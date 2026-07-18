Los hábitos cotidianos que fortalecen la autoestima de los niños, según especialistas

La autoestima infantil se configura a partir de las experiencias diarias y de cómo los niños interpretan las reacciones de su entorno cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoestima infantil se configura a partir de las experiencias diarias y la manera en que los niños interpretan las reacciones de su entorno más cercano. Según Jennifer Delgado, especialista en educación, psicología y psicopedagogía, en Ser Padres, cada pequeña interacción cotidiana —como la reacción adulta ante un error o el interés mostrado por un dibujo— influye directamente en ella.

Estas situaciones, repetidas día tras día, sirven de base para que los niños desarrollen su autoconcepto y la percepción de su propio valor dentro de la familia y la sociedad.

PUBLICIDAD

Delgado señala que la autoestima no se construye con elogios esporádicos ni conversaciones profundas, sino en la constancia de los gestos diarios. El cerebro infantil detecta patrones en estas experiencias y, con el tiempo, los transforma en certezas sobre su valía personal.

El cerebro infantil identifica patrones en las interacciones repetidas y los convierte en certezas sobre la valía personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis sistemático sobre estrategias afectivas en niños preescolares destaca que los entornos donde se promueve el acompañamiento emocional y el reconocimiento de los logros cotidianos favorecen el desarrollo de una autoimagen positiva.

PUBLICIDAD

Esta visión se ve reforzada por investigaciones recientes, que han demostrado que la intervención psicológica, la educación emocional y el apoyo familiar son factores para fomentar una autoestima sana en la infancia.

Se ha observado que programas centrados en la validación emocional y en el acompañamiento seguro del niño promueven el desarrollo de habilidades sociales y una imagen positiva de sí mismo.

PUBLICIDAD

Impacto de las interacciones cotidianas en la formación de la autoestima

Las interacciones diarias tienen un efecto acumulativo en la imagen que el niño construye de sí mismo. La autoestima infantil se moldea a través de la repetición de pequeñas experiencias: la reacción ante un error, el modo en que se responde a sus intentos de mostrar algo relevante o la forma en que se validan sus emociones.

La validación emocional, la intervención psicológica y el apoyo familiar favorecen una autoestima sana en la infancia (Freepik)

Cuando el niño percibe comprensión al equivocarse, atención ante sus descubrimientos o aceptación de sus emociones, internaliza que su valor personal no depende de la perfección ni de la aprobación constante.

PUBLICIDAD

El cerebro infantil no registra un solo acontecimiento como decisivo, sino que identifica patrones en lo que sucede una y otra vez. Así, si el entorno responde con apoyo, el niño aprende que puede equivocarse, expresar emociones y explorar sin miedo a perder el afecto de sus figuras de referencia. Esto no solo fortalece la autoestima, sino también la capacidad de enfrentar desafíos, regular emociones y aprender de los errores.

Rol de la familia y los adultos en el desarrollo de la autoestima

La familia y los adultos de referencia desempeñan un papel en la formación de la autoestima infantil. Según el texto, la forma en que los mayores reaccionan ante los errores, validan los intereses del niño y permiten su autonomía resulta importante para el desarrollo de una autoimagen sana.

PUBLICIDAD

La familia y los adultos de referencia influyen en la autoestima infantil cuando responden a los errores con comprensión y no con reproche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, cuando un adulto opta por la comprensión en lugar del reproche ante un error, transmite el mensaje de que equivocarse es parte del aprendizaje, no una causa de pérdida de valor.

El artículo también destaca la importancia de permitir que los niños asuman pequeños retos y realicen tareas por sí mismos, aunque ello implique más tiempo. Esta autonomía fomenta la sensación de competencia, uno de los pilares de la autoestima.

PUBLICIDAD

Además, la manera en que los adultos hablan del niño en presencia de otros, aunque parezca que no escucha, influye en la identidad que el menor forja sobre sí mismo.

Consecuencias de una baja autoestima en la infancia

La baja autoestima en la infancia puede acarrear consecuencias en diferentes ámbitos del desarrollo. El texto advierte que los niños expuestos de manera reiterada a comentarios negativos, etiquetas despectivas o falta de validación emocional tienden a interiorizar una imagen desvalorizada de sí mismos.

PUBLICIDAD

La baja autoestima en la infancia se asocia con inseguridad, dificultades para expresar emociones y menor iniciativa en el ámbito social y académico (Freepik)

Estos niños suelen experimentar mayores niveles de inseguridad, dificultades para expresar emociones y menor autonomía, lo que puede afectar su bienestar emocional y social.

En el ámbito académico y de relaciones interpersonales, una autoestima debilitada se traduce en menor iniciativa, miedo al error y tendencia a evitar nuevas experiencias. El artículo alude a la repetición de etiquetas como “es muy tímido” o “siempre deja todo para el final”, que pueden consolidarse como rasgos identitarios si los adultos insisten en ellas, afectando la confianza y la capacidad de superación del niño.

PUBLICIDAD

Estrategias y recomendaciones para fortalecer la autoestima infantil

Para fomentar una autoestima sana, el texto ofrece recomendaciones centradas en la validación emocional, el acompañamiento respetuoso y la promoción de la autonomía. Se sugiere responder con comprensión ante los errores, mostrar interés genuino por los logros y descubrimientos del niño, y aceptar sus emociones en lugar de minimizarlas.

Las etiquetas negativas y la falta de validación emocional pueden consolidar una autoimagen desvalorizada y afectar la confianza del niño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases como “Entiendo que estés enfadado” o “Es normal que tengas miedo” ayudan a que el niño aprenda a identificar y gestionar sus sentimientos sin temor a ser rechazado.

Permitir que los niños asuman pequeños desafíos diarios —como vestirse solos o resolver problemas sin intervención directa— refuerza su sensación de competencia y autoconfianza.

Además, conviene cuidar el lenguaje utilizado al referirse a los niños, evitando etiquetas que puedan limitar su desarrollo personal.

Tanto la autora como los hallazgos del estudio coinciden en la importancia de crear entornos familiares y escolares que promuevan la validación, el afecto y la seguridad emocional como bases para el crecimiento de una autoestima sólida.