permanece en alerta naranja por vientos y amarilla por nevadas.

En el caso de la cordillera de San Juan y Mendoza, estas permanecerán con advertencias por nevadas y vientos. Además, el sur de Corrientes y el norte de Entre Ríos sostienen la alerta naranja por tormentas, y el norte de Corrientes, el sureste de Chaco, el norte-centro de Santa Fe y el sur de Entre Ríos mantendrán el nivel amarillo por tormentas.

Por último, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población consultar periódicamente sus informes para seguir la evolución del clima y las alertas en todo el país.

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