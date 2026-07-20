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Honduras confirman nuevos casos de sarampión y ordena uso de mascarillas en Centros escolares

Los 8 nuevos casos corresponden en la zona norte de Cofradía Cortés, las autoridades reiteran llamado a la vacunación de manera obligada.

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El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y personas no vacunadas. (FOTO: La Prensa)
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y personas no vacunadas. (FOTO: La Prensa)

Las autoridades educativas de Honduras dispusieron este lunes el uso obligatorio de mascarillas en los centros educativos de Cofradía, Cortés, tras el brote de sarampión registrado en esa zona.

La medida alcanza a instituciones gubernamentales y no gubernamentales de todos los niveles para reducir el riesgo de transmisión entre estudiantes y personal.

La decisión fue adoptada mientras las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica para evitar que los casos confirmados se multipliquen y se extiendan a otras comunidades del país.

El director distrital de la Secretaría de Educación en Cofradía, Gilberto Benítez, explicó que la determinación fue adoptada tras una coordinación permanente entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud (Sesal).

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Según detalló, desde que se conocieron los primeros casos de sarampión se establecieron canales de comunicación entre ambas instituciones para definir estrategias de prevención dentro del sistema educativo.

Benítez señaló que el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, remitió un oficio oficial a la Dirección Distrital de Cofradía con instrucciones para reforzar las medidas sanitarias en todas las escuelas y colegios del sector.

Cómo se aplicará la medida

Tras el regreso de los estudiantes a clases luego del receso académico, todos deberán asistir a los centros educativos utilizando mascarilla.

La disposición alcanza a alumnos de educación prebásica, básica y media, así como al personal docente, administrativo y de apoyo. Las autoridades consideran que el uso del cubrebocas contribuirá a reducir el riesgo de contagios mientras continúa el monitoreo epidemiológico de la Secretaría de Salud.

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La OMS, la OPS y los CDC advirtieron que la baja cobertura de vacunación favoreció el aumento de casos y brotes de sarampión. (FOTO: Secretaría de Salud)
La OMS, la OPS y los CDC advirtieron que la baja cobertura de vacunación favoreció el aumento de casos y brotes de sarampión. (FOTO: Secretaría de Salud)

Durante su pronunciamiento, Benítez hizo un llamado a empresas privadas, organizaciones sociales e instituciones de San Pedro Sula, Cofradía y municipios vecinos para colaborar con la entrega de mascarillas.

El funcionario explicó que el objetivo es crear una reserva suficiente en cada centro educativo para garantizar que ningún estudiante quede sin protección por falta de recursos.

“Es importante contar con un colchón de mascarillas”, señaló al explicar que los planteles educativos podrán proporcionar una a aquellos alumnos que lleguen sin este implemento de bioseguridad.

También aclaró que ningún estudiante será enviado de regreso a su casa únicamente por no portar mascarilla al momento de ingresar al centro educativo.

Acciones de prevención

Las autoridades educativas reiteraron que el uso obligatorio de mascarillas forma parte de un conjunto de acciones preventivas para contener la propagación del virus mientras se mantiene la vigilancia epidemiológica en la comunidad.

La estrategia también contempla campañas de orientación para estudiantes, docentes y padres de familia sobre la importancia de reconocer los síntomas del sarampión, acudir a los servicios de salud a tiempo y verificar que los menores cuenten con su esquema de vacunación completo.

Qué es el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de pequeñas gotas expulsadas al toser, estornudar o hablar. El virus puede permanecer durante varias horas en el aire o sobre superficies, lo que facilita su propagación, especialmente en espacios cerrados como escuelas.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y una erupción cutánea característica que comienza en el rostro y luego se extiende al resto del cuerpo.

Vacunación y el aumento de casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coinciden en que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir el sarampión.

La baja cobertura vacunal propició un aumento de enfermedades prevenibles entre ellas el sarampión.(Secretaría de Salud de Honduras)
La baja cobertura vacunal propició un aumento de enfermedades prevenibles entre ellas el sarampión.(Secretaría de Salud de Honduras)

La inmunización con dos dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) ofrece una protección superior al 95% y ha permitido eliminar la transmisión endémica de la enfermedad en numerosos países durante distintos períodos.

Según estimaciones de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), millones de niños dejaron de recibir sus vacunas durante y después de la pandemia de COVID-19, lo que generó una disminución de la inmunidad colectiva.

Las autoridades hondureñas continúan monitoreando la situación en Cofradía y otras zonas del país para detectar de manera temprana posibles nuevos casos y evitar la propagación del virus.

La Secretaría de Educación reiteró que las clases continuarán desarrollándose con normalidad bajo protocolos de prevención, entre ellos el uso obligatorio de mascarillas en los centros educativos de la zona afectada, una medida que permanecerá vigente mientras las autoridades sanitarias consideren que existe riesgo de transmisión.

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