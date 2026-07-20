Comenzó el juicio por el crimen de Máximo Jerez, el nene de 11 años asesinado en un atentado narco en Rosario

El nene de 11 años asesinado en Rosario

La investigación por el asesinato de Máximo Iván Jerez, un nene de 11 años que en marzo de 2023 fue asesinado en medio de un ataque a tiros contra un búnker en el barrio Los Pumitas de Rosario, llegó a juicio oral y público. De los cinco imputados, cuatro afrontan un pedido de prisión perpetua. El otro, a cuatro años y medio de cárcel.

El fiscal Franco Tassini anticipó en el alegato de apertura que pedirá la máxima pena para Nicolás Brian Torres (28), Ezequiel Miguel Godoy (37) y los hermanos Maximiliano Oscar Castillo (27) y Nicolás Ariel Castillo (28). Ubicó a todos dentro del auto desde el que se realizaron los disparos en inmediaciones de Cabal y Pasaje San José.

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De acuerdo a la teoría del caso expuesta ante el tribunal penal de primera instancia integrado por los jueces Gonzalo López Quintana, Gustavo Pérez de Urrechu y Nicolás Vico Gimena, el imputado Maximiliano Castillo manejaba el Civic y los otros iban en el vehículo.

En la balacera también resultaron heridos dos adolescentes de 13 años –uno en el tórax y la otra víctima en el rostro–, y un bebé de 2 años, que sufrió una lesión en el brazo derecho.

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La familia, vecinos y demás personas de la comunidad exigieron justicia por Máximo Jérez (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Según se presume, el ataque tenía por objetivo atentar contra uno de los búnkeres regenteados por el clan Villazón, conocidos en Los Pumitas como “Los salteños”. Un día después del homicidio, los vecinos hicieron una “pueblada” contra la presunta organización narco que fue televisada en todo el país, donde derrumbaron puntos de venta de droga, prendieron fuego domicilios y saquearon distintas propiedades vinculadas a los dealers.

Algunos de los elementos robados al presunto clan narco fueron devueltos por los propios vecinos después de amenazas proferidas por soldaditos de la banda.

En ese levantamiento barrial contra “Los Salteños” la Policía se llevó presos a Juan José Villazón y su pareja Claudia Campos, padre y madre del famoso “salteño” Cristian Villazón, preso desde 2020 –purga una condena de 15 años de prisión por un triple crimen en el barrio Empalme Graneros–, quien se cree que es el líder de la presunta estructura.

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Algunas de las amenazas de “Los Salteños” se hicieron conocidas, como fue el caso del sicario Uriel Leandro Enrique, quien se filmó armado el 6 de marzo de 2023 exigiendo el reintegro de todos los objetos que habían sido sustraídos a la presunta organización. Ese delincuente en noviembre de 2024 aceptó una condena a 4 años y 6 meses de prisión por intimidar a la familia de Jerez.

En el legajo del crimen de Maxi Jerez llega como quinto imputado el taxista Gustavo Marcelo Borda (54), que estaba preso por una condena a 5 años y 6 meses de cárcel por haber participado en asesinato de la adolescente Ticiana Luz Espósito (13), la hija de un policía que recibió un disparo en el cráneo dentro de su domicilio de Magallanes al 2700, cometido en septiembre de 2020.

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Borda está acusado en esta causa de haberse encargado de esconder el Civic usado para el homicidio en la casa de su pareja y sus hijos, en barrio Godoy, en el extremo oeste de Rosario. Casualmente, por el hallazgo de ese auto en la casa de su familia, ubicada en Campodónico al 3200, fueron condenados su pareja Alejandra Fabiana Rodríguez (55) y sus hijos Gustavo Nicolás Borda (25) y Esteban Ezequiel Merengo (34). Todos aceptaron un juicio abreviado por dos años y medio de prisión de ejecución condicional.