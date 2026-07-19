El conmovedor momento del himno antes de Argentina-España: de la interpretación de María Becerra a la pasión de los jugadores

María Becerra entona las estrofas del Himno Nacional Argentino 🇦🇷



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El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue testigo de un instante que quedará tatuado en la memoria de los hinchas: María Becerra se plantó en el centro del campo y, ante una multitud expectante, con un vestido con los colores celeste y blanco, entonó con firmeza las estrofas del Himno Nacional Argentino. La final del Mundial 2026 entre Argentina y España arrancó así, con la voz de la joven artista marcando el inicio de una noche llena de tensión y esperanza.

La artista eligió para la ocasión un atuendo que evocaba la bandera argentina: lució un corset celeste con una franja blanca en el centro y una falda a juego celeste también. Detrás de ella, el plantel argentino acompañó la interpretación. A ambos lados del campo se desplegaban las banderas de cada país, y la escena concluyó con un cálido aplauso que selló el momento.

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Los jugadores, con Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni a la cabeza, casi lo gritaron, una manera de demostrar la concentración y compromiso de cara a la final. En el estadio sonó atronador dado que, en las tribunas, el público argentino se impuso en proporción 70-30.

La presencia de la cantante, conocida como La Nena de Argentina, no solo aportó emoción y color a la ceremonia previa, sino que también representó un reconocimiento a su carrera y al aprecio que despierta entre los propios jugadores. “Los chicos querían que yo cantara el himno”, reveló María Becerra, en diálogo con Radio La Red, ante los medios que la abordaron en la previa del partido.

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María Becerra interpretó el Himno Nacional Argentino en la final entre Argentina y España por la Copa del Mundo (REUTERS/Mike Segar)

La confirmación de que Becerra sería la encargada de cantar el himno en la final entre Argentina y España se conoció en las horas previas al decisivo encuentro. La artista, que se encontraba en Europa por compromisos laborales, decidió modificar su agenda a último momento para viajar a Estados Unidos y estar presente en una cita que, según sus propias palabras, “es un honor”.

La cantante argentina, de 26 años y oriunda de Quilmes, asumió el desafío de representar al país en un escenario de máxima exigencia. Su participación en la final del Mundial no solo es un hito personal, sino también una demostración de la proyección internacional que ha alcanzado en los últimos años.

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La artista llegó a Nueva Jersey apenas unas horas antes del partido. Realizó la prueba de sonido vestida con un conjunto que homenajeaba la bandera argentina: mini pollera amarilla, top azul y un sol dorado en el centro del pecho. Cada detalle en su atuendo estaba pensado para resaltar el orgullo nacional y la emoción del momento.

No es la primera vez que el mundo del fútbol y la artista cruzan caminos. La relación de admiración mutua entre María Becerra y Lionel Messi quedó expuesta en un encuentro que tuvo lugar en Miami durante 2024. Según relató la propia cantante a América TV, el capitán de la selección argentina la saludó personalmente y, tras buscar a su esposa Antonela Roccuzzo, compartieron un breve pero cálido momento.

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La selección argentina se enfrenta a España para definir el título mundialista en Nueva Jersey (REUTERS/Hannah Mckay)

“Fue increíble. Llegamos, nos saludamos y me dijo ‘esperá que la voy a buscar a Anto que se moría por saludarte’”, contó Becerra sobre ese episodio. La anécdota sumó otro matiz: Messi, tras terminar la velada, regresó al salón solo para despedirse de la moza que los había atendido. “Un genio, un tipazo”, resumió la cantante sobre ese gesto que lo pinta de cuerpo entero.

En esa ocasión también estuvieron presentes figuras como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes, junto a sus parejas, celebraron el triunfo del Inter Miami en la MLS. La fiesta Bresh en Miami se transformó así en un cruce de estrellas, donde la música y el fútbol argentino volvieron a encontrarse.

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El vestuario de María Becerra en la prueba de sonido previa al duelo (Instagram: María becerra)

La actuación de María Becerra en la final del Mundial 2026 marca un antes y un después en su trayectoria. En Argentina, la artista ya había demostrado su poder de convocatoria al llenar cuatro estadios de River Plate en 2024 y repetir la hazaña en 2025, reuniendo a más de 85.000 fanáticos por concierto.

El hecho de que una cantante con semejante proyección internacional haya sido elegida para representar al país en el evento deportivo más relevante del planeta no es casualidad. Se trata de un reconocimiento a su talento y a la identificación que genera entre los jóvenes y el público futbolero.

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El estadio, colmado de hinchas argentinos, acompañó a la cantante en cada verso del himno. La emoción se palpaba en el aire y, por un instante, la tensión previa al partido quedó eclipsada por el orgullo nacional. María Becerra, siempre agradecida, no ocultó su emoción ni el impacto que tuvo para ella haber sido elegida para ese momento.