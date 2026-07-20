El dólar subió por cuarto día consecutivo y el blue alcanzó su precio más alto en nueve meses

El dólar sube solo 1,8% en el transcurso de 2026.

Con leve alza, el dólar mayorista hilvanó la cuarta suba consecutiva, en un mercado de cambios que mantuvo el ritmo de liquidaciones, con USD 582,3 millones negociados en el segmento de contado.

El tipo de cambio oficial aumentó tres pesos o 0,2%, a $1.481 y redujo a solo un peso la baja experimentada en julio. En lo que va de 2026 aumenta solo 26 pesos o 1,8 por ciento.

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El BCRA estableció un límite superior de su régimen de bandas cambiarias en los 1.831,31 pesos. El dólar mayorista quedó a 23,7% de ese umbral para la intervención oficial.

“El mejor clima externo favorece a las monedas de la región, frente a lo cual el dólar mayorista se presenta estable en los $1.480, dentro de un plaza que evidencia mayor oferta tras el último reacomodamiento. La calma financiera también se refleja en las tasas más cortas, donde las licitaciones vienen actuando como contrapeso a las compras del BCRA, en busca de mantener relativamente estables los pesos en la economía, a la espera de una mayor demanda de dinero”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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El dólar al público se sostuvo invariable a $1.500 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue avanzó diez pesos o 0,7%, a $1.540 para la venta.

El dólar informal anota una suba de 25 pesos en julio, el precio más alto desde el 22 de octubre, nueve meses atrás. La divisa en esta plaza es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.520, esto es 70 pesos o 4,8% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en el comercio informal.

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“El equipo de Research de Puente indicó que “la combinación de compras oficiales de divisas, estabilidad cambiaria y menor inflación refuerza la señal de una mejora en la consistencia macroeconómica. La debilidad de la demanda privada de dólares permitió al BCRA recomponer reservas sin trasladar presión al peso, aun fuera del pico estacional de liquidaciones agrícolas. En paralelo, la liquidez en pesos se mantuvo holgada, aunque menos abundante que a comienzos de mes, permitiendo una elevada demanda en la licitación del Tesoro”.

“Si se mantiene contenida la demanda privada de divisas, el BCRA podría continuar acumulando reservas con impacto limitado sobre el tipo de cambio. La evolución de la liquidez dependerá del manejo de los excedentes en pesos y de la capacidad del Tesoro para evitar una presión innecesaria sobre las tasas de corto plazo. En este sentido, el evento relevante será el canje de la Lelink de julio, que debería descomprimir las presiones cambiarias de fin de mes”, consideraron desde Puente.

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En el ámbito local, esta semana el Indec dará a conocer el dato oficial de la balanza comercial de junio, el desempeño de la actividad económica de mayo y el resultado de una nueva licitación de bonos del Ministerio de Economía.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta un ingreso histórico de divisas. La liquidación de los sectores agropecuario, minero y energético alcanzará los USD 57.168 millones durante 2026. Este volumen superará el récord de 2022 y marcará un salto notable frente a los USD 50.381 millones registrados en 2025. El segundo semestre concentrará la mayor entrada de dólares, con USD 29.793 millones frente a los USD 27.375 millones de la primera mitad del año.

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Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, precisó que “el dinamismo energético rompe así con la tradicional estacionalidad del campo y garantiza un flujo constante de divisas. A pesar de una baja en los precios internacionales, el agro se mantendrá como el motor principal con USD 34.897 millones. En paralelo, la minería aportará más de USD 9.000 millones empujada por el litio, el oro y la plata. Por su parte, el sector energético proyecta exportaciones por más de USD 14.400 millones y un superávit comercial superior a los USD 12.000 millones”.