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La selección argentina regresará al país tras ser finalista del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

La delegación de la Albiceleste volverá al país, luego de su derrota ante España en la definición de la Copa del Mundo

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10:40 hsHoy

“Agradecimiento eterno”: la reflexión de Scaloni luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial frente a España

El entrenador lamentó no haber podido levantar su segunda Copa del Mundo, pero valoró lo hecho por sus jugadores, que llegaron a la final disminuitos físicamente

Lionel Scaloni dio sus primeras sensaciones luego de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El estratega de Pujato lamentó no haber podido levantar su segunda Copa del Mundo y valoró lo hecho por sus jugadores.

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10:15 hsHoy

La maldición de 64 años que la selección argentina no pudo romper al perder la final del Mundial 2026

La Albiceleste cayó por 1 a 0 frente a España y no pudo revalidar el título obtenido en Qatar 2022. La última vez que un seleccionado lo logró fue en 1962

Marc Cucurella festeja el triunfo ante la desazón de Giuliano Simeone y Lionel Messi (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Marc Cucurella festeja el triunfo ante la desazón de Giuliano Simeone y Lionel Messi (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El seleccionado argentino perdió con España la final del Mundial 2026 y no logró revalidar el título logrado en Qatar 2022. De esta manera, no pudo romper una maldición que está vigente desde hace 64 años: el último que logró defender la corona fue Brasil, en 1962.

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09:50 hsHoy

El posteo de Rosario Central para felicitar a la selección argentina tras el Mundial: la foto sin Messi ni Scaloni que generó controversia

El club rosarino agradeció al equipo nacional pese a la caída en la final frente a España y eligió una foto en la que no se encuentran el capitán ni el entrenador

El afiche de Rosario Central en el que agradeció la actuación de la selección argentina tras el Mundial (@RosarioCentral)
El afiche de Rosario Central en el que agradeció la actuación de la selección argentina tras el Mundial (@RosarioCentral)

Luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España, en las redes sociales abundaron los mensajes de felicitación y orgullo por la actuación de la selección de Lionel Scaloni en la máxima cita que organizó la FIFA. Uno de los posteos que no pasó inadvertido fue el que hizo Rosario Central, que utilizó una foto del equipo nacional sin Lionel Messi.

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09:30 hsHoy

Las estadísticas que dejó el Mundial 2026

09:25 hsHoy

EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026

09:20 hsHoy

El resumen de la derrota de Argentina ante España

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0
09:15 hsHoy

Los detalles de la pelea entre los jugadores de Argentina y España tras la final del Mundial: la intervención clave de Scaloni

Al término del partido hubo discusiones y empujones entre Leandro Paredes y Eric García, pero no pasó a mayores tras la reacción del entrenador argentino y su cuerpo técnico

España se consagró campeona del Mundial 2026 luego de vencer 1-0 a la Argentina en el tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres y apenas terminó el partido tras el pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vincic se armó un tumulto entre jugadores de ambas selecciones que quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial.

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09:14 hsHoy

Argentina dio pelea hasta el final, pero fue superado por España que ganó 1 a 0 y se consagró campeón del mundo

La Albiceleste cayó en Nueva Jersey con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos después de un trámite con muchos imponderables porque se lesionaron sus dos centrales y afrontó la prórroga con 10 jugadores por la expulsión de Enzo Fernández. La Roja se quedó con su segundo título después de Sudáfrica 2010

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

La selección argentina dio pelea hasta el alargue, pero llegó muy justo físicamente y la Roja se impuso 1-0 con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos para quedarse con su segunda estrella después de Sudáfrica 2010 y destronar al vigente ganador de Qatar 2022. Emiliano Martínez sostuvo el arco Albiceleste con 11 atajadas, aunque al equipo de Lionel Scaloni le faltó más presencia en ataque. Una muestra de eso es que su primer remate al arco fue en el descuento del suplementario: Giuliano Simeone mandó la pelota por encima del travesaño.

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09:13 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la llegada de la Selección a la Argentina luego de su derrota ante España en la final del Mundial 2026!

Lionel Messi fue el máximo goleador del equipo en esta Copa del Mundo (Créditos: Reuters/Brett Davis)
Lionel Messi fue el máximo goleador del equipo en esta Copa del Mundo (Créditos: Reuters/Brett Davis)

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