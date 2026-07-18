Crimen y Justicia

Femicidio transversal en Mendoza: detuvieron a un hombre que asesinó al novio de su ex para causarle “daño emocional”

Tras el crimen, el sospechoso también quemó la casa de quien había sido su pareja. La mujer quedó bajo custodia policial hasta que encontraron al autor del hecho. Cómo fue el brutal ataque

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Mendoza: detuvieron a un hombre acusado de asesinar al novio de su ex pareja
El detenido

Un hombre sobre quien pesaba una orden de captura por haber asesinado a la pareja de su ex fue detenido en Mendoza tras una intensa búsqueda policial. El caso fue caratulado por la Fiscalía de Homicidios como “femicidio transversal”, una figura legal para quienes asesinan a un tercero con el objetivo deliberado de provocar sufrimiento o castigar a una mujer con la que mantiene o mantuvo una relación amorosa.

La investigación comenzó el 10 de julio en el departamento de Maipú. Según la reconstrucción judicial, ese día Hugo Alberto Domínguez Cornejo, de 53 años, fue apuñalado cuando ayudaba a su novia y a otra mujer a trasladar muebles en la intersección de las calles La Pampa y Blas Parera.

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Según el relato de testigos, Carlos Alberto Zalazar Ábalos llegó inesperadamente al lugar y atacó a Domínguez con un cuchillo, causándole dos heridas punzocortantes que provocaron su muerte casi de inmediato. Todo frente a su ex.

El hecho fue reportado inmediatamente al 911 e hizo que personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegara a la zona poco después, donde constató el fallecimiento de la víctima en la escena.

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Tras el ataque, Zalazar Ábalos se dirigió a la vivienda de su expareja, donde inició un incendio antes de huir. La mujer, que había sido amenazada en varias ocasiones por el agresor luego de que él se enterara de su nueva relación con Domínguez, quedó bajo custodia policial debido al riesgo para su seguridad.

La Fiscalía de Homicidios emitió un pedido de captura nacional e internacional para Zalazar Ábalos, dada la gravedad del hecho y la peligrosidad del imputado. La causa quedó a cargo de la fiscal Andrea Lazo, aunque durante la feria judicial la subroga su colega Oscar Malla. Las autoridades sospechaban que Zalazar no había salido del país, por lo que profundizaron los operativos en distintas zonas de Mendoza.

La esquina donde ocurrió el crimen
La esquina donde ocurrió el crimen

La figura de “femicidio transversal” fue clave en la calificación del caso. Según la hipótesis principal, el asesinato de Domínguez no tuvo como objetivo directo a la víctima, sino a la mujer que mantenía una relación sentimental con él. El propósito, de acuerdo con la investigación, fue causar un daño emocional extremo a la expareja del agresor. Este tipo de delito implica que el autor busca castigar, destruir psicológicamente o infligir sufrimiento a una mujer mediante la violencia ejercida sobre otra persona de su entorno cercano.

Durante varios días, la policía realizó patrullajes y allanamientos para dar con el paradero del acusado. Un primer intento de captura resultó infructuoso, pero la búsqueda continuó hasta que, el sábado siguiente al hecho, Zalazar Ábalos fue localizado en la vía pública, frente a una vivienda del barrio Arquitecto Alfaro, en el departamento de Las Heras.

El operativo se desarrolló sin que el detenido opusiera resistencia y fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la justicia.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el expediente judicial avanzará bajo la calificación de homicidio agravado por mediar violencia de género y las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios para esclarecer todas las circunstancias del crimen. La expareja del agresor permanece bajo protección policial mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.

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