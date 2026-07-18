Economía

Empleados bancarios: cuánto cobrarán en agosto tras el nuevo acuerdo paritario

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un nuevo ajuste salarial, que también fijó el monto correspondiente al Día del Bancario y ratificó el mecanismo de actualización para los próximos meses

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
En la segunda quincena de septiembre, se retomarán las negociaciones paritarias del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector bancario continúa ajustando sus salarios de manera mensual, en el marco de un esquema paritario que busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente a la evolución de los precios. Este mecanismo, vigente desde hace varios meses, se sostiene a partir de acuerdos periódicos entre el sindicato que representa a los empleados bancarios y las cámaras que agrupan a las entidades empleadoras.

En ese contexto, la Asociación Bancaria informó el nuevo incremento correspondiente a junio de 2026. Según el comunicado difundido por el gremio que conduce Sergio Palazzo, el aumento pactado con las cámaras empresariales fue del 1,9 por ciento para ese mes, lo que coincide con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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El acuerdo alcanzado entre las partes fijó los montos iniciales que regirán los sueldos del sector a partir de esa actualización. La medida alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y los no convencionales.

Cuál es el salario inicial

Con el incremento de junio ya aplicado, el salario inicial para un empleado bancario quedó establecido en 2.412.128,22 pesos. A ese monto se le suma un plus por participación en las ganancias (ROE) de $69.727,10, lo que eleva el ingreso total a 2.481.855,32 pesos.

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De esta manera, el ingreso de un trabajador bancario que se incorpora al sector combina dos componentes: el salario básico inicial y el adicional vinculado a la participación en las utilidades de las entidades. La suma de ambos conceptos determina el monto final que percibe el empleado.

Interior de un banco argentino con grandes columnas de mármol, pantallas con mensajes en español, empleados en escritorios y clientes sentados esperando.
En junio, los trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria recibirán un plus por el Día del Bancario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, en junio, los trabajadores del sector financiero recibieron el bono correspondiente al Día del Bancario, que quedó establecido en 2.150.328,87 pesos. Este valor, según indicó el propio gremio, estará sujeto a corrección en las próximas actualizaciones salariales que se acuerden entre las partes.

Este monto se calcula de manera diferenciada respecto del salario inicial, ya que responde a un concepto específico dentro del esquema de remuneraciones del sector y no debe confundirse con el sueldo básico ni con el ingreso total que percibe un trabajador bancario.

Sumando el salario, más el bono especial, los trabajadores bancarios cobraron un mínimo de $4.632.184,19 en junio. Claro está, que el adicional por el Día del Bancario es un monto excepcional, que se paga una sola vez al año.

A la par de la inflación

De acuerdo con lo informado por la Asociación Bancaria, la actualización de junio se suma a los aumentos ya otorgados en los meses previos. En conjunto, estos incrementos acumulan una mejora del 16,8 por ciento sobre los salarios que regían en diciembre de 2025.

Este porcentaje acumulado refleja la sumatoria de los ajustes mensuales pactados entre el sindicato y las cámaras empresariales a lo largo del primer semestre del año. De hecho, el propio comunicado del gremio remarca que la actualización de junio se enmarca dentro de ese mismo esquema aplicado mes a mes desde comienzos de 2026.

Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
El ajuste salarial de los trabajadores bancarios durante el primer semestre iguala a la inflación del período. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato a destacar, es que las actualizaciones periódicas le han permitido al gremio mantener el poder adquisitivo de los empleados, ya que la inflación acumulada del primer semestre fue también de 16,8%, según el Indec.

Los próximos pasos de la negociación paritaria

Las partes acordaron sostener durante julio y agosto de 2026 el mismo mecanismo de actualización salarial y el mismo alcance que rigió en los acuerdos previos. Esto implica que, durante esos dos meses, los sueldos del sector bancario seguirán ajustándose siguiendo el IPC.

Asimismo, el sindicato y las cámaras empresariales se comprometieron a retomar la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026, instancia en la que definirán los términos de futuras actualizaciones salariales para el sector.

Desde la Asociación Bancaria remarcaron que este esquema de actualizaciones mensuales tiene como objetivo que los trabajadores del sector continúen resguardando el poder adquisitivo de sus salarios frente a la evolución de los precios de la economía.

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