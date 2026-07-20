Deportes

La confesión de una de las figuras de España tras vencer a su ídolo Messi en la final del Mundial: “Me da pena verlo perder”

Pau Cubarsí, defensor de 19 años, contó sus sensaciones luego de superar a la selección argentina en la definición de la Copa del Mundo

Guardar
Google icon

El desenlace de la final del Mundial 2026 en Nueva York dejó a España como nueva campeona tras vencer por 1-0 a Argentina. El tanto decisivo llegó en tiempo suplementario y marcó el cierre de un torneo que tuvo como uno de sus protagonistas al central español Pau Cubarsí, elegido mejor jugador joven del certamen.

El zaguero de 19 años vivió una experiencia singular al enfrentarse en el campo a su mayor referente futbolístico: Lionel Messi. “Nunca lo había visto cara a cara y cuando lo he saludado, que me ha venido a saludar dentro del vestuario, pues me he quedado como: esto es verdad y ya te pones en el partido a hacer la faena e intentar ganarla”, compartió Cubarsí en diálogo con El Partidazo de COPE.

PUBLICIDAD

Pau Cubarsí recibió el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026 (REUTERS/Lee Smith)
Pau Cubarsí recibió el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026 (REUTERS/Lee Smith)

El recorrido del equipo dirigido por Luis de la Fuente debutó con un empate sin goles ante Cabo Verde. Recuperó la confianza con una goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y cerró la primera fase superando por la mínima a Uruguay para conquistar el Grupo H. En la fase de eliminación directa, la selección española superó a Austria por 3-0 en dieciseisavos de final, eliminó a Portugal gracias a un ajustado 1-0 en octavos y dejó fuera a Bélgica tras imponerse 2-1 en cuartos. En semifinales, España venció 2-0 a Francia.

El joven central disputó los ocho partidos del torneo y completó los 750 minutos, consolidándose como pieza clave de la defensa. Actualmente es titular en el Barcelona, campeón de la Liga de España en la temporada 2025-26.

PUBLICIDAD

El duelo ante Argentina tuvo un componente especial para Cubarsí: el cruce con Messi, su ídolo de la infancia. La periodista Helena Condis le comentó: “Has ganado una copa del mundo y se la has ganado a Leo Messi”. El defensor reconoció la dualidad de sentimientos que le generó la situación: “Sí, se puede decir eso. La verdad que es un inmensamente privilegio haber compartido campo con él. También me da pena porque es mi ídolo y verlo perder, pues no me gusta, pero si gano yo, pues contentísimo”.

El central describió el impacto de enfrentarse a su mayor referente en el partido decisivo disputado en Nueva York 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El central describió el impacto de enfrentarse a su mayor referente en el partido decisivo disputado en Nueva York 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Cubarsí nació el 22 de enero de 2007 en Estanyol, Girona, y dio sus primeros pasos en el club Vilabreix, el más cercano a su pueblo. Luego fue captado por el Girona para sus divisiones juveniles. En 2018, con apenas 11 años, los ojeadores del Barcelona lo integraron a La Masía, la cantera donde se formó Lionel Messi.

El debut de Cubarsí con la selección española se produjo el 22 de marzo de 2024, en un amistoso frente a Colombia jugado en Londres, cuando tenía apenas 17 años y dos meses.

Argentina, por su parte, arrancó el Mundial con paso firme: goleó 3-0 a Argelia, venció 2-0 a Austria y superó 3-1 a Jordania en la fase de grupos. En los cruces directos, el equipo sudamericano debió esforzarse al máximo. Superó a Cabo Verde 3-2 en tiempo suplementario y repitió el resultado ante Egipto en octavos. Venció 2-1 a Suiza en cuartos y eliminó a Inglaterra 2-1 en semifinales.

El defensor reveló por qué le dolió ver perder a Lionel Messi (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
El defensor reveló por qué le dolió ver perder a Lionel Messi (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

La final se definió con un gol de Ferran Torres en tiempo suplementario. Durante el mismo encuentro, Cubarsí provocó la segunda tarjeta amarilla para Enzo Fernández, lo que dejó a Argentina con diez jugadores antes de la prórroga.

La figura de Lionel Messi acaparó la atención mediática, tanto por su historial como por su desempeño en el torneo. El capitán argentino, múltiple ganador de distinciones individuales, concluyó su participación en el Mundial visiblemente emocionado tras la derrota. El rosarino cerró su recorrido en la competencia con 21 goles, apenas uno menos que Kylian Mbappé.

Temas Relacionados

Selección española Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026Lionel MessiPau CubarsíCopaMundial2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Julián Zucchi tras defender a Argentina por perder la final del Mundial: “Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos”

El exchico reality salió al frente luego de recibir una ola de críticas por defender a Argentina tras perder la final del Mundial. El actor respondió con una contundente frase que desató un intenso debate entre sus seguidores en redes sociales

Julián Zucchi tras defender a Argentina por perder la final del Mundial: “Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos”

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

La delegación de la Albiceleste arribará a Ezeiza por la tarde luego de su derrota ante España en la definición de la Copa del Mundo

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

La carta de Antonela Roccuzzo para Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “Siempre vas a ser el mejor”

La pareja del astro rosarino le dedicó unas sentidas palabras luego del tropiezo frente a España en Estados Unidos

La carta de Antonela Roccuzzo para Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “Siempre vas a ser el mejor”

“Fútbol 1 - delincuentes 0”: la escandalosa crítica de un diario inglés a la selección argentina tras su caída en la final del Mundial

“España ganó el Mundial y todos salimos ganando. Cualquier otro resultado habría sido un auténtico crimen”, subrayó el polémico artículo

“Fútbol 1 - delincuentes 0”: la escandalosa crítica de un diario inglés a la selección argentina tras su caída en la final del Mundial

El detrás de escena de la arenga de Messi antes de la final del Mundial: por qué dijo “olvidémonos de todo”

Antes de la caída ante España, cuando el equipo argentino esperaba en el túnel, el capitán pronunció un breve discurso que fue captado por las cámaras

El detrás de escena de la arenga de Messi antes de la final del Mundial: por qué dijo “olvidémonos de todo”

DEPORTES

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

La carta de Antonela Roccuzzo para Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “Siempre vas a ser el mejor”

“Fútbol 1 - delincuentes 0”: la escandalosa crítica de un diario inglés a la selección argentina tras su caída en la final del Mundial

El detrás de escena de la arenga de Messi antes de la final del Mundial: por qué dijo “olvidémonos de todo”

El conmovedor posteo de Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “Va a costar que cierre esta herida”

TELESHOW

El romántico detalle de Eduardo Costantini a su esposa Elina en medio de sus vacaciones por Europa: “Amor de mi vida”

El romántico detalle de Eduardo Costantini a su esposa Elina en medio de sus vacaciones por Europa: “Amor de mi vida”

El tierno gesto de los hijos de Luisana Lopilato después de la derrota de la Selección que emocionó a todos

El desenfrenado festejo de Lizy Tagliani en la calle por el logro de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños junto a la final de la Selección: “Qué orgullo ser argentinos”

Las conmovedoras palabras de Valentina Cervantes a Enzo Fernández tras el Mundial: “Siempre voy a estar a tu lado”

INFOBAE AMÉRICA

Francia denunció que Irán detuvo e interrogó a dos empleados de su Embajada en Teherán

Francia denunció que Irán detuvo e interrogó a dos empleados de su Embajada en Teherán

Españoles en Guatemala sufrieron y gozaron el título mundial de La Roja

El 27 de agosto vence el plazo para modificar la dirección del DUI: así es el proceso seguro y digital del RNPN

República Dominicana: Superintendencia de Bancos lleva al Congreso una reforma para agilizar el acceso a bienes de familiares fallecidos

Honduras confirman nuevos casos de sarampión y ordena uso de mascarillas en Centros escolares