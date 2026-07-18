Teleshow

La amorosa dedicatoria de la China Suárez a su hija Rufina por su cumpleaños: “Amor de mi vida”

La actriz saludó a su pequeña a través de sus redes sociales con imágenes de distintas etapas de su vida juntas

Guardar
Google icon
La China Suárez volvió a Turquía y compartió una charla íntima con Rufina sobre el hate en redes
La China Suárez saludó a Rufina por sus 13 años con un posteo en historias de Instagram que incluyó fotos desde su nacimiento

La China Suárez eligió sus historias de Instagram para saludar a Rufina, su hija mayor que cumplió 13 años este sábado 18 de julio. La actriz publicó una serie de fotografías que recorren la vida de la adolescente desde sus primeros días, con una frase que resume todo desde el principio: “Feliz nacimiento, amor de mi vida”.

La frase “Feliz nacimiento, amor de mi vida” encabezó el saludo de la China Suárez a su hija Rufina en redes sociales
La frase “Feliz nacimiento, amor de mi vida” encabezó el saludo de la China Suárez a su hija Rufina en redes sociales
Las fotos que compartió la China Suárez recorren distintas etapas de la vida de Rufina y funcionan como un álbum familiar
Las fotos que compartió la China Suárez recorren distintas etapas de la vida de Rufina y funcionan como un álbum familiar

La primera imagen del posteo es la más antigua y la más íntima: la China recostada en una cama, con las piernas en alto, y Rufina recién nacida a su lado, diminuta y envuelta en blanco. Una postal que se remonta al origen de ese vínculo y que la actriz guardó durante 13 años para compartirla en este momento. A partir de ahí, la galería avanza como un álbum familiar desordenado pero elocuente: cada foto captura una etapa distinta, un viaje diferente, una versión nueva de las dos juntas.

PUBLICIDAD

Otra imagen mostró a la China Suárez y Rufina acostadas en la nieve durante uno de sus viajes
Otra imagen mostró a la China Suárez y Rufina acostadas en la nieve durante uno de sus viajes
La galería de fotos de la China Suárez mostró distintas etapas y viajes de madre e hija a lo largo de 13 años
La galería de fotos de la China Suárez mostró distintas etapas y viajes de madre e hija a lo largo de 13 años

Hay una toma en blanco y negro donde la China, con el pelo suelto, le da un beso en la mejilla a Rufina bebé, que la mira con los ojos bien abiertos. Hay otra de las dos acostadas en la nieve, la hija con campera rosa y la madre con anteojos de sol, las dos con la risa desatada. Una más las muestra sentadas en los escalones de un edificio clásico: la China le habla al oído a una Rufina pequeña que sostiene una muñeca. Y otra, de noche, con la nena pintada con los colores de la bandera argentina en la cara, abrazada a su mamá en lo que parece una celebración mundialista.

El recorrido visual tiene además otra imagen cotidiana y sin pretensiones: Rufina dormida en una cama con pijama de Minnie Mouse, acompañada por un perro y un muñeco de Spiderman. Una foto de la intimidad más simple, que la China eligió incluir entre todas las demás como parte del mismo retrato.

PUBLICIDAD

El posteo de la China Suárez reunió fotos de Rufina desde sus primeros días
El posteo de la China Suárez reunió fotos de Rufina desde sus primeros días
El posteo de la China Suárez también mostró escenas cotidianas de Rufina, como una imagen dormida con un perro y un muñeco
El posteo de la China Suárez también mostró escenas cotidianas de Rufina, como una imagen dormida con un perro y un muñeco

El saludo de Suárez llegó después de que el padre de Rufina, el actor Nicolás Cabré, publicara el suyo en su propio perfil de Instagram con una galería de momentos cotidianos junto a su hija. “Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo”, escribió Cabré. El actor sumó una reflexión que atraviesa cada imagen que eligió: “Aprender de vos es hermoso. Todo es hermoso, porque vos sos hermosa”. El cierre fue un deseo: “Seguí soñando con todas tus fuerzas porque te mereces todo y mucho más. Te amo con todo mi ser.”

Nicolás Cabré publicó en Instagram su propio saludo de cumpleaños para Rufina con una galería de momentos junto a su hija
Nicolás Cabré publicó en Instagram su propio saludo de cumpleaños para Rufina con una galería de momentos junto a su hija

Las fotos que eligió Cabré para acompañar ese texto retratan la complicidad que padre e hija construyeron con el tiempo: una sesión de videojuegos en el sillón, selfies en un café de Buenos Aires, un abrazo apretado en un restaurante, tardes junto a un río serrano con el pelo mojado. También incluyó a Rocío Pardo, su esposa desde diciembre de 2025, en dos de las imágenes: una en el camarín de la obra teatral Ni media palabra y otra al aire libre, con Rufina y Pardo recostadas en el pasto con un paisaje de montaña de fondo.

Pardo, de 30 años, sumó su propio saludo a través de sus historias, con un video que reunía escenas compartidas junto a Rufina y Cabré. “Feliz cumpleaños compañerita hermosa. La vida es más linda con vos. Te amo”, escribió. El vínculo entre la bailarina y actriz y la hija de su marido viene construyéndose desde hace tiempo.

La China Suárez, por su parte, llegó a Buenos Aires en las últimas horas procedente de Miami, junto a su pareja Mauro Icardi, para estar presente en el cumpleaños de su hija. El saludo que publicó en redes, con esas fotos que van del primer día de vida hasta los 13 años, fue su forma pública de marcar la fecha.

Temas Relacionados

China SuárezRufina CabréNicolás Cabré

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es la figura internacional que apostó 1,5 millones USD a favor de Argentina antes de la final: ¿maldición o presagio?

A un día de la final del Mundial, una estrella publicó el comprobante de su jugada y reavivó el entusiasmo de los hinchas por el respaldo al equipo de Lionel Scaloni

Quién es la figura internacional que apostó 1,5 millones USD a favor de Argentina antes de la final: ¿maldición o presagio?

La odisea de Nacho Castañares para llegar a ver la final del Mundial: “Me cancelaron dos vuelos”

El influencer mostró la seguidilla de problemas que complicó su llegada a Nueva York a poco más de 24 horas del partido entre Argentina y España

La odisea de Nacho Castañares para llegar a ver la final del Mundial: “Me cancelaron dos vuelos”

El llamativo cambio de agenda de María Becerra que aumenta las versiones de que cantará el himno en la final del Mundial

A horas del partido decisivo entre la Selección Argentina y España, una decisión de la artista disparó nuevas especulaciones sobre quién cantará la canción patria en el MetLife Stadium

El llamativo cambio de agenda de María Becerra que aumenta las versiones de que cantará el himno en la final del Mundial

Evangelina Anderson mostró sus primeras horas en Turquía: relax y atardecer en el muelle

La modelo sigue con sus vacaciones en el exterior y, tras sus días en Italia, compartió las postales en su nuevo destino

Evangelina Anderson mostró sus primeras horas en Turquía: relax y atardecer en el muelle

Con Wanda y Zaira Nara al frente, los famosos argentinos copan Nueva York a la espera de la gran final

Mientras la Selección prepara el choque decisivo contra España, las celebrities llegan a la Gran Manzana desde diferentes partes del mundo para estar presentes en el Met Life de New Jersey

Con Wanda y Zaira Nara al frente, los famosos argentinos copan Nueva York a la espera de la gran final

DEPORTES

El multitudinario banderazo de los hinchas argentinos en Times Square antes de la final del Mundial

El multitudinario banderazo de los hinchas argentinos en Times Square antes de la final del Mundial

En uno de los partidos con más goles en la historia de los Mundiales, Inglaterra venció 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto

Con un polémico final, Los Pumas cayeron 31-24 ante Inglaterra por el Nations Championship

La historia circular de Messi: diez años después, el último Mundial termina donde todo pareció romperse

Los 17 jugadores campeones en Qatar 2022 con la selección argentina que jugarán otra final en el Mundial 2026

TELESHOW

Quién es la figura internacional que apostó 1,5 millones USD a favor de Argentina antes de la final: ¿maldición o presagio?

Quién es la figura internacional que apostó 1,5 millones USD a favor de Argentina antes de la final: ¿maldición o presagio?

La odisea de Nacho Castañares para llegar a ver la final del Mundial: “Me cancelaron dos vuelos”

El llamativo cambio de agenda de María Becerra que aumenta las versiones de que cantará el himno en la final del Mundial

Evangelina Anderson mostró sus primeras horas en Turquía: relax y atardecer en el muelle

Con Wanda y Zaira Nara al frente, los famosos argentinos copan Nueva York a la espera de la gran final

INFOBAE AMÉRICA

El Banco de Guatemala inaugura la exposición Patrimonio Artístico con 70 obras en el marco de la conmemoración de su 80 aniversario

El Banco de Guatemala inaugura la exposición Patrimonio Artístico con 70 obras en el marco de la conmemoración de su 80 aniversario

Diferencias salariales entre sectores marcan el mercado laboral dominicano en 2026

Universitarios llevarán por primera vez a Costa Rica a una de las mayores competencias de cohetería de América Latina

Marco Rubio exigió a la dictadura cubana “la liberación inmediata” de los más de 700 presos políticos

Cuándo se definirá la audiencia clave para los 14 acusados por sobornos en instituciones del Estado dominicano