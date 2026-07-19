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Así fue el show de medio tiempo de la final del Mundial: de la aparición de Madonna junto a dos leyendas al show de los Muppets

Por primera vez en una definición de la Copa del Mundo, en el descanso del choque entre Argentina y España, se llevó a cabo un espectáculo musical con artistas internacionales que duró 11 minutos

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La final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España quedó enmarcada por una ceremonia de clausura en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y por el primer show de medio tiempo en una Copa del Mundo. Pese a que se llegó a especular con que el entretiempo se iba a extender a un lapso aproximado de media hora, el espectáculo duró cerca de 11 minutos.

Con este contexto, a diferencia de los antecedentes recientes como la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes de 2025, el entretiempo de la final tuvo apenas menos de cinco minutos más que un descanso tradicional. El espectáculo contó con la presencia de figuras internacionales como Chris Martin, cantante de Coldplay, además de Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS. También participaron Burna Boy, Plaza Sésamo, Los Muppets y el coro PS22 Chorus, integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island. Entre los nombres mencionados para ese segmento también figuró Gustavo Dudamel.

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La primera artista en aparecer en el show musical fue Madonna, que estuvo acompañada por Ronaldo Nazario y Ronaldinho. Tras esto, aparecieron Los Muppets y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. Luego de una esporádica mención al viral remo vikingo de la selección de Noruega, irrumpió en el terreno de juego la banda surcoreana BTS.

El que presentó el ingreso de Justin Bieber fue Ted Lasso, personaje de una reconocida serie de televisión. Tras la interpretación del canadiense, llegó el momento de Shakira y Burna Boy para entonar la canción oficial del Mundial 2026 “Dai Dai”. El cierre del show de medio tiempo estuvo protagonizado por Coldplay y el coro PS22 Chorus.

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El show tuvo además una dimensión solidaria. Apoyó al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que buscó reunir USD 100 millones para ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para chicos de todo el mundo.

Más temprano, la fiesta de cierre comenzó a las 14:40 (hora argentina), mientras el público seguía ingresando de manera masiva al estadio. Después de una ceremonia inferior a los 20 minutos, los arqueros de ambas selecciones salieron al campo para realizar los movimientos precompetitivos y más tarde se sumó el resto de los jugadores.

El primer tramo de la ceremonia de clausura estuvo a cargo de un grupo de bailarines que animó al público con tambores, bombos y otros instrumentos de percusión sobre un escenario montado en el campo de juego. La superficie estaba cubierta por una lona ploteada con distintos símbolos de la ciudad de Nueva York. Luego apareció el reconocido streamer IShowSpeed, que interpretó la canción “Champions” acompañado por bailarines. Tras esa actuación, el estadounidense Post Malone salió a escena con sombrero blanco, campera y jeans azules, y compartió el escenario con Swae Lee.

La escenografía en el campo de juego del MetLife Stadium (IMAGN IMAGES via Reuters/Jon Durr)
La escenografía en el campo de juego del MetLife Stadium (IMAGN IMAGES via Reuters/Jon Durr)

Antes del inicio del partido, Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretó una versión especial del himno nacional de los Estados Unidos. La apertura fue desarrollada en colaboración creativa con Balich Wonder Studio.

Poco después, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams cantaron “Desire”, el himno oficial de la FIFA, rodeados por las banderas de todos los países que participaron de la Copa del Mundo. Antes de la salida de los equipos y del pitazo inicial, el actor estadounidense Tom Cruise habló en el centro del campo de juego con una referencia al valor del torneo y del fútbol. “Hoy quedan dos equipos: España y Argentina, pero este momento pertenece a cada nación, jugador y voluntario. Celebremos en este último capítulo. Esto es fútbol, esto es único y esto es grandeza”, destacó.

LAS MEJORES FOTOS DEL SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL MUNDIAL 2026

El ingreso de Madonna con Ronaldinho y Ronaldo (REUTERS/Jeenah Moon)
El ingreso de Madonna con Ronaldinho y Ronaldo (REUTERS/Jeenah Moon)
Madonna acompañada por Ronaldinho y Ronaldo (REUTERS/Hannah Mckay)
Madonna acompañada por Ronaldinho y Ronaldo (REUTERS/Hannah Mckay)
La banda BTS (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)
La banda BTS (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)
Los surcoreanos BTS (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Los surcoreanos BTS (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
BTS participó del show de medio tiempo (REUTERS/Agustin Marcarian)
BTS participó del show de medio tiempo (REUTERS/Agustin Marcarian)
La actuación de Justin Bieber (REUTERS/Amanda Perobelli)
La actuación de Justin Bieber (REUTERS/Amanda Perobelli)
Justin Bieber participó del show de medio tiempo (REUTERS/Dylan Martinez)
Justin Bieber participó del show de medio tiempo (REUTERS/Dylan Martinez)
La permormance de Justin Bieber (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)
La permormance de Justin Bieber (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)
La actuación de Shakira (REUTERS/Lee Smith)
La actuación de Shakira (REUTERS/Lee Smith)
Gustavo Dudamel durante su participación en el show de medio tiempo (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)
Gustavo Dudamel durante su participación en el show de medio tiempo (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)
El director de orquesta Gustavo Dudamel (REUTERS/Jeenah Moon)
El director de orquesta Gustavo Dudamel (REUTERS/Jeenah Moon)
Los Muppets durante el show (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)
Los Muppets durante el show (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)
El baile de Shakira (REUTERS/Dylan Martinez)
El baile de Shakira (REUTERS/Dylan Martinez)
Shakira, la artista principal del espectáculo (REUTERS/Agustin Marcarian)
Shakira, la artista principal del espectáculo (REUTERS/Agustin Marcarian)
El imponente marco del MetLife Stadium (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)
El imponente marco del MetLife Stadium (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)
Shakira y Burna Boy durante su interpretación de "Dai Dai" (REUTERS/Brian Snyder)
Shakira y Burna Boy durante su interpretación de "Dai Dai" (REUTERS/Brian Snyder)
Shakira y su color característico (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)
Shakira y su color característico (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)
La imponente escenografría del MetLife Stadium (REUTERS/Hannah Mckay)
La imponente escenografría del MetLife Stadium (REUTERS/Hannah Mckay)

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