La selección argentina regresará al país tras ser finalista del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

Lionel Scaloni dio sus primeras sensaciones luego de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El estratega de Pujato lamentó no haber podido levantar su segunda Copa del Mundo y valoró lo hecho por sus jugadores.
El seleccionado argentino perdió con España la final del Mundial 2026 y no logró revalidar el título logrado en Qatar 2022. De esta manera, no pudo romper una maldición que está vigente desde hace 64 años: el último que logró defender la corona fue Brasil, en 1962.
Luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España, en las redes sociales abundaron los mensajes de felicitación y orgullo por la actuación de la selección de Lionel Scaloni en la máxima cita que organizó la FIFA. Uno de los posteos que no pasó inadvertido fue el que hizo Rosario Central, que utilizó una foto del equipo nacional sin Lionel Messi.
Las estadísticas que dejó el Mundial 2026
EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026
El resumen de la derrota de Argentina ante España
España se consagró campeona del Mundial 2026 luego de vencer 1-0 a la Argentina en el tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres y apenas terminó el partido tras el pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vincic se armó un tumulto entre jugadores de ambas selecciones que quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial.
La selección argentina dio pelea hasta el alargue, pero llegó muy justo físicamente y la Roja se impuso 1-0 con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos para quedarse con su segunda estrella después de Sudáfrica 2010 y destronar al vigente ganador de Qatar 2022. Emiliano Martínez sostuvo el arco Albiceleste con 11 atajadas, aunque al equipo de Lionel Scaloni le faltó más presencia en ataque. Una muestra de eso es que su primer remate al arco fue en el descuento del suplementario: Giuliano Simeone mandó la pelota por encima del travesaño.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la llegada de la Selección a la Argentina luego de su derrota ante España en la final del Mundial 2026!