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El multitudinario banderazo de los hinchas argentinos en Times Square antes de la final del Mundial

Como sucedió en la previa de cada partido de la selección argentina en la Copa del Mundo, cientos de fanáticos se juntaron para alentar al equipo de Lionel Messi antes de la definición ante España en Nueva York-Nueva Jersey

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Los hinchas de la Selección se reunieron en Times Square antes de la final del Mundial

(Desde Estados Unidos) Nueva York se tiñó de celeste y blanco el día previo a lo que será la final del Mundial entre la selección argentina y España. Cientos de hinchas llegaron hasta la Gran Manzana y coparon Times Square, una de las esquinas más famosas del mundo. En medio de decenas de carteles lumínicos y turísticas que no podían creer ver a tantas personas alentar a su equipo nacional se llevó a cabo el tradicional banderazo que incluyó la pasión característica de los fanáticos que siguieron y apoyaron al conjunto de Lionel Scaloni a lo largo de la estadía de los campeones del mundo en Norteamérica.

A pesar de un día complicado por el clima, ya que comenzó a llover cerca del mediodía en Manhattan y zonas aledañas al estadio donde este domingo habrá campeón del mundo, el público soportó la lluvia y disfrutó de una jornada especial en la antesala al partido. Como sucedió desde la primera reunión en Mill Creek Park en Kansas City en la antesala del estreno mundialista ante Argelia hasta ahora en Manhattan, el hincha de la Scaloneta disfrutó de un día inolvidable para todos aquellos que pudieron viajar para participar de la movilización en un lugar icónico. Si bien la citación era para las 17hs (hora New York), la zona ya comenzó a ver camisetas celestes y blancas desde varias horas antes, aunque pasadas las 15hs creció el grupo inicial para copar buena parte de la zona. Minutos antes de la hora señalada, ya era imposible transitar por el popular sitio.

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La figura de Diego Maradona apareció de manera reiterada en banderas, lo mismo que la imagen de Lionel Messi. El cancionero popular mezcló el respaldo al capitán de la Selección con temas dirigidos a rivales históricos del equipo. “Vení, vení cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”, coreó la hinchada argentina entre las calles 46 y la avenida 7. Y claro, como no podía ser de otra manera, y aún más luego de lo que fue la histórica victoria frente a Inglaterra en semifinales, se entonó el “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”.

Así, mientras figuras de Mickey, el Hombre Araña y King Kong daban vueltas por la zona intentando seguir con su plan de tomarse fotos con pasajeros de otros países y recibir una propina a cambio, Times Square se llegó de argentinos y de cientos de curiosos turistas que aprovecharon para conocer cómo vive el hincha de la Selección la previa de la final de la Copa del Mundo ante los españoles.

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Y como no podía ser de otra manera, todos cantaron lo que ya se transformó en un pedido que se escuchó en los Estados Unidos desde que se puso en marcha el torneo organizado por la FIFA. “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón…”.

Al igual que sucedió en anteriores banderazos, se vieron a varios argentinos en la intensa búsqueda de encontrar alguna entrada para asistir mañana a lo que será la definición del Mundial más grande de la historia en el que comenzaron 48 selecciones y sólo quedan las dos que disputarán la final. Este domingo se disputará la final de la Copa del Mundo entre argentinos y españoles, un partido que tendrá los ojos del mundo del fútbol y que, como ya sucedió en las otras sedes donde jugó el equipo de Scaloni, tendrá un gran apoyo para ir por la cuarta estrella.

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