Crimen y Justicia

Ladrones en Nordelta: el video del audaz robo de dólares a un conocido cantante

Ocurrió el 13 de junio último en el exclusivo sector de Las Tipas. Fue protagonizado por tres delincuentes que llegaron y se fueron a pie. La Policía Bonaerense capturó a un sospechoso en las últimas horas

Guardar
Google icon
Video: el robo de 6.500 dólares en Las Tipas de Nordelta al cantante Bruno Ragone

El 13 de junio último a las 21.33, tres delincuentes entraron al exclusivo barrio Las Tipas en Nordelta. Ingresaron a la casa de Bruno Ragone, músico, cantante, parte del grupo Destino San Javier, ganador en el festival de Viña del Mar, ganador también de un premio Gardel. Se fueron de allí a las 21.56, tal como entraron: a pie, y con el botín al hombro. En una mochila, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, llevaban 6.500 dólares.

Así, comenzó una investigación para encontrarlos, a cargo de la UFI de Benavídez y la Comisaría 4ª de Tigre, parte de la Superintendencia AMBA Norte I bajo el comisario general Lucas Borge. Los detectives relevaron cámaras tanto públicas como privadas.

PUBLICIDAD

Descubrieron, por ejemplo, que el trío de ladrones saltó el cerco perimetral de Nordelta y se dirigió directamente a la casa de Ragone. La mecánica sorprende: Nordelta, asegura una fuente del caso, cuenta con seguridad privada, sensores de movimiento y alarmas en sus cercos. Así y todo, afirma la misma fuente, “se mandaron igual”.

Destino San Javier
Bruno Ragone, la víctima, al frente de Destino San Javier, con su pierna lesionada

Habían dispuesto dos autos para su fuga, un Toyota Corolla y un Volkswagen Polo que esperaban del otro lado del perímetro. La Bonaerense siguió la ruta de esos autos. Los delincuentes, supieron luego, escaparon hacia Córdoba.

PUBLICIDAD

En las últimas horas, los investigadores capturaron a uno de los sospechosos en el barrio General Mosconi de Córdoba capital: se trata de Cristian Ismael Luján, de 44 años.

Su perfil se aleja del ladrón usual. Luján, que cayó con $5 millones de pesos en efectivo y con el Volkswagen Polo supuestamente empleado en el hecho, tuvo 14 empleos en blanco en su vida según sus registros previsionales.

Hasta el año pasado, el ex monotributista, beneficiado por la obra social de su pareja, figuraba como empleado en dos firmas que le pagaban sus aportes, entre ellas una empresa cordobesa dedicada al negocio del plástico.

Un oficial de policía uniformado, de espaldas, sujeta a un hombre con rostro pixelado. Al fondo, un cartel con texto del Gobierno de Buenos Aires
Cristian Luján tras su arresto

El asalto a Ragone no sería el único. La Bonaerense le adjudica dos robos en countries y barrios privados cometidos en una misma noche, el 20 de abril de 2025, uno de ellos, precisamente, en el barrio San Andrés de Nordelta.

Luján, por otra parte, cometió una torpeza notable. Registros oficiales relevados por Infobae revelaron que la patente encontrada en el auto está a su nombre. Adeuda una multa por exceso de velocidad con fecha del 13 de mayo de este año en la zona de Bahía Blanca. Mientras tanto, la búsqueda de los otros dos sospechosos continúa.

Temas Relacionados

RoboInseguridadNordeltaPolicía Bonaerenseúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comenzó el juicio por el crimen de Máximo Jerez, el nene de 11 años asesinado en un atentado narco en Rosario

El debate oral y público comenzó este lunes en el Centro de Justicia Penal. Cuatro imputados afrontan un pedido de prisión perpetua, y un quinto involucrado, de cuatro años y medio de cárcel

Comenzó el juicio por el crimen de Máximo Jerez, el nene de 11 años asesinado en un atentado narco en Rosario

Investigan en Paraguay a un niño con gran parecido físico a Loan que apareció en televisión

El menor lució una camiseta argentina durante la cobertura televisiva de una exposición y provocó repercusión en redes sociales. La Policía paraguaya realizó verificaciones en el predio ferial

Investigan en Paraguay a un niño con gran parecido físico a Loan que apareció en televisión

Un accidente múltiple en el barrio Belgrano involucró a 3 autos y dejó 4 heridos: “Estábamos parados en el semáforo y nos chocó de atrás”

El siniestro tuvo lugar en avenida Crámer y Blanco Encalada. “Me arruinó”, dijo uno conductores afectados, que trabaja como remisero y recién estaba empezando su jornada laboral

Un accidente múltiple en el barrio Belgrano involucró a 3 autos y dejó 4 heridos: “Estábamos parados en el semáforo y nos chocó de atrás”

Robaron en una casa de La Plata y se llevaron 5 mil dólares

Los ladrones aprovecharon la ausencia del propietario para ingresar forzando un galpón y una ventana. Sustrajeron además equipos electrónicos y objetos de valor

Robaron en una casa de La Plata y se llevaron 5 mil dólares

Escaparon tras un control policial, chocaron y la Policía encontró droga en el auto: ambos se encuentran prófugos

Ocurrió en el barrio Ranqueles de la localidad pampeana de General Pico. Las autoridades trabajan para dar con el paradero de los hombres

Escaparon tras un control policial, chocaron y la Policía encontró droga en el auto: ambos se encuentran prófugos

DEPORTES

La selección argentina vuelve al país, en vivo: qué futbolistas regresan y cómo será la recepción protocolar en Ezeiza

La selección argentina vuelve al país, en vivo: qué futbolistas regresan y cómo será la recepción protocolar en Ezeiza

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

Qué hay detrás de la angustia por el posible último Mundial de Messi: la explicación de un psicólogo

El incómodo encuentro entre los familiares de los jugadores argentinos y españoles en el aeropuerto de Nueva York

El once ideal del Mundial que abrió el debate: los grandes ausentes

TELESHOW

El tierno gesto de los hijos de Luisana Lopilato después de la derrota de la Selección que emocionó a todos

El tierno gesto de los hijos de Luisana Lopilato después de la derrota de la Selección que emocionó a todos

El desenfrenado festejo de Lizy Tagliani en la calle por el logro de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños junto a la final de la Selección: “Qué orgullo ser argentinos”

Las conmovedoras palabras de Valentina Cervantes a Enzo Fernández tras el Mundial: “Siempre voy a estar a tu lado”

Dalma Maradona emocionó a los hinchas argentinos con su dedicatoria a Lionel Messi: “Gracias por dejar todo”

INFOBAE AMÉRICA

Dos ecuatorianos fueron capturados con cocaína en alta mar durante un operativo de la Marina de El Salvador

Dos ecuatorianos fueron capturados con cocaína en alta mar durante un operativo de la Marina de El Salvador

Capturaron en Ecuador a alias “Matón de Daule”, señalado como uno de los líderes de los Chone Killers

Incendios forestales se extienden en el este y sur de Bolivia en medio de escasez de agua y diésel

Cómo los científicos explorar los misterios del fondo marino con sensores y cables subterráneos

Jefe de Gabinete de Bolivia afirmó que un acuerdo con el FMI es “indispensable” para enfrentar el déficit fiscal