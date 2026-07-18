Estados Unidos

Marco Rubio exigió a la dictadura cubana “la liberación inmediata” de los más de 700 presos políticos

“La comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante los abusos del régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de su represión”, señaló el secretario de Estado, quien además confirmó la llegada al país del disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara

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Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano (REUTERS/Jonathan Ernst)
Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano (REUTERS/Jonathan Ernst)

Marco Rubio exigió este sábado a la dictadura cubana la “liberación inmediata” de los más de 700 presos políticos que permanecen detenidos injustamente en la isla, al tiempo que confirmó la llegada a Miami del artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara tras cinco años en prisión en la isla.

El secretario de Estado norteamericano también llamó a la comunidad internacional a elevar la presión sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel: “Pedimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente por el régimen (...) La comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante los abusos contra los derechos humanos del régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de su represión”.

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Días atrás, Human Rights Watch denunció que, cinco años después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, todavía hay cerca de 800 presos políticos en Cuba.

La organización sostuvo que casi la mitad de esas personas habría participado en aquellas manifestaciones, descritas como las mayores en décadas en la isla. También exigió al régimen de Miguel Díaz-Canel que libere “de inmediato e incondicionalmente” a todos los detenidos y ponga fin a la “represión sistemática” contra la disidencia.

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HRW afirmó que muchos manifestantes recibieron condenas pese a que ejercían de forma legítima la libertad de expresión y de asociación. Añadió que a otros los acusaron de delitos violentos, como arrojar piedras, con pruebas “poco confiables o sin corroborar” y penas de prisión desproporcionadas.

Luis Manuel Otero Alcántara Cuba
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara llegó a EEUU tras cinco años detenido arbitrariamente por la dictadura

La ONG indicó además que habló con personas que salieron de prisión y describieron golpes, aislamiento y falta de atención médica durante su detención. En uno de los casos citados, expertos forenses dijeron a HRW que las supuestas “huellas de olor” “no deben considerarse como prueba con base científica”.

Prisoners Defenders, por su parte, documentó 1.306 presos políticos al cierre de junio. De ese total, 40 fueron detenidos cuando eran menores de edad y la ONG indicó que en los últimos 12 meses se sumaron 264 nuevos casos.

El artista plástico y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, de 38 años, llegó el sábado a Miami tras recuperar la libertad en la isla y recibir un amparo migratorio de Estados Unidos.

Su entorno informó que el viernes obtuvo un visado para viajar y que esa vía permitió su liberación tras completar la condena. También indicó que ese mismo día se aprobó un parole humanitario para su ingreso a Estados Unidos, después de varias semanas de gestiones.

“Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado”, afirmó su entorno en un comunicado difundido en Facebook. Anamely Ramos activista y curadora de arte replicó ese mensaje en la misma red social.

Por su parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dio la bienvenida al país al artista cubano, con un mensaje publicado en redes sociales: “Hoy damos la bienvenida al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara a los Estados Unidos. Sufrió detención y acoso por el ‘delito’ de expresarse a través de su arte. La Administración del presidente Trump sigue comprometida con la búsqueda de libertad del pueblo cubano”.

Otero Alcántara debía quedar en libertad el 9 de julio, cuando vencía formalmente su condena. Aun así, amigos y familiares dijeron durante días que desconocían su paradero.

Marco Rubio llamó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre la dictadura cubana (REUTERS/Norlys Perez)
Marco Rubio llamó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre la dictadura cubana (REUTERS/Norlys Perez)

El artista fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas contra los apagones que se extendieron por la isla. Un tribunal lo condenó en 2022 por desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos patrios, cargos que él siempre negó.

Amnistía Internacional (AI) lo consideró preso de conciencia y reclamó su liberación inmediata e incondicional. Cubalex pidió un recurso de habeas corpus y exigió información verificable sobre su paradero, además de respeto a su integridad física, libertad de movimiento, comunicación con sus familiares y acceso a representación legal.

Su entorno sostuvo que desde comienzos de 2023 había aceptado el exilio como vía para continuar su labor artística y su activismo. Según esa versión, salir del país fue la condición para su excarcelación.

El reclamo de Washington coincidió con nuevas medidas en el marco del quinto aniversario del 11J. El lunes, Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales más como parte de su política de presión sobre la isla.

Entre las entidades mencionadas figuran ENETEC, S.A., Coreydan S.A., el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX) y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).

El pueblo cubano sufre una grave crisis humanitaria marcada por prolongados cortes de electricidad (REUTERS/Norlys Perez)
El pueblo cubano sufre una grave crisis humanitaria marcada por prolongados cortes de electricidad (REUTERS/Norlys Perez)

También quedaron incluidas las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y las Brigadas de Respuesta Rápida.

Rubio también escribió en X que “a día de hoy, cientos de cubanos permanecen detenidos de forma injusta, sometidos a condiciones brutales”. Las protestas antigubernamentales de julio de 2021 terminaron con más de 1.400 detenidos y volvieron a poner el foco sobre quienes siguen presos por aquellas manifestaciones.

Estados Unidos sostuvo además que seguirá usando sus herramientas de presión frente al régimen cubano. El reclamo por los presos políticos coincidió así con una nueva ronda de sanciones y con las denuncias sobre detenciones y malos tratos en la isla.

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