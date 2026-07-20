Francia denunció que Irán detuvo e interrogó a dos empleados de su Embajada en Teherán

Miembros de la policía montan guardia en la Gran Mosalla Imam Khomeini en Teherán, Irán, el 5 de julio de 2026 REUTERS/Mohammed Salem

Los servicios de seguridad iraníes detuvieron e interrogaron el domingo por la noche a dos funcionarios de la Embajada de Francia en Teherán, uno de los cuales fue agredido físicamente, en lo que el canciller francés Jean-Noël Barrot describió como una acción de “intimidación extremadamente grave” que viola de forma flagrante las inmunidades diplomáticas reconocidas por el derecho internacional. Ambos regresaron a la sede diplomática, donde permanecen a salvo a la espera de ser evacuados a Francia en las próximas horas.

Barrot informó del incidente a través de una declaración enviada a la agencia AFP y publicada también en redes sociales, en la que precisó que los dos agentes fueron retenidos sin motivo durante varias horas e interrogados por efectivos de seguridad iraníes. Uno de ellos sufrió maltrato físico antes de que ambos pudieran regresar a la embajada. El ministro trasladó su apoyo y solidaridad al embajador y a los dos afectados, a quienes felicitó por “su valentía en el ejercicio de su misión”.

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Lo que agrava la naturaleza del episodio es la función específica que cumplen los dos funcionarios dentro de la representación diplomática francesa en Irán: están al frente de los programas de apoyo a la sociedad civil iraní, en particular a artistas y científicos. Francia mantiene esos programas como parte de su política de presencia cultural en países con restricciones a las libertades públicas, una línea de acción que Barrot vinculó directamente con el respaldo de París “al pueblo iraní, al que no abandonaremos”.

El canciller comunicó lo ocurrido a su homólogo iraní, Abás Araqchi, y le advirtió que la agresión, a la que calificó de “gravísima e inadmisible afrenta a la integridad de nuestros agentes”, no quedará sin consecuencias. Barrot realizó estas declaraciones desde Islandia, donde se encontraba en visita oficial en el momento del incidente.

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Un miembro de la policía monta guardia en una calle, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, 1 de abril de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La detención de funcionarios diplomáticos en ejercicio constituye una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada en 1961 y en vigor desde 1964. Su artículo 29 establece que la persona del agente diplomático es inviolable y no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto, mientras que el artículo 22 garantiza la inviolabilidad de los locales de la misión. Irán es signatario de dicho tratado.

El incidente se produce en un contexto de tensión sostenida entre París y Teherán. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, desatada el 28 de febrero de 2026 con bombardeos sobre territorio iraní, las relaciones entre Europa e Irán han atravesado su momento más delicado en años. Francia, que ha buscado mantener un canal diplomático directo con la presidencia iraní aun mientras fuerzas francesas participaban en operaciones defensivas en la región, había logrado en abril pasado la liberación de los ciudadanos Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos en Irán desde mayo de 2022 y considerados por París como rehenes de Estado.

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Ese antecedente inmediato revela la lógica con que Teherán ha operado frente a las potencias occidentales: la detención de personal vinculado a embajadas o de nacionales extranjeros ha funcionado históricamente como mecanismo de presión en negociaciones diplomáticas y como señal de advertencia interna. La liberación de Kohler y Paris en abril, tras gestiones directas entre el presidente Emmanuel Macron y el presidente iraní Masoud Pezeshkian, no disipó las tensiones estructurales entre ambos países.

La respuesta de París en las próximas horas determinará el alcance real de las “consecuencias” anunciadas por Barrot. Las opciones disponibles van desde la convocatoria del embajador iraní en París hasta la suspensión de programas de cooperación o medidas coordinadas con socios europeos. Lo que está en juego no es solo la relación bilateral, sino la vigencia del principio de inviolabilidad diplomática en un momento en que múltiples Estados han recurrido a la intimidación de misiones extranjeras como instrumento de política exterior.

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