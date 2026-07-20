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El detrás de escena de la arenga de Messi antes de la final del Mundial: por qué dijo “olvidémonos de todo”

Antes de la caída ante España, cuando el equipo argentino esperaba en el túnel, el capitán pronunció un breve discurso que fue captado por las cámaras

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Un video entreabrió la puerta de la intimidad de la selección argentina antes de la final del Mundial 2026. En el túnel, antes de saltar al césped del estadio de New Jersey, Lionel Messi pronunció una breve arenga para sus compañeros. “Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos”, dijo instantes antes del inicio del duelo ante España. Las imágenes se dieron a conocer ayer, pero se viralizaron con más fuerza tras la derrota, a partir de las dudas de los internautas en relación a la frase “olvidémonos de todo”.

Enseguida, proliferaron las especulaciones, vinculadas a lo que sucedió al final del cotejo: la pelea entre jugadores de Argentina y España por las declaraciones previas de los ibéricos, que buscaron condicionar el arbitraje del juez Slavko Vincic. Así fue que Nicolás Otamendi encaró a Rodri y le espetó: “Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte, toda la semana condicionando”.

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Luego, Leandro Paredes se enfrascó en una batalla con Eric García, de la que también participaron Nahuel Molina y Gavi. Posteriormente, Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni, se enfrentó con Dani Olmo. El propio entrenador albiceleste fue clave para pacificar.

Sin embargo, según pudo saber Infobae, nada tuvieron que ver los condimentos previos. Fuentes del entorno del capitán argentino confirmaron que con el “olvidémonos de todo”, Messi se refirió al fervoroso clima exterior y a las presiones inherentes a una final. Pretendía el foco en el partido. En esa palabra que usa tanto en sus entrevistas: jugar.

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Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

Además, no se trató de la arenga principal, solo de un mensaje bajado antes de salir al campo de juego. En el vestuario, se había desarrollado un discurso “más largo”, tanto del delantero del Inter Miami como del cuerpo técnico. La diferencia: esta proclama en el túnel fue grabada por las cámaras.

La catarata de lesiones y el desgaste físico le jugaron en contra a la selección argentina en la definición del Mundial. A pesar de que España fue superior, tuvo el empate y el pasaje a los penales sobre el final, en la volea de Giuliano Simeone que se marchó por encima del travesaño.

Consumada la derrota, la procesó a solas en el campo. Se sentó en el césped, se quitó los botines y las medias, y permaneció con la mirada fija durante varios minutos. En el medio, se acercó Lamine Yamal para rendirle tributo y darle un abrazo.

Luego, tras recibir la medalla de subcampeón, al escuchar la ovación del público dejó correr las lágrimas. Se mantuvo, junto al resto del plantel, de cara a las tribunas repletas de argentinos que siguieron cantando, en una actitud de reconocimiento a ese cariño. Sin embargo, cuando escuchó la explosión de la entrega de la Copa del Mundo a los jugadores de España en el escenario, no pudo evitar una mirada melancólica hacia los festejos.

Según sus propias palabras, su historia en las Copas del Mundo llegó a su fin con 21 goles, 12 asistencias, tres finales y una vuelta olímpica en seis ediciones, aunque no necesariamente implique que se haya terminado su ciclo en la Selección. Messi aún no dio señales al respecto: junto a Rodrigo de Paul, se trasladó a Miami y no regresó con el plantel a la Argentina. Se espera que viaje a Rosario para visitar a sus padres en las próximas horas y, tras unos días de descanso, se reintegre a los entrenamientos del Inter Miami, que este miércoles volverá a la acción en la MLS frente a Chicago Fire.

Este lunes realizó un posteo en su cuenta de Instagram, en lo que fue su primera declaración pública tras el golpe en Estados Unidos. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, rubricó.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”, concluyó. En ninguna línea incluyó alguna alusión a su futuro en la Albiceleste, por lo que no cerró ninguna puerta. La mejor noticia para Argentina después de la derrota, y luego de que el entrenador Scaloni pusiera en duda su continuidad más allá de diciembre, cuando termina su contrato.

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