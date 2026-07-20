Economía

Un gigante del agro argentino desembolsó USD 148 millones para comprar una planta de azúcar y etanol en Brasil

Adecoagro compró la usina Caarapó al Grupo Raízen y la integrará a sus dos ingenios en Mato Grosso do Sul, donde Brasil acaba de elevar el corte obligatorio de etanol al 32%

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rasil elevó en julio el corte obligatorio de etanol en naftas al 32% y proyecta llegar al 35 por ciento
rasil elevó en julio el corte obligatorio de etanol en naftas al 32% y proyecta llegar al 35 por ciento

Adecoagro, la firma agroindustrial argentina que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es dueña de marcas como Las Tres Niñas, desembolsó USD 148 millones para adquirir una planta de azúcar, etanol y energía renovable en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. La operación, acordada con el Grupo Raízen, la energética brasileña asociada a Shell, incluye caña propia y contratos de caña con terceros.

La usina se encuentra en el municipio de Caarapó, a unos 100 kilómetros de las plantas Angélica e Ivinhema, los dos ingenios que Adecoagro ya opera en la misma región. La operación llegó en un momento de fuerte impulso para el etanol en Brasil. El pasado 14 de julio, el vecino país elevó el corte obligatorio de etanol en naftas al 32%, desde el 30% al que lo había subido en agosto de 2025, en parte como respuesta al encarecimiento del petróleo por el conflicto entre Irán y Estados Unidos. La Ley de Combustible del Futuro, aprobada en 2024, prevé un techo del 35 por ciento.

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En la Argentina, el mandato obligatorio se mantiene en 12%, con un techo voluntario del 15% habilitado recién en marzo de este año. Hay, sin embargo, iniciativas en el Congreso que prometen abrir esa discusión. De hecho, en junio, el Senado abrió el tratamiento de una nueva ley de biocombustibles impulsada por Patricia Bullrich que propone elevar el corte de bioetanol en naftas del 12% al 15% y el de biodiesel en gasoil del 7,5% al 10%, además de habilitar motores Flex Fuel.

La iniciativa divide al sector entre las grandes agroexportadoras, que ven la oportunidad de volcar al mercado interno su capacidad instalada, y las pymes regionales, que temen quedar fuera de un negocio que sostienen desde hace casi dos décadas.

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Adecoagro opera en Argentina, Brasil y Uruguay con producción de granos, arroz, lácteos, azúcar y etanol, y desde 2025 tiene como accionista mayoritario al grupo Tether
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Renato Junqueira Pereira, vicepresidente del negocio de Azúcar, Etanol y Energía de Adecoagro, describió la compra como “una extensión natural de nuestra plataforma industrial en Mato Grosso do Sul” y señaló que la proximidad geográfica permitirá aumentar el volumen de molienda de Caarapó “mediante inversiones marginales”. Mariano Bosch, cofundador y CEO de la compañía, afirmó que la adquisición “refuerza nuestra posición como uno de los productores más eficientes de la industria”.

El cierre de la compra de Caarapó está sujeto a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE), además del cumplimiento de las restantes condiciones previstas en el acuerdo.

Los últimos movimientos de Adecoagro

La transacción se enmarca en una etapa de expansión sostenida de Adecoagro en varios frentes. En abril de 2025, el grupo Tether —emisor de la USDT, la criptomoneda estable más grande del mundo— confirmó la adquisición del 70% de la compañía, tras sumar 49.596.510 acciones ordinarias a USD 12,41 cada una, en una operación que totalizó más de USD 615 millones. Tether ya poseía el 19% del capital antes de esa compra.

A principios de septiembre del año pasado, Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) acordaron con la canadiense Nutrien la adquisición del 50% que esta tenía en Profertil, la única empresa productora de fertilizantes, en un contexto en que la multinacional retiraba inversiones de América Latina desde 2024. Tras ejercer la opción sobre el otro 50% que estaba en manos de YPF, ambas firmas se quedaron a mediados de diciembre con el control total de una compañía que produce cerca de 1,3 millones de toneladas de urea al año y abastece aproximadamente el 60% de la demanda interna de ese fertilizante.

Adecoagro participa de la licitación por las seis plantas industriales y marcas de la concursada SanCor
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A su vez, la empresa también es uno de los diez oferentes que compraron los pliegos de licitación para quedarse con los activos de SanCor, la histórica cooperativa láctea declarada en quiebra en abril. El proceso —que incluye seis plantas industriales y un paquete de marcas valuados en conjunto en USD 52,1 millones— está suspendido desde el 3 de julio, cuando la Cámara de Apelaciones de Rafaela frenó la venta a pedido de un acreedor que impugnó el esquema de fragmentación de los bienes. La Cámara deberá resolver el fondo del planteo antes de que el proceso pueda retomarse.

En tanto, para Raízen, la operación es otra señal de su retiro del mercado regional. En junio, la energética brasileña —cuyo capital está en manos de Shell (44%) y del Grupo Cosan (44%), con el 12% restante cotizando en la Bolsa de San Pablo— acordó vender a la suiza Mercuria Energy sus activos en Argentina por USD 1.420 millones. El paquete incluye la refinería de Dock Sud, una de las más grandes del país, 894 estaciones de servicio bajo la marca Shell, una planta de lubricantes y terminales de combustible. Raízen precisó que los fondos obtenidos se destinarán a “la gestión de la estructura de capital del grupo”.

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