“Fútbol 1 - delincuentes 0”: la escandalosa crítica de un diario inglés a la selección argentina tras su caída en la final del Mundial

La tristeza de Argentina tras perder la final del Mundial (Reuters/James Lang)

Una columna del diario británico The Telegraph desató la polémica tras la final del Mundial 2026: el periodista Jason Burt calificó a los argentinos de “delincuentes” y afirmó que el fútbol “necesitaba desesperadamente” que España ganara el título, en un texto que acompañó la victoria española por 1 a 0 en tiempo suplementario ante la selección albiceleste en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Fútbol 1, Delincuentes 0“, arrancó Burt en su texto. “Nos costó llegar hasta aquí, pero, por suerte, lo conseguimos. El deporte triunfó. España ganó el Mundial y todos salimos ganando”, escribió el periodista del medio inglés, quien afirmó que “el fútbol necesitaba desesperadamente que España ganara esta final" y que “cualquier otro resultado habría sido un auténtico crimen”.

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La columna del Telegraph, titulada “España gana el Mundial en un triunfo del fútbol sobre la violencia argentina”, se apoyó en los incidentes del tramo final del partido para sostener su argumento. Según Burt, incluso después del pitido final Argentina demostró su agresividad: Nahuel Molina le propinó un puñetazo a Rodri, el entrenador Lionel Scaloni se involucró en la trifulca -en realidad, fue quien la pacificó-, y Leandro Paredes agarró a Eric García por el cuello y empujó a Gavi. “¡Menudo espectáculo!”, sentenció el cronista.

La portada de la columna

El texto no ahorró críticas a Lionel Messi, a quien describió como el mejor jugador de todos los tiempos pero cuya “contribución más memorable” en la final fue “intentar que expulsaran al español Marc Cucurella por taparse la boca". Eso ocurrió, detalló el periodista, como represalia tras la expulsión de Enzo Fernández en el tiempo añadido, “con toda razón”, según el Telegraph. Con esa tarjeta roja, Fernández se convirtió en el tercer jugador argentino en ser expulsado en una final del mundo, tras los dos casos de 1990. “Utilizaron las mismas tácticas sucias de hace décadas”, escribió Burt.

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Aun así, el cronista británico no olvidó que su selección cayó ante la genialidad del astro rosarino. “Como Inglaterra puede atestiguar dolorosamente tras la semifinal”, señaló sobre la habilidad del capitán argentino.

“Tras recibir su medalla de subcampeón, Messi, de 39 años y que seguramente disputaba su último Mundial, rompió a llorar. Pero por Argentina no hay que llorar“, sentenció la columna del Telegraph.

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La dureza del análisis del periodista inglés no se limitó a lo disciplinario. Burt señaló que Argentina fue el primer finalista de una Copa del Mundo que no tuvo un disparo al arco hasta el minuto 121, cuando Giuliano Simeone remató por encima del travesaño desde un córner. En la primera mitad, según el cronista, el equipo de Scaloni cometió más faltas —nueve— que pases completados en el último tercio del campo —ocho—. “Fue un fútbol lamentable y deprimente. Y recibió su merecido”, escribió.

El periodista del Telegraph también apuntó contra el árbitro esloveno Slavko Vincic por haber dado, en su opinión, “vía libre” a Argentina para jugar como quiso durante gran parte del encuentro, al no amonestar a Alexis Mac Allister por una entrada que calificó de brutal sobre Dani Olmo. Ese pasaje del partido, indicó Burt, generó cánticos de “Fifatina” por parte de los hinchas españoles, en referencia a la teoría de que la FIFA quería que Argentina y Messi repitieran el título.

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El único gol del partido llegó en el minuto 106, cuando Nico Williams cabeceó un centro de Pedro Porro y Ferran Torres, ingresado desde el banco, remató al fondo de la red. Antes, un gol anulado a Williams por una supuesta falta de Nicolás Otamendi había alimentado aún más la tensión. "El balón entró en la portería, pero los teóricos de la conspiración seguramente se volcaron en la búsqueda“, escribió Burt, quien describió la jugada como “una falta inexistente” tras la caída de Otamendi al suelo.

La columna cerró con una última estocada al comportamiento argentino: "Argentina demostró una falta de respeto suprema al dar la espalda a sus rivales y no felicitarlos. Elegancia contra falta de clase“, escribió el periodista del Telegraph, en un cierre que resumió el tono de un texto que, desde su primer párrafo, no dejó lugar a la ambigüedad.

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