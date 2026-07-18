Los dos goles de Kylian Mbappé para superar a Lionel Messi como máximo goleador histórico en los Mundiales

¡MBAPPÉ NO FALLA!



El delantero francés anotó el 1-4 ante Inglaterra y sumó su noveno gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/d0jHOKM1iq — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

Kylian Mbappé se despidió del Mundial 2026 con dos goles en la derrota 6-4 de Francia ante Inglaterra en Miami durante el encuentro que definió el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo y, de esta manera, quedó como máximo goleador de esta cita con 10 gritos, sumado a que superó a Lionel Messi como el futbolista más anotador en la historia del certamen.

El atacante del Real Madrid fue titular en la formación de Didier Deschamps y, tras cerrar un primer tiempo para el olvido con un duro parcial 0-4, el campeón de Rusia 2018 se activó en la Florida con un doblete a los 48 y 66 minutos de la segunda parte. Incluso, entre medio, le brindó una asistencia a Bradley Barcola a los 54 minutos. Sin embargo, no pudo evitar la caída de Les Bleus, que se quedó fuera del podio.

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Más allá de esto, Mbappé acumula 22 gritos en 22 duelos en Mundiales y rebasó a Messi en la cima del récord histórico, ya que la Pulga tiene 21 anotaciones en 33 compromisos, aunque podría recuperar el liderazgo este domingo desde las 16:00 (hora argentina) durante la final ante España.

Por otro lado, los 10 goles de la Tortuga en la presente cita lo hicieron alcanzar el tercer lugar entre los más anotadores en una sola edición, ya que igualó al alemán Gerd Müller (10 goles en México 1970) y pasó al brasileño Ademir (9 goles en Brasil 1950) y el portugués Eusebio (9 goles en Inglaterra 1966). Quedó por detrás del francés Just Fontaine (13 goles en Suecia 1958) y el húngaro Sandor Kocsis (11 goles en Suiza 1954). Por el momento, Messi tiene 8 gritos y podría sumarse a este ranking en la tarde del domingo.

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¿¡Y AHORA!? ¡¡GOL DE FRANCIA!!



Mbappé firmó su doblete para el 4-3 ante Inglaterra en Miami. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cxlnFmNuiE — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

Cabe recordar que, en un Mundial en el que las grandes figuras del fútbol tuvieron actuaciones sobresalientes, la tabla de máximos goleadores de la Copa del Mundo 2026 también tomó una relevancia especial. En una carrera a lo largo del certamen que contó con figuras de la talla de Erling Haaland, Jude Bellingham y Harry Kane, la pelea mano a mano hasta los últimos días fue entre Lionel Messi y Kylian Mbappé. El capitán de la selección argentina y el atacante de Francia arribaron a sus últimos partidos igualados en ocho goles, pero Kiki se adelantó y quedó con 10 tras su producción ante Los Tres Leones.

A pesar de la reñida lucha gol a gol entre los excompañeros, solamente uno se quedará con el trofeo de la Bota de Oro. El Reglamento del Mundial 2026, en su artículo 45 de “Trofeo, distinciones y medallas”, remarca los criterios de desempates: “La Bota de Oro se otorgará al jugador que marque más goles en la fase final (Mundial). Si dos o más jugadores anotaran el mismo número de goles, se decidirá el ganador en función del número de asistencias de cada uno”. Ambos están igualados en este ítem con cuatro pases gol cada uno.

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En caso de que persista la igualdad de goles y asistencias, el segundo ítem de desempate se centra en la cantidad de minutos jugados. “Si dos o más jugadores siguen empatados tras considerar el número de asistencias, se tendrán en cuenta los minutos disputados en la fase final, y ganará el que haya jugado menos minutos. También se otorgarán la Bota de Plata y la Bota de Bronce al segundo y tercer máximo goleador, respectivamente”, indica el reglamento oficial de la Copa del Mundo. Ese criterio apunta a premiar la eficacia.

Debido a los tiempos extras que tuvo que disputar la selección argentina en su camino a la final (contra Cabo Verde y Suiza), Messi queda por debajo de Mbappé en el segundo criterio de desempate.

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El recorrido goleador del argentino en el torneo explica cómo llegó a la cima de la tabla. Marcó un hat-trick ante Argelia, dos frente a Austria, una contra Jordania, convirtió en dieciseisavos ante Cabo Verde y marcó otro en octavos frente a Egipto. Aunque no marcó en cuartos ni en semifinales, su influencia siguió siendo determinante para sostener el avance de la selección argentina: brindó dos asistencias trascendentales para la victoria 2-1 ante Inglaterra en Atlanta.

En contraposición, Mbappé tuvo una fase de grupos a pura potencia con sendos dobletes en las victorias ante Senegal (3-1) e Irak (3-0), mientras que aportó dos asistencias en el 4-1 a Noruega. A continuación, volvió a marcar dos goles en el 3-0 a Suecia en 16avos de final, convirtió el gol del triunfo 1-0 ante Paraguay, marcó otro tanto en el 2-0 a Marruecos y anotó por duplicado ante Inglaterra en el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

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La Bota de Oro para el máximo goleador no es la única distinción individual que otorga la FIFA en el Mundial 2026: se entregarán un total de siete premios: el Balón de Oro distinguirá al mejor jugador, con versiones de plata y bronce para el segundo y el tercero; el Guante de Oro será para el mejor guardameta, elegido por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA; y el Premio de la FIFA al Mejor Jugador Joven reconocerá al mejor futbolista nacido a partir del 1 de enero de 2005.

Lionel Messi podría volverlo a superar a Mbappé durante el partido de este domingo ante España (Créditos: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El bloque de premios más visible será el de los tres mejores futbolistas del certamen. El Balón de Oro distinguirá al mejor jugador de la fase final, mientras que el Balón de Plata y el Balón de Bronce se otorgarán al segundo y al tercer mejor rendimiento del torneo. La única distinción colectiva será el Premio Fair Play. Ese reconocimiento se entregará al equipo con mejor juego limpio y comportamiento durante la competencia.

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La Bota de Oro reconocerá al máximo goleador de la Copa del Mundo. El Guante de Oro, en cambio, será para el mejor arquero de la fase final, elegido por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA. Ese mismo panel también definirá al ganador del Premio al Mejor Jugador Joven. El galardón estará reservado al futbolista sub-21 más destacado entre los nacidos a partir del 1 de enero de 2005.

El Grupo de Estudio Técnico está encabezado por Pascal Zuberbühler como experto sénior en fútbol del organismo y estará guiado por Arsène Wenger, jefe de desarrollo global del fútbol. Durante el Mundial, ese grupo se encarga de seguir cada pase, cada presión y cada ajuste táctico en tiempo real. Su tarea no es solo observar los 104 partidos: también compartirá conclusiones con entrenadores, aficionados y la comunidad futbolística internacional, según indica la FIFA

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El panel estará integrado por Otto Addo, Tobin Heath, Jürgen Klinsmann, Jayne Ludlow, Michael O’Neill, Gilberto Silva, Jon Dahl Tomasson, Paulo Wanchope, Aron Winter y Pablo Zabaleta. Según el organismo, se trata de uno de los grupos más amplios y diversos reunidos para una Copa Mundial. Después de cada competencia de la entidad, ese trabajo se vuelca en informes técnicos con análisis partido a partido, estadísticas detalladas y evaluaciones del rendimiento de cada selección.

Todas las distinciones que se otorgarán en el Mundial 2026

Balón de Oro - Mejor jugador

Balón de Plata - Segundo mejor jugador

Balón de Bronce - Tercer mejor jugador

Bota de Oro - Goleador

Guante de Oro - Mejor arquero

Mejor Jugador Joven - Jugador Sub-21 más destacado

Fair Play - Equipo con más juego limpio y buen comportamiento