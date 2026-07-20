Las conmovedoras palabras de Valentina Cervantes a Enzo Fernández tras el Mundial: “Siempre voy a estar a tu lado”

El futbolista Enzo Fernández posa sonriente con su hija y su hijo, en una de las imágenes compartidas por Valentina Cervantes

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una huella profunda en los hinchas y en el entorno de los jugadores. Mientras el país entero procesaba la caída, las redes sociales se convirtieron en escenario de mensajes que mezclaron tristeza, orgullo y gratitud. Entre todos, uno de los más comentados fue el sentido mensaje de Valentina Cervantes a Enzo Fernández, su pareja y uno de los protagonistas del equipo nacional.

El posteo de la influencer reflejó el espíritu con el que muchas familias decidieron acompañar a los futbolistas tras la final. En su mensaje, evitó centrarse en el resultado adverso y optó por destacar valores como el esfuerzo, la constancia y el ejemplo que Fernández brinda a sus hijos: “Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos. Porque dejás todo en cada partido y cada vez que te ponés esta camiseta”.

PUBLICIDAD

Cervantes expresó admiración por el compromiso y la humildad de Enzo Fernández, al remarcar que los logros alcanzados no son casualidad, sino fruto del trabajo y la confianza en sí mismo. En sus palabras, el mensaje fue claro: “Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos”.

Esa visión familiar, que pone el foco en el proceso y no en el desenlace, se extendió a la relación de Fernández con sus hijos. La joven agradeció la inspiración que el futbolista genera en su entorno familiar, en especial en Olivia y Benjamín, sus pequeños hijos: “Gracias por inspirar a quienes te rodean, especialmente a nuestros hijos, y por demostrar que los sueños se construyen con constancia. Para mí siempre va a ser un orgullo acompañarte y verte hacer lo que más amás. Te amo y voy a estar siempre a tu lado, celebrando cada paso de este hermoso camino”.

PUBLICIDAD

En medio de la desilusión por la derrota en la final, el mensaje de Valentina Cervantes permitió visibilizar una mirada distinta sobre el rol de los deportistas y la familia. Lejos de la exigencia del resultado inmediato, su publicación priorizó el acompañamiento y el reconocimiento al esfuerzo sostenido.

Las imágenes compartidas en las redes reforzaron ese mensaje. En una de ellas, Olivia y Benjamín, vestidos con la camiseta nacional, posan sonrientes en las tribunas del estadio durante la final, mientras de fondo se observa el partido entre Argentina y España. La presencia de los hijos en la cancha se convirtió en un símbolo del acompañamiento familiar incondicional, incluso en los momentos más duros.

PUBLICIDAD

A lo largo del torneo, la familia Fernández-Cervantes compartió momentos que quedaron registrados en fotografías. En una imagen, Olivia y Benjamín aparecen juntos en la tribuna, abrazados y con el entusiasmo propio de la niñez, rodeados de hinchas argentinos que vivían la final con intensidad. Detrás, el estadio colmado y la pantalla gigante marcaban la expectativa del encuentro decisivo.

En otra de las postales, los menores lucen la camiseta alternativa de la selección, con el apellido “E. Fernández” y el número 24, el mismo que porta su padre en la cancha. La postal, tomada en las afueras de un estadio adornado con banderas de distintos países, refleja el clima de fiesta y diversidad que caracteriza a este tipo de competencias.

PUBLICIDAD

Los hijos de Enzo Fernández visten camisetas de fútbol con el número 24

El sentido de pertenencia y el orgullo por el camino recorrido emergieron como temas recurrentes en los gestos de la familia. En otra de las imágenes compartidas, Enzo Fernández aparece arrodillado en el campo de juego, con la camiseta argentina y el número 24, en una actitud de recogimiento. La escena sintetiza el esfuerzo y la entrega vividos durante el torneo.

La familia también se mostró unida fuera del estadio. Una fotografía muestra a Enzo Fernández con Olivia y Benjamín en un espacio abierto bajo el sol, todos sonrientes y abrazados. Este retrato familiar, lejos del bullicio de la competencia, expone la importancia del apoyo cotidiano y la cercanía en los momentos de tensión y celebración.

PUBLICIDAD

Durante el partido final, la tribuna argentina fue testigo del apoyo de las familias. En la última imagen, se puede ver a Valentina Cervantes junto a Enzo Fernández y sus hijos, todos vestidos con la camiseta alternativa de la selección. El gesto de protección y la mirada cómplice entre ellos resumen el acompañamiento emocional que rodeó a los futbolistas en el Mundial 2026.