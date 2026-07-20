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La carta de Antonela Roccuzzo para Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “Siempre vas a ser el mejor”

La pareja del astro rosarino le dedicó unas sentidas palabras luego del tropiezo frente a España en Estados Unidos

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Antonela Roccuzzo le dedicó palabras de apoyo a Lionel Messi (REUTERS/Lee Smith)
Antonela Roccuzzo le dedicó palabras de apoyo a Lionel Messi (REUTERS/Lee Smith)

Luego de la derrota de Argentina ante España por 1-0 en la final del Mundial 2026, la pareja de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, publicó en Instagram un mensaje de apoyo al capitán de la Selección.

Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, escribió Roccuzzo en su cuenta.

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El posteo de la rosarina acompañó una fotografía de Messi con la camiseta de la Selección y la medalla de plata del torneo y otra en la que el plantel lo lanzó por el aire tras la semifinal contra Inglaterra. En el texto, también reconoció el valor que el delantero del Inter Miami, de 39 años, representa para sus hijos y para millones de personas: “Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”.

El posteo de Antonela
El posteo de Antonela

El mensaje llegó minutos después de que el propio Messi posteara sus primeras palabras públicas tras la caída en el MetLife Stadium de Nueva York. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria”, escribió el capitán albiceleste en sus redes sociales, en una publicación que lo mostró de pie, con la medalla de plata y la frente en alto frente a la hinchada argentina.

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Roccuzzo cerró su mensaje con una declaración personal: “Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.

La final del Mundial 2026 fue la tercera de Messi en Copas del Mundo. El capitán argentino cerró su participación en el torneo con 21 goles y 12 asistencias en seis ediciones. Tras el partido, no brindó declaraciones en la salida del estadio y viajó a Miami junto a Rodrigo De Paul, en lugar de regresar con el plantel al país. El grueso de la delegación albiceleste tiene previsto aterrizar en Ezeiza a las 18.30 de este lunes.

Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, sumó Messi a su mensaje.

El astro rosarino había anticipado que esta sería la última vez en Mundiales, aunque no implica que su ciclo con la selección argentina llegó a su fin. De todos modos no brindó detalles de su futuro inmediato con el elenco nacional albiceleste, del cual es el máximo goleador con 125 gritos.

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