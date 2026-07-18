Sociedad

Cómo funcionarán los servicios de transporte público en el AMBA durante la final del Mundial entre Argentina y España

Varias líneas de colectivos circularán normalmente hasta las 16. Los subtes podrían tener variaciones y los trenes mantendrán su cronograma habitual. Cómo será el operativo de seguridad

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El transporte público en el AMBA funcionará con cambios parciales por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (NA)
El transporte público en el AMBA funcionará con cambios parciales por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (NA)

Este domingo, desde las 16, la selección argentina disputará la final del Mundial 2026 contra España. Como en cada partido que se jugó hasta ahora, el tránsito se verá afectado por los hinchas que deben viajar para reunirse con amigos o familiares, en casas, comercios o en los Fan Fest que hay en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien los movimientos comenzarán desde temprano y se extenderán hasta el último instante previo al arranque de la final, muchas personas necesitarán del transporte público para trasladarse.

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Las líneas de Subte funcionarán con los horarios y las frecuencias habituales de los domingos, según le indicaron a Infobae fuentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), la empresa estatal dueña del servicio. Desde Emova, la empresa privada encargada de operarlo, también afirmaron a este medio que no hay cambios previstos, aunque advirtieron que podría haber modificaciones si la situación lo requiere.

“En caso de presentarse gran afluencia de usuarios en la red, se evaluará la situación de forma permanente y de manera conjunta con la Policía y las autoridades de la Ciudad, priorizando las condiciones de seguridad operativa”, afirmaron.

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También indicaron que quienes necesiten del Subte para su movilidad podrán saber el estado del servicio en tiempo real a través de los canales oficiales: la página web, X (anteriormente Twitter) y la aplicación.

Los trenes también mantendrán su cronograma habitual de domingos. Fuentes oficiales de Trenes Argentinos le confirmaron a Infobae que no habrá cambios en el servicio durante la jornada, a pesar de que se trata de la final de la Copa del Mundo.

La medida involucra a las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur. Quienes quieran conocer los horarios específicos podrán consultarlos en la aplicación oficial de Trenes Argentinos o en la página web del Gobierno, en la sección “Tránsito y transporte” y luego en “Trenes Argentinos Operaciones”.

El director de Grupo DOTA —empresa que agrupa a 180 líneas de colectivo—, Marcelo Pasciuto, confirmó a TN que las unidades de la firma operarán con un cronograma de domingo hasta las 16.

Pasciuto justificó la medida por “la seguridad de los trabajadores y de los pasajeros”. A eso sumó una advertencia: una vez terminado el partido, “la circulación suele verse afectada por los cortes de tránsito y los festejos de los hinchas”.

El titular de DOTA recordó lo ocurrido tras la victoria en la semifinal contra Inglaterra, cuando varias unidades sufrieron daños. “Hubo colectivos con vidrios, espejos rotos y daños en los equipos de aire acondicionado, porque muchas personas se subieron a los techos para celebrar”, detalló.

Las calles de Buenos Aires durante el partido de Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
La Ciudad desplegará un operativo de seguridad con 1.000 policías en el Obelisco, vallados, cortes de tránsito, drones, helicópteros y un puesto médico (RS Fotos)

Las líneas que dejarán de circular a partir de las 16 son: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye la 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) indicó que podrían registrarse modificaciones en la frecuencia del servicio, ante la menor afluencia de pasajeros prevista en las calles. La entidad también aclaró que algunas empresas podrían adelantar estos cambios al momento previo al inicio del partido, ya que cada compañía y sus delegados definirán los tiempos de forma independiente.

Cómo será el operativo de seguridad

Según le contaron fuentes oficiales a Infobae, habrá un despliegue de seguridad a la altura del evento. Habrá 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad distribuidos en las inmediaciones del Obelisco para garantizar el orden durante la concentración de hinchas.

El operativo reunirá a personal de distintas unidades: Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y agentes de las comisarías Vecinales 1B y 1D.

Al finalizar el encuentro, se activarán cierres de vallado en cuatro puntos del área: Corrientes entre Libertad y Cerrito, Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha, y sobre la Diagonal Norte Roque Sáenz Peña, tanto entre Cerrito y Libertad como entre Pellegrini y Suipacha.

Sobre ese último tramo de la Diagonal Norte, entre Pellegrini y Suipacha, se instalará un “Puesto Médico de Avanzada” a cargo de la Defensa Civil de la Ciudad, que funcionará como hospital móvil para la atención de eventuales emergencias. El punto también contará con ambulancias del SAME y personal de Defensa Civil.

El perímetro del Obelisco quedará rodeado de paneles fenólicos. Desde el aire, los helicópteros del Escuadrón Aéreo de la Policía de la Ciudad sobrevolarán la zona, mientras que el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) hará un relevamiento en tiempo real con apoyo de drones policiales. El operativo también incluirá cortes preventivos de tránsito en las inmediaciones del monumento.

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