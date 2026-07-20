El 27 de agosto vence el plazo para modificar la dirección del DUI: así es el proceso seguro y digital del RNPN

Manos sostienen un documento de identidad de prueba de El Salvador, que muestra la fotografía de una mujer y datos personales ficticios impresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los salvadoreños que necesiten actualizar la dirección que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI) tienen como última fecha el 27 de agosto para realizar este cambio.

Esta fecha límite, establecida en el calendario electoral, permitirá a los ciudadanos votar en el centro habilitado más cercano a su domicilio en las próximas elecciones.

El trámite de modificación puede realizarse de forma remota a través de la plataforma DUI.sv, en un proceso que ha sido diseñado para brindar seguridad y eficiencia a la población.

Según explicó Fernando Velasco, registrador nacional del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), durante su participación en Entrevista AM, la plataforma en línea permite que los ciudadanos actualicen el domicilio de su DUI desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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“El ciudadano puede acceder a nuestro sitio DUI.sv, dar clic en hacer el trámite de renovación y reposición en línea y ya puede realizar el trámite sin ningún problema”, sostuvo Velasco.

El proceso digital se gestiona a través de https://login.gob.sv/verificar-dui, un perfil electrónico que ya utilizan más de 1,300,000 salvadoreños. Quienes aún no tengan su perfil pueden crearlo en el momento de iniciar el trámite.

La plataforma es intuitiva y guía al ciudadano paso a paso a lo largo del proceso, permitiendo la modificación de datos como dirección, contacto de emergencia, correo electrónico y número telefónico. “La plataforma también es capaz de realizar pequeñas modificaciones en la información del documento único de identidad, como lo es el domicilio, y esto es muy importante”, puntualizó Velasco.

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La digitalización de este proceso DUI reduciría desplazamientos, descongestionaría oficinas y mejoraría la experiencia de los ciudadanos en el país y en Estados Unidos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Procesos de verificación y seguridad de datos

El RNPN ha implementado rigurosos controles para asegurar la integridad de los trámites digitales y evitar alteraciones o manipulaciones indebidas.

La validación de identidad se realiza mediante tecnología biométrica avanzada, combinando reconocimiento facial y pruebas de vida. “Nosotros utilizamos tecnología, la última tecnología en temas de verificación biométrica.

De hecho, la plataforma tiene un modo de seguridad multicapa. No solo tomamos lo que se conoce como ”liveness check", que es una prueba de vida”, explicó el registrador nacional. Este procedimiento exige que la persona realice movimientos específicos ante la cámara, descartando la posibilidad de suplantación mediante imágenes o videos generados por inteligencia artificial.

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Además, la plataforma compara la fotografía tomada en el trámite actual con la almacenada previamente en la base de datos del RNPN. “Tenemos algoritmos que comparan la nueva fotografía con registros del ciudadano.

Esa comparación no la tiene otro tipo de solución biométrica, porque es una conexión directa con nuestra base de datos”, detalló Velasco. Si existe alguna inconsistencia o la fotografía no reúne los requisitos, la persona recibirá una notificación para presentarse de forma presencial en un DUI Centro.

La seguridad de la información es reforzada por la inversión en ciberseguridad y el respaldo de la Agencia de Ciberseguridad del Estado. “Ataques hay todos los días, hay ataques a la base de datos y pues gracias a Dios y gracias a la inversión que se está haciendo y también de la visión que se tiene como gobierno, estamos bastante bien en temas de poder repeler todos los ataques de hackers que puedan robarnos información”, afirmó el funcionario.

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La renovación gratuita del DUI se podrá realizar en cualquiera de los 23 duicentros, incluyendo 19 establecidos de manera permanente y 4 temporales en zonas estratégicas. (Cortesía: Registro Nacional de Personas Naturales)

Facilidades y funcionamiento de la plataforma

Los ciudadanos pueden repetir la fotografía cuantas veces consideren necesario hasta obtener una imagen satisfactoria para el DUI. El sistema realiza una verificación automática de la calidad de la imagen y si cumple con los lineamientos, permite avanzar en el proceso.

El pago del trámite puede hacerse en línea, una vez completado, el ciudadano elige el DUI Centro para retirar el documento. Al estar listo, recibe una notificación por correo electrónico y puede recoger el documento en una ventanilla especial, sin necesidad de esperar en filas.

Las únicas modificaciones que pueden realizarse en línea son las que no requieren documentación adicional, como la dirección, el contacto de emergencia, el correo electrónico y el número de teléfono. Otros cambios, como la profesión o el estado familiar, deben gestionarse presencialmente en un DUI Centro.

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El RNPN estima que, gracias al uso de la plataforma digital, alrededor del 20% de las renovaciones y reposiciones del DUI se realizarán en línea, ayudando a descongestionar los centros físicos y facilitando el acceso a los servicios de identidad para la población, tanto en El Salvador como para la diáspora en el exterior.