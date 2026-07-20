La confesión de una de las figuras de España tras vencer a su ídolo Messi en la final del Mundial: “Me da pena verlo perder”

😮 Cubarsí, con @HelenaCondis, cuenta como fue compartir campo con Leo Messi



🫡 "Haber compartido campo con él es un privilegio. Cuando lo vi decía, ¿esto es verdad?"



⚽️ "Me da pena verlo perder, es mi ídolo, pero si gano yo pues contentísimo"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/kTWbsekCOr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 19, 2026

El desenlace de la final del Mundial 2026 en Nueva York dejó a España como nueva campeona tras vencer por 1-0 a Argentina. El tanto decisivo llegó en tiempo suplementario y marcó el cierre de un torneo que tuvo como uno de sus protagonistas al central español Pau Cubarsí, elegido mejor jugador joven del certamen.

El zaguero de 19 años vivió una experiencia singular al enfrentarse en el campo a su mayor referente futbolístico: Lionel Messi. “Nunca lo había visto cara a cara y cuando lo he saludado, que me ha venido a saludar dentro del vestuario, pues me he quedado como: esto es verdad y ya te pones en el partido a hacer la faena e intentar ganarla”, compartió Cubarsí en diálogo con El Partidazo de COPE.

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Pau Cubarsí recibió el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026 (REUTERS/Lee Smith)

El recorrido del equipo dirigido por Luis de la Fuente debutó con un empate sin goles ante Cabo Verde. Recuperó la confianza con una goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y cerró la primera fase superando por la mínima a Uruguay para conquistar el Grupo H. En la fase de eliminación directa, la selección española superó a Austria por 3-0 en dieciseisavos de final, eliminó a Portugal gracias a un ajustado 1-0 en octavos y dejó fuera a Bélgica tras imponerse 2-1 en cuartos. En semifinales, España venció 2-0 a Francia.

El joven central disputó los ocho partidos del torneo y completó los 750 minutos, consolidándose como pieza clave de la defensa. Actualmente es titular en el Barcelona, campeón de la Liga de España en la temporada 2025-26.

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El duelo ante Argentina tuvo un componente especial para Cubarsí: el cruce con Messi, su ídolo de la infancia. La periodista Helena Condis le comentó: “Has ganado una copa del mundo y se la has ganado a Leo Messi”. El defensor reconoció la dualidad de sentimientos que le generó la situación: “Sí, se puede decir eso. La verdad que es un inmensamente privilegio haber compartido campo con él. También me da pena porque es mi ídolo y verlo perder, pues no me gusta, pero si gano yo, pues contentísimo”.

El central describió el impacto de enfrentarse a su mayor referente en el partido decisivo disputado en Nueva York 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Cubarsí nació el 22 de enero de 2007 en Estanyol, Girona, y dio sus primeros pasos en el club Vilabreix, el más cercano a su pueblo. Luego fue captado por el Girona para sus divisiones juveniles. En 2018, con apenas 11 años, los ojeadores del Barcelona lo integraron a La Masía, la cantera donde se formó Lionel Messi.

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El debut de Cubarsí con la selección española se produjo el 22 de marzo de 2024, en un amistoso frente a Colombia jugado en Londres, cuando tenía apenas 17 años y dos meses.

Argentina, por su parte, arrancó el Mundial con paso firme: goleó 3-0 a Argelia, venció 2-0 a Austria y superó 3-1 a Jordania en la fase de grupos. En los cruces directos, el equipo sudamericano debió esforzarse al máximo. Superó a Cabo Verde 3-2 en tiempo suplementario y repitió el resultado ante Egipto en octavos. Venció 2-1 a Suiza en cuartos y eliminó a Inglaterra 2-1 en semifinales.

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El defensor reveló por qué le dolió ver perder a Lionel Messi (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

La final se definió con un gol de Ferran Torres en tiempo suplementario. Durante el mismo encuentro, Cubarsí provocó la segunda tarjeta amarilla para Enzo Fernández, lo que dejó a Argentina con diez jugadores antes de la prórroga.

La figura de Lionel Messi acaparó la atención mediática, tanto por su historial como por su desempeño en el torneo. El capitán argentino, múltiple ganador de distinciones individuales, concluyó su participación en el Mundial visiblemente emocionado tras la derrota. El rosarino cerró su recorrido en la competencia con 21 goles, apenas uno menos que Kylian Mbappé.

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