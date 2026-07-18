Guatemala

El Banco de Guatemala inaugura la exposición Patrimonio Artístico con 70 obras en el marco de la conmemoración de su 80 aniversario

La muestra de la pinacoteca institucional estará abierta del 17 de julio al 7 de agosto en la sala “Carlos Mérida”, con acceso sin costo y horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00

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Un hombre en traje oscuro de perfil observa un cuadro abstracto grande en una galería. Se ven otras pinturas, paredes grises, suelo de mármol y luz azul
El Banco de Guatemala inauguró la exposición Patrimonio Artístico con 70 obras de su pinacoteca institucional. (Banco de Guatemala)

El Banco de Guatemala inauguró la exposición Patrimonio Artístico con 70 obras de su pinacoteca institucional, una muestra abierta al público hasta el 7 de agosto en la Sala de Exposiciones “Carlos Mérida” que se inscribe en la conmemoración de los 80 años del banco central y en su histórica función de resguardo y difusión del arte nacional.

La exhibición puede visitarse de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 16:00, y ofrece entrada gratuita. La apertura formal se realizó con la participación del presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, acompañado por autoridades de la institución.

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La muestra reúne piezas representativas de distintas etapas del arte guatemalteco. El recorrido abarca desde el regionalismo académico y las expresiones de la Generación del 40 hasta el posmodernismo y otras vertientes de la creación nacional.

Dos hombres con trajes oscuros y corbatas azules. Un libro abierto bajo vitrina sobre pedestal. Pared de fondo con mosaicos rectangulares y curvos
El Banco de Guatemala inauguró la exposición Patrimonio Artístico con 70 obras de su pinacoteca institucional. (Banco de Guatemala)

La muestra recorre distintas corrientes del arte guatemalteco del siglo XX

El núcleo de la exposición está compuesto por obras pertenecientes a la Pinacoteca del banco central. A través de esa selección, los visitantes pueden acercarse a corrientes y lenguajes que marcaron el desarrollo de las artes visuales del país durante el siglo XX.

Entre los artistas mencionados en la presentación de la exhibición figuran Rodolfo Galeotti Torres, Rolando Ixquiac Xicará y otros autores vinculados a la consolidación de la expresión artística guatemalteca. El banco señaló que esta parte de su patrimonio ha sido resguardada, conservada y puesta en valor a lo largo del tiempo.

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Durante la inauguración también fue develado el libro “Patrimonio Artístico del Banco de Guatemala: 200 Joyas de su Pinacoteca”. La publicación reúne una selección de las obras más representativas del acervo artístico de la institución.

González Ricci definió la iniciativa como una expresión del vínculo entre la entidad y la cultura. “Al celebrar 80 años de historia del Banco Central, reafirmamos que el legado también se expresa en su compromiso con la cultura. Como Banco de la Cultura, nos enorgullece resguardar este importante patrimonio artístico y, sobre todo, acercarlo a los guatemaltecos para que puedan conocerlo, apreciarlo y reconocer en estas obras una parte de nuestra historia e identidad”.

El historiador de arte Guillermo Monsanto también destacó, durante el acto inaugural, el valor de la Pinacoteca del Banco de Guatemala como referente para la conservación del arte nacional. Esa valoración se sumó al sentido institucional que la muestra adquiere dentro de la agenda cultural del año.

Varias personas de espalda observan pinturas enmarcadas en una galería. Una pintura central muestra una figura con máscara, tocado y un tazón de frutas
El Banco de Guatemala inauguró la exposición Patrimonio Artístico con 70 obras de su pinacoteca institucional. (Banco de Guatemala)

La exposición forma parte de la celebración por los 80 años del banco central

“Patrimonio Artístico del Banco de Guatemala” integra la programación de exposiciones que la institución desarrolla durante 2026 para acercar al público distintas manifestaciones artísticas y fortalecer el reconocimiento de la creación nacional. La muestra cobra un significado adicional por coincidir con el 80 aniversario del banco central.

La institución plantea esa conmemoración como un reconocimiento a ocho décadas de servicio al país, no solo en su condición de banco central, sino también en su trayectoria de apoyo a la cultura y de preservación del patrimonio artístico guatemalteco. Esa dimensión cultural fue reconocida desde 1967, cuando recibió el calificativo de “Banco de la Cultura”.

El origen de esa labor se remonta a 1966, año en que el Banco de Guatemala realizó su primera exposición formal con una muestra retrospectiva de Carlos Mérida. Desde entonces, la entidad ha promovido espacios para la difusión del arte, el reconocimiento de artistas nacionales y el acercamiento de la población a distintas expresiones culturales.

La actual exposición mantiene esa línea y consolida a la sala “Carlos Mérida” como un espacio de acceso público para vincular a los visitantes con obras de distintas épocas, estilos y autores. En ese marco, la selección presentada hasta el 7 de agosto expone una parte del patrimonio artístico que el banco central ha reunido y preservado como parte de su historia institucional.

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