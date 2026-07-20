Ladrones en Nordelta: el video del audaz robo de dólares a un conocido cantante

Video: el robo de 6.500 dólares en Las Tipas de Nordelta al cantante Bruno Ragone

El 13 de junio último a las 21.33, tres delincuentes entraron al exclusivo barrio Las Tipas en Nordelta. Ingresaron a la casa de Bruno Ragone, músico, cantante, parte del grupo Destino San Javier, ganador en el festival de Viña del Mar, ganador también de un premio Gardel. Se fueron de allí a las 21.56, tal como entraron: a pie, y con el botín al hombro. En una mochila, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, llevaban 6.500 dólares.

Así, comenzó una investigación para encontrarlos, a cargo de la UFI de Benavídez y la Comisaría 4ª de Tigre, parte de la Superintendencia AMBA Norte I bajo el comisario general Lucas Borge. Los detectives relevaron cámaras tanto públicas como privadas.

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Descubrieron, por ejemplo, que el trío de ladrones saltó el cerco perimetral de Nordelta y se dirigió directamente a la casa de Ragone. La mecánica sorprende: Nordelta, asegura una fuente del caso, cuenta con seguridad privada, sensores de movimiento y alarmas en sus cercos. Así y todo, afirma la misma fuente, “se mandaron igual”.

Bruno Ragone, la víctima, al frente de Destino San Javier, con su pierna lesionada

Habían dispuesto dos autos para su fuga, un Toyota Corolla y un Volkswagen Polo que esperaban del otro lado del perímetro. La Bonaerense siguió la ruta de esos autos. Los delincuentes, supieron luego, escaparon hacia Córdoba.

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En las últimas horas, los investigadores capturaron a uno de los sospechosos en el barrio General Mosconi de Córdoba capital: se trata de Cristian Ismael Luján, de 44 años.

Su perfil se aleja del ladrón usual. Luján, que cayó con $5 millones de pesos en efectivo y con el Volkswagen Polo supuestamente empleado en el hecho, tuvo 14 empleos en blanco en su vida según sus registros previsionales.

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Hasta el año pasado, el ex monotributista, beneficiado por la obra social de su pareja, figuraba como empleado en dos firmas que le pagaban sus aportes, entre ellas una empresa cordobesa dedicada al negocio del plástico.

Cristian Luján tras su arresto

El asalto a Ragone no sería el único. La Bonaerense le adjudica dos robos en countries y barrios privados cometidos en una misma noche, el 20 de abril de 2025, uno de ellos, precisamente, en el barrio San Andrés de Nordelta.

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Luján, por otra parte, cometió una torpeza notable. Registros oficiales relevados por Infobae revelaron que la patente encontrada en el auto está a su nombre. Adeuda una multa por exceso de velocidad con fecha del 13 de mayo de este año en la zona de Bahía Blanca. Mientras tanto, la búsqueda de los otros dos sospechosos continúa.