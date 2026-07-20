Estados Unidos redefine su estrategia de defensa para impedir que Irán amplíe su poder militar en Medio Oriente

Estados Unidos enfrenta un escenario de creciente tensión militar en Medio Oriente, mientras evalúa su estrategia de defensa ante el avance tecnológico de Irán y la participación de China. En los últimos días, el análisis sobre las motivaciones estadounidenses para atacar a Irán el 28 de febrero cobró relevancia, tras la viralización de una entrevista de Palmer Luckey, cofundador de Anduril, una empresa emergente en el sector de defensa estadounidense.

El crecimiento veloz de empresas de defensa como Anduril y los nuevos contratos multimillonarios reflejan el cambio en la industria militar. Estados Unidos busca responder a la expansión del arsenal iraní, que incorpora tecnología china y amenaza con replicar el escenario de disuasión que representa Corea del Norte. La preocupación central radica en la posibilidad de que Irán desarrolle un arsenal de misiles balísticos de difícil neutralización, lo que complicaría cualquier intervención futura.

PUBLICIDAD

El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae en Vivo que estos desarrollos obligan a Estados Unidos a replantear su modelo de defensa. El país se enfrenta al desafío de evitar que Irán alcance una capacidad de disuasión similar a la norcoreana, donde la acumulación de armamento y la amenaza de daños masivos restringen la acción militar.

El avance del arsenal iraní y la incorporación de tecnología china impulsan la preocupación de Washington REUTERS/Jonathan Drake

Transferencia tecnológica y el rol de China en el avance militar iraní

Serbin Pont detalló que China proporcionó a Irán infraestructura y conocimientos clave para aumentar de manera significativa su capacidad de producción de misiles balísticos.

La comparación con Corea del Norte resulta directa. Serbin Pont describió cómo la acumulación de artillería norcoreana impidió cualquier acción militar estadounidense, debido al riesgo de causar hasta doscientas mil bajas civiles y militares en un solo día.

PUBLICIDAD

Según precisó el analista, Irán busca replicar ese modelo, pero con misiles balísticos de mayor alcance y capacidad destructiva, lo que supondría un riesgo mayor para la región.

El avance de Irán genera inquietud en Estados Unidos, sobre todo ante la posibilidad de que China transfiera tecnología similar a otros países. Serbin Pont advirtió que “China hoy en día lo que está dando a entender, y está demostrando por conflictos como este, es que las guerras del futuro van a ser guerras de capacidad de producción”.

PUBLICIDAD

La hipótesis sobre el ataque de Estados Unidos a Irán del 28 de febrero apunta a frenar una disuasión irreversible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivaciones detrás del ataque estadounidense a Irán

La hipótesis planteada en la entrevista de Palmer Luckey, citada por Andrei Serbin Pont, sostiene que el ataque estadounidense del 28 de febrero buscó impedir que Irán adquiera una capacidad de disuasión irreversible. Este objetivo superaría preocupaciones tradicionales sobre el programa nuclear iraní o el impacto en el mercado internacional de energía.

Serbin Pont subrayó que la estrategia estadounidense pretende evitar que Irán alcance el nivel de Corea del Norte, donde la acumulación de armamento limita las opciones militares.

PUBLICIDAD

La capacidad de producción masiva de armas y la transferencia de tecnología militar se convierten en factores clave para el equilibrio internacional.

Consumo de munición y transformación de la industria de defensa

Bryan Schmitt, director ejecutivo de Anduril, sostuvo que durante los primeros treinta días de recientes conflictos, se consumió una cantidad de munición diez veces mayor que en toda la guerra del Golfo de 1991. “Estamos disparando cerca de una década de producción de misiles Tomahawk en una semana”, afirmó Schmitt.

PUBLICIDAD

La capacidad de producción masiva de armas se consolida como un factor central en las guerras del futuro (AP Foto/John Clark, Archivo)

Esta situación llevó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a replantear la necesidad de incrementar la capacidad productiva y reducir los costos de armamento. Anduril, junto con otras empresas, busca ofrecer alternativas más económicas frente a sistemas tradicionales y acelerar la fabricación mediante técnicas como la impresión 3D.

Serbin Pont remarcó que el modelo de inventarios heredado de la Guerra Fría quedó obsoleto. “Estados Unidos recién firmó un contrato inicial, doce mil, eh, nueve mil misiles así de una”, señaló. El cambio implica adoptar métodos de producción más ágiles que permitan responder a escenarios en los que el consumo de munición resulta extremadamente alto.

PUBLICIDAD

Innovación y disputa interna en el sector militar estadounidense

El auge de empresas como Anduril desafía el predominio de la industria tradicional de defensa en Estados Unidos. Serbin Pont explicó que el sector innovador intenta desplazar a los “viejos jugadores” y captar contratos millonarios con propuestas de producción más eficiente y rápida. La impresión 3D y la fabricación aditiva permiten reducir costos y acelerar el desarrollo de sistemas de armas.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a aceptar la necesidad de opciones más baratas y técnicas de producción renovadas. Serbin Pont sostuvo que la administración Trump inició este proceso al firmar contratos para la provisión de misiles con empresas emergentes y tradicionales.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.