Con foco en una posible visita del Papa, la Iglesia reunió a dirigentes políticos y sociales y pidió por la urgencia del diálogo social

Axel Kicillof, durante el acto de apertura de la Jornada Patria por la Cultura del Encuentro en Almirante Brown

Más de 500 dirigentes políticos y sociales se reunieron este sábado en la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización”, organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires. En un guiño hacia la Iglesia, el gobernador bonaerense Axel Kicillof pidió por un "diálogo plural" entre distintos sectores políticos.

La actividad, inspirada en el magisterio del papa Francisco y una posible visita de León XIV, exhortó a la “urgencia del diálogo social” y como “antídoto a la polarización”. Así quedó expresado en el documento final, tras una actividad en la que participaron obispos, intendentes, políticos, empresarios, sindicalistas y académicos, entre otros. El texto convoca a poner “a la política como la forma más alta de caridad”, y la importancia de ponerle freno a la polarización.

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En un apartado, se menciona a León XIV, quien en su reciente gira de España cuestionó “la cultura del enfrentamiento” y “la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir”. "Esperamos que, de concretarse su visita a nuestro país, León nos ayude a dejar de lado las verdades simplistas para adentrarnos verdaderamente en los complejos problemas sociales que nos aquejan”, señala el mensaje en relación a Robert Prevost.

En ese marco, Kicillof exhortó: “En un contexto de mucha agresión y discursos vacíos, vengo a sumarme a este llamado para un diálogo plural para poner en el centro de nuestras preocupaciones la hermandad, la comunidad y el trabajo por los que más nos necesitan”.

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Los participantes recorrieron las instalaciones del Pequeño Cottolengo, que brinda atención integral a personas con discapacidad

Bajo el lema “De Francisco a León XIV en tiempos de polarización”, el encuentro se realizó en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, institución que brinda atención integral a personas con discapacidad. Entre los ejes de debate estuvieron la dignidad humana frente a la innovación tecnológica, la brecha digital, las nuevas desigualdades, la salud mental, la fragmentación social y la cultura del encuentro.

Durante la apertura, Kicillof subrayó la importancia de “generar espacios de diálogo y reflexión para los diferentes sectores de nuestra comunidad”. “Para nosotros es muy importante compartir este ámbito con quienes todos los días sostienen a nuestras comunidades con esfuerzo y solidaridad, llevando adelante trabajos en situaciones complejas y manteniendo vivo el legado del Papa Francisco”, agregó el mandatario.

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Kicillof destacó la importancia de fortalecer el diálogo y la solidaridad en contextos de crisis

“Es fundamental que en la Argentina volvamos a organizar a nuestra sociedad en torno a la producción, al trabajo y al fortalecimiento de los lazos comunitarios”, sostuvo el gobernador.

La jornada contó con la asistencia de la vicegobernadora Verónica Magario, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares, y el intendente local, Juan José Fabiani, junto con varios intendentes de la provincia.

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Entre los intendentes y jefes políticos del conurbano, asistieron Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi —en uso de licencia—, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo y Mariel Fernández.

También dijeron “presente” altos funcionarios judiciales como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Skolar y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, entre muchos otros fiscales y magistrados.

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En representación de las universidades, participaron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); representantes de la UNLa; Carlos Greco (San Martín); Pablo Domenichini (UNAB); M. Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodríguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan).

También participaron los obispos Carlos José Tissera, Oscar Ojeda, Maximiliano Margni, Juan José Chaparro, Pedro Cannavo y Eduardo García.

Marcelo Colombo, presidente del Episcopado Argentino, junto a intendentes

Además, estuvieron presentes representantes de la CGT, ATE (estatales), UTEP (trabajadores de la economía popular), y las entidades empresarias FEBA y CAME; el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, organizaciones comunitarias, movimientos populares y cooperativas.

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“Es una buena noticia que dirigentes de distintos sectores políticos nos acompañemos en este compromiso: necesitamos reconstruir una sociedad que contenga y abrace a todos, priorizando siempre la defensa de los derechos de nuestro pueblo”, sostuvo Kicillof sobre las heterogeneidad de la convocatoria.

Durante la actividad, el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, resaltó la articulación entre Iglesia, Estado y las organizaciones sociales para enfrentar la situación de crisis. El funcionario sostuvo que el encuentro da continuidad a una reunión mantenida en mayo con el presidente del Episcopado Argentino, Marcelo Colombo, y tiene como objetivo “abrazar, acompañar y hacer menos duro este tiempo para nuestra gente”.

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“Queremos que la visita de León XIV renueve ese compromiso y fortalezca a quienes todos los días trabajan por una Argentina con más dignidad, más trabajo y más justicia social”, concluyó Katopodis.

El texto convoca a poner “a la política como la forma más alta de caridad”, y la importancia de ponerle freno a la polarización

El documento final

Al término de la jornada, el documento esbozó como conclusión un “profundo proceso de polarización” que afecta tanto a la región metropolitana como al país en su conjunto, lo que dificulta la construcción de una identidad común y favorece el predominio de intereses sectoriales. Según el texto, esta situación ha generado “una sociedad fragmentada y dividida”.

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Ante este escenario, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), planteó que es necesario “poner a la política como la forma más alta de caridad”, en línea con las enseñanzas del papa Francisco, y recuperar su función de servicio del bien común en lugar de responder a grupos de poder". Se cita la encíclica Fratelli Tutti, que advierte: “la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia”. Y alerta que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos”.

Como conclusión, el documento reafirma “la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización”, y llama a construir un proyecto provincial y nacional que apunte a la justicia social en el área metropolitana.

“Que el poder escucharnos, el compartir reflexiones y saberes, el debate fecundo y la necesidad de organizar la esperanza nos impulsen a dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo, y nos permitan construir vínculos que nos hagan ‘poner la patria al hombro’“, concluyen en el texto.