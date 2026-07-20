Neuquén: tras la final del Mundial, un joven murió decapitado y otros tres resultaron heridos por manipular un mortero con pirotecnia

Minuto Neuquén

El barrio Z1 de Neuquén fue escenario de un grave incidente durante los festejos posteriores a la final del Mundial 2026. Un joven de 24 años murió y otras tres personas resultaron heridas después de que explotara un artefacto pirotécnico. Según informaron a Infobae, la detonación ocurrió en un sector descampado donde los afectados manipulaban pirotecnia profesional dentro de un mortero artesanal, en la noche del domingo, al finalizar el partido en el que Argentina perdió ante España.

El hecho ocurrió pasadas las 21 y, respecto a donde ocurrió el hecho, el jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Carlos Barroso, señaló: “Lo hicieron en un lugar alejado, donde no hay tránsito. Con lo cual había un conocimiento de la onda expansiva que genera ese elemento. Ahora cómo lo activaron de forma tan errónea, eso es material de investigación”.

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El artefacto consistió de un mortero, de fabricación artesanal, que detonó a causa de material explosivo. Esta acción provocó la muerte inmediata de uno de los jóvenes, que falleció por decapitación, además de lesiones de distinta consideración en los tres restantes, como quemaduras de primer grado en cara, manos y brazos; mientras que uno de los afectados también culminó con un traumatismo de cráneo a causa de la onda expansiva. Entre las víctimas se encontraba un adolescente de 13 años. En primera instancia, los heridos fueron llevados al Hospital Heller, luego fueron trasladados a distintos centros de salud privados.

Barroso indicó a Infobae, respecto del material colocado dentro del mortero: “No es de venta libre, sino que está restringido. Ese material es de venta restringida para personas habilitadas o empresas que se dedican a fuegos artificiales de gran magnitud, bajo un estricto protocolo”.

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El operativo desplegado tras el incidente involucró a efectivos policiales, personal de Bomberos y equipos de emergencias, además de peritos de Criminalística encargados de determinar con precisión cómo se produjo la detonación y qué materiales se utilizaron.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no fueron difundidas oficialmente, mientras la justicia abrió una investigación para establecer la procedencia del material explosivo. En este sentido, Barroso confirmó que llegó desde una empresa radicada en la provincia de Santa Fe.

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En Neuquén, el uso y la venta de pirotecnia están prohibidos desde hace más de una década para proteger a personas con condiciones de salud sensibles, a los animales y para evitar incendios. Sin embargo, Barroso indicó: “Hay un mercado clandestino y negro. Acá en Neuquén está prohibida la pirotecnia, pero los días de partido había en todos lados. Mientras que en otras provincias están habilitados”. Interviene la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la Fiscal Inaudi, Comisaría N°18 y la División Homicidios, de la dirección Delitos.