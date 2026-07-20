La selección argentina regresará al país tras ser finalista del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

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La advertencia de la supercomputadora que acertó los últimos cinco campeones del mundo al hilo La simulación de EA Sports FC 26 volvió a anticipar al ganador del certamen

“Plena admiración”: los elogios de Rodri a Lionel Messi tras ganarle la final del Mundial 2026 El capitán de la Roja y ganador del Balón de Oro de la Copa del Mundo, elogió la figura del astro argentino

El posteo de Rosario Central para felicitar a la selección argentina tras el Mundial: la foto sin Messi ni Scaloni que generó controversia El club rosarino agradeció al equipo nacional pese a la caída en la final frente a España y eligió una foto en la que no se encuentran el capitán ni el entrenador